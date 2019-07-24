Polat Alemdar’la Loreena arkadaş çıktı

Ay başında İstanbul’da konser veren Loreena McKennitt’le Necati Şaşmaz, nam-ı diğer Polat Alemdar arkadaş çıktığını öğrendim...
Loreena ilk defa 96-97 yıllarında Türkiye’ye konser vermeye gelmiş.
Nilüfer’in “Caddelerde Rüzgar” diye söylediği şarkısıyla Loreena’nın ortalığı yıktığı yıllar. İstanbul’a gelmeden önce ortak arkadaşları sayesinde Kanada’da tanışmışlar...
Necati Şaşmaz o sırada Kanada’da öğrenci...
Bir konseri sonrasında kulisine gidiyor, Loreenna McKennitt İstanbul hakkında Necati Şaşmaz’dan bilgiler alıyor, daha sonra da arkadaş grubuyla birlikte evine davet ediyor...
Öğrenci Necati Şaşmaz giderken Mevlana’nın sema ayinleri kaydını ve Sezen Aksu’nun bir kasedini hediye olarak götürüyor.
O gece Türkiye hakkında konuşmuşlar, sema müziği dinlemişler. Loreena da piyanoda bir şeyler çalıp müziğe eşlik etmiş. Loreena Türkiye konserinden çok memnun dönmüş daha sonra Kanada’da yine görüşmüşler.
Necati Şaşmaz okulu bitirip Türkiye’ye döndükten sonra irtibatları kopmuş...
İşte bu fotoğraf 20 yıl sonraki buluşmanın fotoğrafı.
İstanbul konserinde kuliste ziyaret etmiş Necati Şaşmaz, Loreena McKennitt’i...
“Yıllar önce Kanada’daki o delikanlı var ya şimdi Polat Alemdar oldu” dedi mi bilmiyorum ama McKennitt görünce çok sevinmiş ve turnesine davet etmiş...
Necati Şaşmaz da katılamayacağını ama Kanada’da ziyarete mutlaka gideceğini söylemiş...
Bu arada merak edenlere not, Loreena McKennitt 62, Necati Şaşmaz 48 yaşında...
Tekstilcilerden öğrencilere iyi bir teklif var...
◊ Türkiye, dünyanın en büyük yedinci, AB’nin en büyük ikinci tekstil ve ham maddeleri tedarikçisi...
◊ Tekstil ve konfeksiyon sektörü, 26 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye’nin en büyük ihracat sektörü...
◊ Tekstil 15.7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan sektör...
Buna rağmen ülkede en zor bulunan şey ne biliyor musunuz? Tekstil mühendisi...
Şaka yapmıyorum...
Mesela geçen yıl Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 60 kişilik tekstil mühendisliği kontenjanının sadece 12’si dolmuş...
75 kontenjanlı Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne 16 kişi kayıt yaptırmış...
Bunun üzerine tekstil sektörü örnek olacak bir projeyi hayata geçirdi.
Tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrencilere tüm eğitim hayatı boyunca sürecek ve asgari ücret kadar olacak geri ödemesiz burs veriyorlar.
Başarı sıralamasında ilk 80 bin içinde yer alıyorsanız...
İlk 5 tercihinizden biri Tekstil Mühendisliği ise...
Asgari ücretin tamamı ya da yüzde 50’si kadarını karşılıksız burs olarak kazanıyorsunuz...
Bir güzel yanı daha var projenin...
Mezun olduktan sonra iş garantisi veriyor öğrencilere...
YKS sonuçları açıklandı, 29 Temmuz’a kadar tercih dönemindeyiz öğrenci arkadaşların aklında olsun dedim...
Geleneği bozmadım
Kurban Bayramı yaklaşıyor ve her sene olduğu gibi bu yıl da ben kurban bağışımı LÖSEV’e yapacağım...
Çocukların tedavisi için, yıl boyu sürecek et ihtiyaçları için dini esaslara göre kestikleri kurbanımı her şeyiyle LÖSEV’e bağışlıyorum ben...
Bu yıl kurban bedelini 1040 lira olarak belirlemişler...
Lütfen kurbanı kesip eşinize dostunuzla al gülüm ver gülüm diyerek paylaşmayın...
Kurbanı buzluklara doldurup yıllık et ihtiyacınızı karşılayacak bir şey olarak görmeyin...
İhtiyaç sahipleriyle paylaşın...
Lösemili çocuklar da buna en çok ihtiyacı olanların başında geliyor, Allah tüm hasta çocuklara şifa versin...
