Oylama başladı

Tüm Türkiye’nin heyecanla takip ettiği bir Pantene Altın Kelebek süreci daha başladı...
8 Aralık’ta muhteşem bir törenle sahiplerini bulacak bu sürecin ilk adımı bu...
39 kategoride adaylar belirlendi ve pantenealtinkelebekodulleri.com sayfasında oylamaya açıldı...
Dünden itibaren her zaman olduğu gibi yoğun bir ilgi var oylamaya...
Sürecin nasıl işleyeceğini hatırlatayım...
İlk tur oylamada jürinin hiçbir etkisi yok...
Bu nedenle TV dizilerinden müziğe, senaristlerden çıkış yapanlara, oyunculardan gündüz kuşağı programlarına kadar her kategoride hemen her ismi/çalışmayı aday listesine aldık...
Atladığımız bir isim varsa “diğer” diye bir seçenek ekledik, herkes sevdiği, beğendiği ismi eklesin diye...
Bu ilk tur oylaması 16 gün sürecek...
İlk tur oylama sona erecek ve internet üzerinden en çok oy alan 10 aday ikinci tur oylamaya hak kazanacak.
İkinci tur oylama yine internet üzerinden yapılacak ve en
sonunda en çok oy alanlar jürinin önüne gelecek...
Halk oylarının oranı yüzde 70, jürinin oy oranı yüzde 30 ağırlıkta olacak.
Jüride her zaman olduğu gibi yine sinemanın, müziğin dev isimleri yer alacak ve onların gözü önünde tüm şeffaflığıyla kazananalar belirlenecek.
Bu yıl 46’ncısı yapılacak Pantene Altın Kelebek bir kez daha heyecana davet ediyor sizi..
Hemen sevdiğiniz isimler ve yapımlar için oy kullanmaya başlayın...
8 Aralık’ta kazananları belirleyen siz olun...
Arabasız Gün’ü biz de istiyoruz
Pazar günü Londra ve Paris’te Arabasız Gün kapsamında şehir merkezleri motorlu taşıtlara kapatıldı...
11.00-18.00 saatleri arasında şehir merkezlerinde tek bir araç yoktu...
Amaç, halkı çevre dostu taşıtlara alıştırmak...
Çocukların sokakta rahatça oynamasını sağlamak...
İnsanların kaykay, bisiklet, scooter gibi hafif ulaşım araçlarına yönelmesini teşvik etmek...
Toplu taşıma yapan otobüsler vardı yollarda ve onlar da 20 kilometre hız limitiyle hareket ediyordu...
Keşke şu Arabasız Gün seneye bize de gelse...
Şehir merkezinde yaşayan biri olarak herhalde bundan en çok ben mutlu olurum.
Taksim’den taksici keşmekeşine takılmadan scooter’la geçsek...
Oradan Nişantaşı’na bisikletle insek...
Çocuklarla aman arabalara dikkat demeden Dolmabahçe’ye yürüsek...
Mete Caddesi’nde futbol maçı yapsak...
Hayali bile güzel Başkan neden olmasın...
İBB açıkladı: Kuyruk kayboldu
Hürriyet’in bahçesinde beslediğimiz Kuyruk adlı sokak köpeğinin kısırlaştırılması için önce Bağcılar Belediyesi’ne ardından Büyükşehir’e teslim edildiğini ancak Kuyruk’tan bir aydır haber alamadığımızı yazmıştım...
Öncelikle İBB’nin duyarlılığı ve hızı için teşekkür ederim...
Basın Danışmanlığı çok hızlı çalışıyor...
Yazının çıktığı 19 Eylül sabahı hemen işin peşine düşmüşler, Kuyruk’u araştırmışlar ve öğleden sonra bana yazılı bir açıklama gönderdiler...
Buraya kadar iyi ama sonrası kötü, Kuyruk kaybolmuş...
Açıklamada şöyle deniyor:
“Bağcılar Belediyesi Bakımevi’nin fiziki imkanlarının köpek kısırlaştırmaya yeterli olmaması gerekçesiyle, söz konusu köpek 23 Ağustos 2019 Cuma günü Kısırkaya Bakımevi ekiplerince teslim alınmıştır. Bahse konu köpeğe herhangi bir medikal müdahale yapılmadan, ertesi gün, 24 Ağustos 2019 tarihinde bulunduğu üniteden bir personelimizin dikkatsizliği sebebi ile kaçmıştır. Yapılan aramalara rağmen bulunamamıştır.
