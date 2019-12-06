Pınar Deniz diziden çekildi

Sosyal medya linci milli sporumuz haline geldiği için Can Yaman’ı tekmelemeyen kalmadı artık.
Bir musibet bin nasihatten iyidir derler ya Can Yaman’ın kariyerinin erken döneminde bunları yaşaması bir nevi iyi oldu...
En azından ileride yere daha sağlam basar.
Hayranları merak etmesin Can Yaman’ın kariyeri bu olaylardan dolayı yerle yeksan olmaz.
Her ne kadar haberler “dizisi iptal oldu” diye çıksa da yapımcısı Faruk Turgut, Can Yaman’dan vazgeçmeyeceğini söyledi zaten.
Bir ay sonra askere gidecek Can, döndüğünde startını vereceklerdi dizinin, şimdi eylül ayına, bir sezonki sezona kaldı...
Hem bu gecikme hem de tüm bu tartışmaların üzerine “Can Dostum” dizisinde Can Yaman’ın partneri olması beklenen Pınar Deniz’in de diziden çekildiğini öğrendim...
Pınar Deniz, “Vatanım Sensin”, “Sil Baştan” gibi dizilerde oynamıştı ve benim de genç kuşak kadın oyuncular arasında en beğendiğim isimler arasında...
Bilirkişiye gerek yok
Acun Ilıcalı’nın Zuhal Topal ve Fox TV’ye açtığı davada bilirkişi raporu açıklandı...
TV8’deki Yemekteyiz’le Fox Tv’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programıyla ilgili yapılan araştırma sonucunda bilirkişi, “Yemekteyiz ile Sofrada biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dış ses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynıdır” dedi.
Bu davayı başından beri takip ediyorum.
Zuhal Topal’la Sofrada başladığı ilk günden beri Acun Ilıcalı, bunun kendi formatlarından çalıntı olduğunu söylüyordu.
Fox TV yayından kaldırma ya da format değişikliği gibi yolları tercih etmeyince de Acun konuyu yargıya taşıdı.
Hukuki bir süreç ama size bir şey söyleyeyim mi iki programın aynı olduğunu söylemek için bilirkişi raporuna bile gerek yok.
Görünen köy kılavuz istemez.
Herhangi bir TV seyircisine sorsak iki programın birebir aynı olduğunu söyler zaten.
30 yıldır bu TV piyasasını iyi bilirim, geçmişte de benzer formatlar üzerinden açılan davalar, yaşanan tartışmalar olmuştu.
Ama çoğunun sağında solunda bir değişiklik, bir farklılık vardı.
Ama ilk kez bir format davasında bu kadar birebir benzerlikle karşı karşıyayız.
Seda Sayan’dan önce Onur Büyüktopçu sunuyordu Yemekteyiz’i ve bu format için Acun yurtdışına her yıl milyonlarca lira para ödüyor.
Zuhal Topal ise daha sonra başladı, aynı kalıplar, çatışmalar, içerik üzerinden giderek Sofrada’yı yaptı.
Acun da haklı olarak isyan ediyor, “Benim malım çalınsa daha iyi... En azından kaç lira kaybettiğini bilirsin.
Burada fikrimizi çalıyorlar ve bunun kaybının ne kadar olduğunu bilmiyoruz” diyor...
Haklı...
Yemekteyiz bugün tek başına ekrandan olsa alacağı reklam payı, toplayacağı seyirci, kanala katkısı, rakibe giden seyirci açısından durum bambaşka olabilirdi...
Tecrübeli bir televizyoncu olarak Acun bunları çok iyi bildiğinden bu kadar isyan ediyor ve bu işin peşini bırakmıyor zaten.
Son olarak dava sürerken Sofrada’ya durdurma kararı çıkartılması için harekete geçtiğini öğrendim.
İlla cinayet mi işlemesi lazımdı
20 yaşındaki Ceren’in evinin kapısında öldürülmesiyle ilgili her şeyi konuşuyoruz da şu soruları yeterince güçlü sormuyoruz;
◊ Ordu emniyeti hapishaneden kaçmış firari bir mahkûmu nasıl oluyor da günlerce bulamıyor?
◊ Firari bir mahkûmun hemen yakalanması için illa bir cinayet mi işlemesi gerekiyor?
◊ Yarı açık cezaevinden firar etmiş, daha önce cinayet işlemiş mahkûm konusunda neden şehrin her yerine bilgilendirici ilanlar asılmıyor?
◊ Neden Ordu halkı dikkatli olması konusunda uyarılmıyor? “Görürseniz yetkilileri bildirin” diye yerel gazetelerde fotoğrafları
yayınlanmıyor?
◊ Daha önce cinayet işlemiş firari bir katilden daha önemli ne güvenlik sorunu olabilir bir şehrin?
Tüm bunlar yapılmış olsa belki de 20 yaşındaki Ceren, küçücük öğrencilerine bale öğretmeye devam edecekti.
Yazık ki ne yazık.
Göz göre göre gencecik hayatların solduğu, cinayetlerin işlendiği bir topluma döndük.
Çok üzücü çok. Ceren’in arkasından ne söylesek, ne yazsak azdır.
“Hekimoğlu”na dair 3 şey
Daha sonra uzun uzun yazacağım ama yeni başlayacak “Hekimoğlu” dizisiyle ilgili şimdilik 3 şey söyleyip çekiliyorum;
1- Tanıtımları harika, büyük merak uyandırıyor.
2- Timuçin Esen 10 numara Dr. House olmuş.
3- 17 Aralık Salı’yı iple çekiyoruz.