Polat Alemdar’la Loreena arkadaş çıktı
Ay başında İstanbul’da konser veren Loreena McKennitt’le Necati Şaşmaz, nam-ı diğer Polat Alemdar arkadaş çıktığını öğrendim...
Loreena ilk defa 96-97 yıllarında Türkiye’ye konser vermeye gelmiş.
Nilüfer’in “Caddelerde Rüzgar” diye söylediği şarkısıyla Loreena’nın ortalığı yıktığı yıllar. İstanbul’a gelmeden önce ortak arkadaşları sayesinde Kanada’da tanışmışlar...
Necati Şaşmaz o sırada Kanada’da öğrenci...
Bir konseri sonrasında kulisine gidiyor, Loreenna McKennitt İstanbul hakkında Necati Şaşmaz’dan bilgiler alıyor, daha sonra da arkadaş grubuyla birlikte evine davet ediyor...
Öğrenci Necati Şaşmaz giderken Mevlana’nın sema ayinleri kaydını ve Sezen Aksu’nun bir kasedini hediye olarak götürüyor.
O gece Türkiye hakkında konuşmuşlar, sema müziği dinlemişler. Loreena da piyanoda bir şeyler çalıp müziğe eşlik etmiş. Loreena Türkiye konserinden çok memnun dönmüş daha sonra Kanada’da yine görüşmüşler.
Necati Şaşmaz okulu bitirip Türkiye’ye döndükten sonra irtibatları kopmuş...
İşte bu fotoğraf 20 yıl sonraki buluşmanın fotoğrafı.
İstanbul konserinde kuliste ziyaret etmiş Necati Şaşmaz, Loreena McKennitt’i...
“Yıllar önce Kanada’daki o delikanlı var ya şimdi Polat Alemdar oldu” dedi mi bilmiyorum ama McKennitt görünce çok sevinmiş ve turnesine davet etmiş...
Necati Şaşmaz da katılamayacağını ama Kanada’da ziyarete mutlaka gideceğini söylemiş...
Bu arada merak edenlere not, Loreena McKennitt 62, Necati Şaşmaz 48 yaşında...
Tekstilcilerden öğrencilere iyi bir teklif var...
◊ Türkiye, dünyanın en büyük yedinci, AB’nin en büyük ikinci tekstil ve ham maddeleri tedarikçisi...
◊ Tekstil ve konfeksiyon sektörü, 26 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye’nin en büyük ihracat sektörü...
◊ Tekstil 15.7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan sektör...
Buna rağmen ülkede en zor bulunan şey ne biliyor musunuz? Tekstil mühendisi...
Şaka yapmıyorum...
Mesela geçen yıl Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 60 kişilik tekstil mühendisliği kontenjanının sadece 12’si dolmuş...
75 kontenjanlı Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne 16 kişi kayıt yaptırmış...
Bunun üzerine tekstil sektörü örnek olacak bir projeyi hayata geçirdi.
Tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrencilere tüm eğitim hayatı boyunca sürecek ve asgari ücret kadar olacak geri ödemesiz burs veriyorlar.
Başarı sıralamasında ilk 80 bin içinde yer alıyorsanız...
İlk 5 tercihinizden biri Tekstil Mühendisliği ise...
Asgari ücretin tamamı ya da yüzde 50’si kadarını karşılıksız burs olarak kazanıyorsunuz...
Bir güzel yanı daha var projenin...
Mezun olduktan sonra iş garantisi veriyor öğrencilere...
YKS sonuçları açıklandı, 29 Temmuz’a kadar tercih dönemindeyiz öğrenci arkadaşların aklında olsun dedim...
Geleneği bozmadım
Kurban Bayramı yaklaşıyor ve her sene olduğu gibi bu yıl da ben kurban bağışımı LÖSEV’e yapacağım...
Çocukların tedavisi için, yıl boyu sürecek et ihtiyaçları için dini esaslara göre kestikleri kurbanımı her şeyiyle LÖSEV’e bağışlıyorum ben...
Bu yıl kurban bedelini 1040 lira olarak belirlemişler...
Lütfen kurbanı kesip eşinize dostunuzla al gülüm ver gülüm diyerek paylaşmayın...
Kurbanı buzluklara doldurup yıllık et ihtiyacınızı karşılayacak bir şey olarak görmeyin...
İhtiyaç sahipleriyle paylaşın...
Lösemili çocuklar da buna en çok ihtiyacı olanların başında geliyor, Allah tüm hasta çocuklara şifa versin...