Söz konusu personelimiz, yaklaşık beş yıldır bakımevlerimizde işçi olarak görev yapmaktadır. Personele, bu durumun tekerrür etmemesi, yasal müeyyideye mahal verilmemesi ve daha dikkatli olunması hususunda uyarılar yapılmıştır...”
Ortada bir insan hatası var ve bu durumda söylenecek çok şey de yok...
Olan Kuyruk’a oldu...
Ruanda reklamı...
Hafta sonu SSport’ta üç müthiş Premier Lig maçı izledim yine...
Arsenal’ın Aston Villa karşısında evinde 2 kez geri düşüp 3-2 kazandığı...
Liverpool’un deplasmanda Chelsea’yi 2-1 yendiği... Manchester’ın gol olup (8-0) Watford’un üzerine yağdığı maçları...
İşin kötü tarafı şu...
İnsan Premier Lig’i izledikçe bağımlısı oluyor, başka liglerin futbolundan soğuyor... Arsenal-Aston Villa maçında saha kenarı dijital reklam panolarında “Visit Rwanda” ilanları vardı...
90’ların ikinci yarısında 1 milyon kişinin yaşamını yitirdiği soykırımı yaşayan Ruanda, bugün bütün dünyanın ilgisini çekiyor... Engin Altan Düzyatan, beş yıl önce Kelebek için Ruanda’ya gidip fotoğraflamıştı... O yolculuğundan sonra müthiş bir safari fotoğrafçısı çıktı Altan’dan, sergi bile açtı... Ruanda’yı o günden beri merak ediyorum... Arsenal-Aston Villa maçını izlerken “Visit Rwanda” reklamını görünce, sayfayı tıkladım hemen.
Neler yapılabileceği, ülkenin turistik zenginlikleri anlatılıyordu sayfada...
Ruanda, Londra’daki bir maça verdiği saha kenarı reklamıyla, İstanbul’daki bir adamın kafasına ikinci çengeli attı... Diyeceğim şu... Geçen ay Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu ya, dünyada ülkemizin tanıtımını yapacak...
Premier Lig de çok etkili bir mecra... “Visit Turkey” değil ama “Cappadocia”, “Virgin Mary”, “Santa Claus” gibi daha spesifik hedefler belirlenmeli...
Oylama başladı
Tüm Türkiye’nin heyecanla takip ettiği bir Pantene Altın Kelebek süreci daha başladı...
8 Aralık’ta muhteşem bir törenle sahiplerini bulacak bu sürecin ilk adımı bu...
39 kategoride adaylar belirlendi ve pantenealtinkelebekodulleri.com sayfasında oylamaya açıldı...
Dünden itibaren her zaman olduğu gibi yoğun bir ilgi var oylamaya...
Sürecin nasıl işleyeceğini hatırlatayım...
İlk tur oylamada jürinin hiçbir etkisi yok...
Bu nedenle TV dizilerinden müziğe, senaristlerden çıkış yapanlara, oyunculardan gündüz kuşağı programlarına kadar her kategoride hemen her ismi/çalışmayı aday listesine aldık...
Atladığımız bir isim varsa “diğer” diye bir seçenek ekledik, herkes sevdiği, beğendiği ismi eklesin diye...
Bu ilk tur oylaması 16 gün sürecek...
İlk tur oylama sona erecek ve internet üzerinden en çok oy alan 10 aday ikinci tur oylamaya hak kazanacak.
İkinci tur oylama yine internet üzerinden yapılacak ve en
sonunda en çok oy alanlar jürinin önüne gelecek...
Halk oylarının oranı yüzde 70, jürinin oy oranı yüzde 30 ağırlıkta olacak.
Jüride her zaman olduğu gibi yine sinemanın, müziğin dev isimleri yer alacak ve onların gözü önünde tüm şeffaflığıyla kazananalar belirlenecek.
Bu yıl 46’ncısı yapılacak Pantene Altın Kelebek bir kez daha heyecana davet ediyor sizi..
Hemen sevdiğiniz isimler ve yapımlar için oy kullanmaya başlayın...
8 Aralık’ta kazananları belirleyen siz olun...
Arabasız Gün’ü biz de istiyoruz
Pazar günü Londra ve Paris’te Arabasız Gün kapsamında şehir merkezleri motorlu taşıtlara kapatıldı...
11.00-18.00 saatleri arasında şehir merkezlerinde tek bir araç yoktu...
Amaç, halkı çevre dostu taşıtlara alıştırmak...
