Oyuncu olmak isteyenler dolandırıcı kıskacında

Dolandırıcılar ‘yaratıcılıkta’ sınır tanımıyor. Telefonda milleti dolandırmak için her türlü yöntemi deniyorlar.

Son yıllarda herkes oyuncu olmak istiyor, herkes dizilere kapağı atmaya çalışıyor ya, dolandırıcılar da bunu keşfetmişler.

Geçen gün bir takipçime mesaj gelmiş: “Show TV’de diziniz onaylandı, görüşmeye çağrılıyorsunuz, ancak önce şu kadar para yatırmanız gerekiyor.”

“Ben hayatımda böyle çalışan bir oyunculuk ajansı görmedim” dedim.

Ajans dediğin, oyuncusuyla sözleşme yapar, diziye, reklama, programa verdiği oyuncusu üzerinden de komisyon alır.

Ne demek oyuncu adayına mesaj atarak peşin peşin para istemek...

“Dizi çekilmezse ya da oyuncu role kabul edilmezse yatırdığı para ne olacak” dedim.

Yanacak!

Bunlar dolandırıcı değilse ben de bir şey bilmiyorum diyerek verilen numarayı arattım.

Tam da dediğim gibi, dolandırıcılık peşinde koşuyorlar.

Oyuncu olmak isteyen genç arkadaşlar, lütfen cep telefonlarınıza gelen bu tür mesajlara itibar etmeyin.

Dolandırıcı çetelerine para kaptırmayın.

Dizi sektöründe bilinen, güvenilir ajansların hiçbiri bu yöntemlerle çalışmaz, aklınızda olsun.

Olan kaptırdığınız paranıza olur, oyunculuk hayalleriniz de yalan olur.

İvedik’in Afrika macerasının olmazsa olmazları

Şahan Gökbakar, “Recep İvedik” serisinin 6’ncısının Afrika’da geçeceğini söyledi.

Safariye çıkacak ve vahşi hayatla yüzleşecek bu kez İvedik. Şimdiden yazıyorum...

◊ Kendisine saldırmak üzere olan aslanı gaz çıkararak kaçırmazsa...

◊ Avlanmanın yasak olduğu Ulusal Park’ta yakaladığı ceylanı çevirme yapıp yemezse...

◊ Afrika yerlisine Osmanlı tokadı atmazsa...

◊ Geğirerek gergedanları korkutmazsa...

Ben de bu Recep İvedik’i hiç tanımıyorum!

Uyuşturulmuş çita

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’e kızmayın, sanki Afrika’da safariye çıkıp soyu tükenmekte olan hayvan öldürdüler!

Alt tarafı uyuşturulmuş çitayla fotoğraf çektirmişler.

Alt tarafı diyorum, çünkü ne yazık ki dünyanın pek çok yerinde turistik bir gösteriye dönmüş bir şeydir bu.

Afrika’dan Tayland’a kadar her yerde turistler, bu tür vahşi hayvanlarla para karşılığı fotoğraf çektirirler.

Üzücü mü? Hem de çok...

Hayvanlara eziyet mi? Elbette...

Tamam, eleştirelim de soyu tükenmekte olan gergedan vurmuş muamelesi de çekmeyelim Fahriye’yle Burak’a.

Tabii şunu da unutmayalım...

Turistler bu tür gösterilere itibar etmese, yerel halk da o çıtayı yakalayıp gelene gidene sevdirmeyecek.

Hawaii yanardağ

Şu an lavlarla boğuşmakta olan Hawaii’ye 8 yıl önce gitmiştim, efsane dizi “Lost”un setine...

132 adadan oluşan Amerika’nın son eyaleti bu takımada ve her zaman yanardağlarla, lavlarla yaşamaya alışmış bir yer.

Adaların bazı yerleri simsiyahtır zaten, püskürüp soğuduktan sonra kömürleşmiş, taşlaşmış yerlerle doludur.

Geri kalan yerleri ise yemyeşil, muz ağaçları, palmiyelerle dolu çok güzel adalardır.

Her Türk gibi ben de gittiğim yerde ev fiyatlarını merak etmiş ve sormuş, tek katlı, bahçeli, muhteşem evlerin ucuzluğu karşısında şaşırmıştım.

O zaman bana “Yanardağ eteklerine yakın evler bunlar. Lavlar püskürdüğü zaman ilk yok olma tehlikesi olan evler buralarda” demişlerdi.

Yanardağ korkusuyla küçücük adalarda yaşamak insanın psikolojisini bozar diye düşünmüştüm.

Şimdi Hawaii’de lavlarla yanıp yok olan 50’ye yakın ev var ya, işte adanın en ucuz evleri onlar...

Şampi değil şampiyon

Ligin bitimine 4 hafta kala “Galatasaray bu saatten sonra şampiyonluğu bırakmaz” demiştim.

Akhisar’ı zor da olsa geçtiler ve bu saatten sonra yüzde 99,9 Galatasaray şampiyondur.

Bu hafta Malatya galibiyeti, son hafta Göztepe beraberliği bile yetiyor Galatasaray’a.

4 hafta önce bırakmazdı, bundan sonra hiç bırakmaz Galatasaray şampiyonluğu. Ben bir aydır Gomis tişörtümle geziyorum zaten...