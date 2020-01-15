Pantene Altın Kelebek’te ikinci tur oylama başladı...

Merakla beklenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde tarih belli oldu...
Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek ödül töreni 28 Şubat Cuma günü yapılacak...
Daha iyi bir organizasyon ve daha görkemli bir gece için kısa bir ertelemenin ardından oylama süreci kaldığı yerden devam ediyor...
Dün sabahtan itibaren pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde ikinci tur oylama başladı.
Yine sizin oylarınızla ilk turda en çok oy alan adaylar ikinci tura kaldı...
13 Şubat’a kadar sürecek ikinci tur oylamanın ardından tamamen seyircinin oylarıyla en çok oy alanlar büyük jürinin önüne gelecek.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da jüride sinema, müzik ve televizyon dünyasının duayen isimleri yer alacak.
Bu jüri de değerlendirmesini yaptıktan sonra 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananları belli olacak.
Ama bir kez daha hatırlatayım...
Altın Kelebek jürisinin oy oranı yüzde 30...
Halk oylamasının oy oranı ise yüzde 70...
Yani farkın açıldığı bazı kategorilerde jürinin oyunun değiştiremediği sonuçlar da ortaya çıkacak, geçmiş yıllarda bunu çok gördük...
Pantene’le bu yıl 6. kez işbirliği yapıyoruz...
Bu 6 yıl içinde Pantene’in katkılarıyla Altın kelebek çok daha görkemli bir ödül törenine dönüştü...
Bu yıl da şovlar, performanslar, sanat ve televizyon dünyasının en iyilerinin katılımıyla her zamankinden daha dinamik, daha sıcak ve daha enerjik bir ödül töreni sizi bekliyor...
Beklediğinize değecek...
Demet Özdemir
Pantene Altın Kelebek’te bu yıl ki temayı “Gün benim günüm” olarak belirledik...
Daha doğrusu aslında Pantene’in yenilenen dünyasını anlatan bu mottosunu ödül törenine çok uygun bulduk.
Çünkü 28 Şubat’ta gün en iyilerin günü olacak.
Yıl boyunca başarılı performanslarıyla göz dolduran isimler ödüllerine kavuşarak “Gün Benim Günüm” diyecekler.
Ve bu güne yakışan çok da doğru seçilmiş bir isim var: Demet Özdemir...
Demet, Pantene’in de bu yılki yüzü oldu... Ödül gecesinin de ev sahibi olması geceye ayrı bir renk katacak.
Bu arada Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne ilgi her sene katlanarak artıyor, oylama süreçlerinde her sene yeni rekor kırılıyor.
13 Şubat’a kadar sürecek ikinci tur oylamada yeni bir rekor bekliyoruz...
Olmadı Musti...
Günlerdir etrafıma soruyorum, kulağı kesik gazetecileri, eski magazincileri didikliyorum; “Geçmişte Defne Samyeli-Mustafa Sandal ilişkisini duymuş muydunuz?” diye...
Bilen, duyan bir Allah’ın kuluna rastlamadım.
Hepimiz Mustafa Sandal yeni çıkan kitabında yazınca haberdar olduk, meğer 26 yıl önce böyle bir şey yaşanmış.
Kusura bakma Mustafa; erkeğin kadına karşı yapacağı 9 kusurlu hareketten biridir bu.
26 yıl sonra bir ilişkiyi gündeme getirmek, hele kimsenin bilmediği bir ilişkinin detaylarını yazmak “delikanlılığın kitabına” sığmaz.
O 26 yıl içinde her iki taraf evlenmiş, boyunca çocukları olmuş, köprünün altından çok sular akmış, bu neyin itirafı?
Defne böyle bir ilişkinin olmadığını söylüyor.
Kaldı ki olsa bile, kadının onayını almadan erkeğin böyle bir ifşada bulunması şık değil.
Açıklamanda “26 yıl önce annemin yanında görüşmekten çekinmediği için, şimdi çekinebileceğini tahmin etmedim” diyorsun, ki özrü kabahatinden beter bir durum.
26 yılda köprünün altından çok sular aktığını bilecek tecrübedesin.