Çocukların sokakta rahatça oynamasını sağlamak...
İnsanların kaykay, bisiklet, scooter gibi hafif ulaşım araçlarına yönelmesini teşvik etmek...
Toplu taşıma yapan otobüsler vardı yollarda ve onlar da 20 kilometre hız limitiyle hareket ediyordu...
Keşke şu Arabasız Gün seneye bize de gelse...
Şehir merkezinde yaşayan biri olarak herhalde bundan en çok ben mutlu olurum.
Taksim’den taksici keşmekeşine takılmadan scooter’la geçsek...
Oradan Nişantaşı’na bisikletle insek...
Çocuklarla aman arabalara dikkat demeden Dolmabahçe’ye yürüsek...
Mete Caddesi’nde futbol maçı yapsak...
Hayali bile güzel Başkan neden olmasın...
İBB açıkladı: Kuyruk kayboldu
Hürriyet’in bahçesinde beslediğimiz Kuyruk adlı sokak köpeğinin kısırlaştırılması için önce Bağcılar Belediyesi’ne ardından Büyükşehir’e teslim edildiğini ancak Kuyruk’tan bir aydır haber alamadığımızı yazmıştım...
Öncelikle İBB’nin duyarlılığı ve hızı için teşekkür ederim...
Basın Danışmanlığı çok hızlı çalışıyor...
Yazının çıktığı 19 Eylül sabahı hemen işin peşine düşmüşler, Kuyruk’u araştırmışlar ve öğleden sonra bana yazılı bir açıklama gönderdiler...
Buraya kadar iyi ama sonrası kötü, Kuyruk kaybolmuş...
Açıklamada şöyle deniyor:
“Bağcılar Belediyesi Bakımevi’nin fiziki imkanlarının köpek kısırlaştırmaya yeterli olmaması gerekçesiyle, söz konusu köpek 23 Ağustos 2019 Cuma günü Kısırkaya Bakımevi ekiplerince teslim alınmıştır. Bahse konu köpeğe herhangi bir medikal müdahale yapılmadan, ertesi gün, 24 Ağustos 2019 tarihinde bulunduğu üniteden bir personelimizin dikkatsizliği sebebi ile kaçmıştır. Yapılan aramalara rağmen bulunamamıştır.
Söz konusu personelimiz, yaklaşık beş yıldır bakımevlerimizde işçi olarak görev yapmaktadır. Personele, bu durumun tekerrür etmemesi, yasal müeyyideye mahal verilmemesi ve daha dikkatli olunması hususunda uyarılar yapılmıştır...”
Ortada bir insan hatası var ve bu durumda söylenecek çok şey de yok...
Olan Kuyruk’a oldu...
Ruanda reklamı...
Hafta sonu SSport’ta üç müthiş Premier Lig maçı izledim yine...
Arsenal’ın Aston Villa karşısında evinde 2 kez geri düşüp 3-2 kazandığı...
Liverpool’un deplasmanda Chelsea’yi 2-1 yendiği... Manchester’ın gol olup (8-0) Watford’un üzerine yağdığı maçları...
İşin kötü tarafı şu...
İnsan Premier Lig’i izledikçe bağımlısı oluyor, başka liglerin futbolundan soğuyor... Arsenal-Aston Villa maçında saha kenarı dijital reklam panolarında “Visit Rwanda” ilanları vardı...
90’ların ikinci yarısında 1 milyon kişinin yaşamını yitirdiği soykırımı yaşayan Ruanda, bugün bütün dünyanın ilgisini çekiyor... Engin Altan Düzyatan, beş yıl önce Kelebek için Ruanda’ya gidip fotoğraflamıştı... O yolculuğundan sonra müthiş bir safari fotoğrafçısı çıktı Altan’dan, sergi bile açtı... Ruanda’yı o günden beri merak ediyorum... Arsenal-Aston Villa maçını izlerken “Visit Rwanda” reklamını görünce, sayfayı tıkladım hemen.
Neler yapılabileceği, ülkenin turistik zenginlikleri anlatılıyordu sayfada...
Ruanda, Londra’daki bir maça verdiği saha kenarı reklamıyla, İstanbul’daki bir adamın kafasına ikinci çengeli attı... Diyeceğim şu... Geçen ay Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu ya, dünyada ülkemizin tanıtımını yapacak...
Premier Lig de çok etkili bir mecra... “Visit Turkey” değil ama “Cappadocia”, “Virgin Mary”, “Santa Claus” gibi daha spesifik hedefler belirlenmeli...