Pınar Deniz diziden çekildi
Can Yaman’ın ortaya çıkan son görüntüleri libido açıklamalarının üzerine tuz biber ekti...
Sosyal medya linci milli sporumuz haline geldiği için Can Yaman’ı tekmelemeyen kalmadı artık.
Bir musibet bin nasihatten iyidir derler ya Can Yaman’ın kariyerinin erken döneminde bunları yaşaması bir nevi iyi oldu...
En azından ileride yere daha sağlam basar.
Hayranları merak etmesin Can Yaman’ın kariyeri bu olaylardan dolayı yerle yeksan olmaz.
Her ne kadar haberler “dizisi iptal oldu” diye çıksa da yapımcısı Faruk Turgut, Can Yaman’dan vazgeçmeyeceğini söyledi zaten.
Bir ay sonra askere gidecek Can, döndüğünde startını vereceklerdi dizinin, şimdi eylül ayına, bir sezonki sezona kaldı...
Hem bu gecikme hem de tüm bu tartışmaların üzerine “Can Dostum” dizisinde Can Yaman’ın partneri olması beklenen Pınar Deniz’in de diziden çekildiğini öğrendim...
Pınar Deniz, “Vatanım Sensin”, “Sil Baştan” gibi dizilerde oynamıştı ve benim de genç kuşak kadın oyuncular arasında en beğendiğim isimler arasında...
Bilirkişiye gerek yok
Acun Ilıcalı’nın Zuhal Topal ve Fox TV’ye açtığı davada bilirkişi raporu açıklandı...
TV8’deki Yemekteyiz’le Fox Tv’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programıyla ilgili yapılan araştırma sonucunda bilirkişi, “Yemekteyiz ile Sofrada biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dış ses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynıdır” dedi.
Bu davayı başından beri takip ediyorum.
Zuhal Topal’la Sofrada başladığı ilk günden beri Acun Ilıcalı, bunun kendi formatlarından çalıntı olduğunu söylüyordu.
Fox TV yayından kaldırma ya da format değişikliği gibi yolları tercih etmeyince de Acun konuyu yargıya taşıdı.
Hukuki bir süreç ama size bir şey söyleyeyim mi iki programın aynı olduğunu söylemek için bilirkişi raporuna bile gerek yok.
Görünen köy kılavuz istemez.
Herhangi bir TV seyircisine sorsak iki programın birebir aynı olduğunu söyler zaten.
30 yıldır bu TV piyasasını iyi bilirim, geçmişte de benzer formatlar üzerinden açılan davalar, yaşanan tartışmalar olmuştu.
Ama çoğunun sağında solunda bir değişiklik, bir farklılık vardı.
Ama ilk kez bir format davasında bu kadar birebir benzerlikle karşı karşıyayız.
Seda Sayan’dan önce Onur Büyüktopçu sunuyordu Yemekteyiz’i ve bu format için Acun yurtdışına her yıl milyonlarca lira para ödüyor.
Zuhal Topal ise daha sonra başladı, aynı kalıplar, çatışmalar, içerik üzerinden giderek Sofrada’yı yaptı.
Acun da haklı olarak isyan ediyor, “Benim malım çalınsa daha iyi... En azından kaç lira kaybettiğini bilirsin.
Burada fikrimizi çalıyorlar ve bunun kaybının ne kadar olduğunu bilmiyoruz” diyor...
Haklı...
Yemekteyiz bugün tek başına ekrandan olsa alacağı reklam payı, toplayacağı seyirci, kanala katkısı, rakibe giden seyirci açısından durum bambaşka olabilirdi...
Tecrübeli bir televizyoncu olarak Acun bunları çok iyi bildiğinden bu kadar isyan ediyor ve bu işin peşini bırakmıyor zaten.
Son olarak dava sürerken Sofrada’ya durdurma kararı çıkartılması için harekete geçtiğini öğrendim.
İlla cinayet mi işlemesi lazımdı
20 yaşındaki Ceren’in evinin kapısında öldürülmesiyle ilgili her şeyi konuşuyoruz da şu soruları yeterince güçlü sormuyoruz;
◊ Ordu emniyeti hapishaneden kaçmış firari bir mahkûmu nasıl oluyor da günlerce bulamıyor?
◊ Firari bir mahkûmun hemen yakalanması için illa bir cinayet mi işlemesi gerekiyor?
◊ Yarı açık cezaevinden firar etmiş, daha önce cinayet işlemiş mahkûm konusunda neden şehrin her yerine bilgilendirici ilanlar asılmıyor?
◊ Neden Ordu halkı dikkatli olması konusunda uyarılmıyor? “Görürseniz yetkilileri bildirin” diye yerel gazetelerde fotoğrafları
yayınlanmıyor?
◊ Daha önce cinayet işlemiş firari bir katilden daha önemli ne güvenlik sorunu olabilir bir şehrin?
Tüm bunlar yapılmış olsa belki de 20 yaşındaki Ceren, küçücük öğrencilerine bale öğretmeye devam edecekti.
Yazık ki ne yazık.
Göz göre göre gencecik hayatların solduğu, cinayetlerin işlendiği bir topluma döndük.
Çok üzücü çok. Ceren’in arkasından ne söylesek, ne yazsak azdır.
“Hekimoğlu”na dair 3 şey
Daha sonra uzun uzun yazacağım ama yeni başlayacak “Hekimoğlu” dizisiyle ilgili şimdilik 3 şey söyleyip çekiliyorum;
1- Tanıtımları harika, büyük merak uyandırıyor.
2- Timuçin Esen 10 numara Dr. House olmuş.
3- 17 Aralık Salı’yı iple çekiyoruz.