Açıklamanda bir tek şu satırı sevdim;
“Bir hanımefendi öyle diyorsa öyledir ve konu tartışmaya kapanıştır, saygı duymak gerekir.”
Ama yine dayanamayıp bir sonraki cümlende yeni single’ı çıkan Defne’nin reklam peşinde koştuğunu ima ediyorsun.
Bu tartışmayı çıkaran Defne değil.
Defne adına ilk itirazı biz yaptık, tartışma da öyle çıktı. Defne sonradan dahil olmak zorunda kaldı.
90’ların popçularına neler oluyor böyle?
◊ Rafet El Roman (52), önce DM’den yürüdü, sonra kendisine DM’den yazan kadın hayranlarını deşifre etti...
◊ Serdar Ortaç (50), boşandığı eşi Chloe’ye ödediği nafaka için “10 yıllık hizmetinin karşılığını aldı” dedi...
◊ Mustafa Sandal (50), 26 yıl önceden kimsenin bilmediği Defne Samyeli ilişkisini deşifre etti...
90’ların erkek popçularına 50’li yaşlar iyi gelmedi galiba.
En çok vergi verecek bekar ünlüler
Günün birinde bekarların daha çok vergi ödediği bir sistem yürürlüğe girerse, en çok vergi ödeyecek erkek ünlüleri açıklıyorum:
1- Kadir İnanır
2- Beyazıt Öztürk
3- Hakan Altun
4- Ayşe Hatun Önal
5- Hadise
Süleyman...
Amazon Prime’da yayınlanan “Jack Ryan” dizisinin birinci sezon finalinde öldürülen Iraklı teröristin adı ne biliyor musunuz:
Suleiman...
Tamam Ortadoğu’da çok yaygın bir isim bu ama...
Gerçek hayatta yaşanan drone saldırılarının birebir gösterildiği “Homeland”, “Jack Ryan” gibi dizilerde, bir de öldürülen Kasım Süleymani’yle isim benzerliği çıkınca...
Tesadüfün bu kadarı fazla diyor insan.
Pantene Altın Kelebek’te ikinci tur oylama başladı...
Merakla beklenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde tarih belli oldu...
Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek ödül töreni 28 Şubat Cuma günü yapılacak...
Daha iyi bir organizasyon ve daha görkemli bir gece için kısa bir ertelemenin ardından oylama süreci kaldığı yerden devam ediyor...
Dün sabahtan itibaren pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde ikinci tur oylama başladı.
Yine sizin oylarınızla ilk turda en çok oy alan adaylar ikinci tura kaldı...
13 Şubat’a kadar sürecek ikinci tur oylamanın ardından tamamen seyircinin oylarıyla en çok oy alanlar büyük jürinin önüne gelecek.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da jüride sinema, müzik ve televizyon dünyasının duayen isimleri yer alacak.
Bu jüri de değerlendirmesini yaptıktan sonra 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananları belli olacak.
Ama bir kez daha hatırlatayım...
Altın Kelebek jürisinin oy oranı yüzde 30...
Halk oylamasının oy oranı ise yüzde 70...
Yani farkın açıldığı bazı kategorilerde jürinin oyunun değiştiremediği sonuçlar da ortaya çıkacak, geçmiş yıllarda bunu çok gördük...
Pantene’le bu yıl 6. kez işbirliği yapıyoruz...
Bu 6 yıl içinde Pantene’in katkılarıyla Altın kelebek çok daha görkemli bir ödül törenine dönüştü...
Bu yıl da şovlar, performanslar, sanat ve televizyon dünyasının en iyilerinin katılımıyla her zamankinden daha dinamik, daha sıcak ve daha enerjik bir ödül töreni sizi bekliyor...
Beklediğinize değecek...
Demet Özdemir
Pantene Altın Kelebek’te bu yıl ki temayı “Gün benim günüm” olarak belirledik...
Daha doğrusu aslında Pantene’in yenilenen dünyasını anlatan bu mottosunu ödül törenine çok uygun bulduk.
Çünkü 28 Şubat’ta gün en iyilerin günü olacak.
Yıl boyunca başarılı performanslarıyla göz dolduran isimler ödüllerine kavuşarak “Gün Benim Günüm” diyecekler.
Ve bu güne yakışan çok da doğru seçilmiş bir isim var: Demet Özdemir...
Demet, Pantene’in de bu yılki yüzü oldu... Ödül gecesinin de ev sahibi olması geceye ayrı bir renk katacak.
Bu arada Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne ilgi her sene katlanarak artıyor, oylama süreçlerinde her sene yeni rekor kırılıyor.
13 Şubat’a kadar sürecek ikinci tur oylamada yeni bir rekor bekliyoruz...
Olmadı Musti...
Günlerdir etrafıma soruyorum, kulağı kesik gazetecileri, eski magazincileri didikliyorum; “Geçmişte Defne Samyeli-Mustafa Sandal ilişkisini duymuş muydunuz?” diye...
Bilen, duyan bir Allah’ın kuluna rastlamadım.
Hepimiz Mustafa Sandal yeni çıkan kitabında yazınca haberdar olduk, meğer 26 yıl önce böyle bir şey yaşanmış.
Kusura bakma Mustafa; erkeğin kadına karşı yapacağı 9 kusurlu hareketten biridir bu.
26 yıl sonra bir ilişkiyi gündeme getirmek, hele kimsenin bilmediği bir ilişkinin detaylarını yazmak “delikanlılığın kitabına” sığmaz.
O 26 yıl içinde her iki taraf evlenmiş, boyunca çocukları olmuş, köprünün altından çok sular akmış, bu neyin itirafı?
Defne böyle bir ilişkinin olmadığını söylüyor.
Kaldı ki olsa bile, kadının onayını almadan erkeğin böyle bir ifşada bulunması şık değil.
Açıklamanda “26 yıl önce annemin yanında görüşmekten çekinmediği için, şimdi çekinebileceğini tahmin etmedim” diyorsun, ki özrü kabahatinden beter bir durum.
26 yılda köprünün altından çok sular aktığını bilecek tecrübedesin.
Açıklamanda bir tek şu satırı sevdim;
“Bir hanımefendi öyle diyorsa öyledir ve konu tartışmaya kapanıştır, saygı duymak gerekir.”
Ama yine dayanamayıp bir sonraki cümlende yeni single’ı çıkan Defne’nin reklam peşinde koştuğunu ima ediyorsun.
Bu tartışmayı çıkaran Defne değil.
Defne adına ilk itirazı biz yaptık, tartışma da öyle çıktı. Defne sonradan dahil olmak zorunda kaldı.
90’ların popçularına neler oluyor böyle?
◊ Rafet El Roman (52), önce DM’den yürüdü, sonra kendisine DM’den yazan kadın hayranlarını deşifre etti...
◊ Serdar Ortaç (50), boşandığı eşi Chloe’ye ödediği nafaka için “10 yıllık hizmetinin karşılığını aldı” dedi...
◊ Mustafa Sandal (50), 26 yıl önceden kimsenin bilmediği Defne Samyeli ilişkisini deşifre etti...
90’ların erkek popçularına 50’li yaşlar iyi gelmedi galiba.
En çok vergi verecek bekar ünlüler
Günün birinde bekarların daha çok vergi ödediği bir sistem yürürlüğe girerse, en çok vergi ödeyecek erkek ünlüleri açıklıyorum:
1- Kadir İnanır
2- Beyazıt Öztürk
3- Hakan Altun
4- Ayşe Hatun Önal
5- Hadise
Süleyman...
Amazon Prime’da yayınlanan “Jack Ryan” dizisinin birinci sezon finalinde öldürülen Iraklı teröristin adı ne biliyor musunuz:
Suleiman...
Tamam Ortadoğu’da çok yaygın bir isim bu ama...
Gerçek hayatta yaşanan drone saldırılarının birebir gösterildiği “Homeland”, “Jack Ryan” gibi dizilerde, bir de öldürülen Kasım Süleymani’yle isim benzerliği çıkınca...
Tesadüfün bu kadarı fazla diyor insan.