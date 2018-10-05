Oy yağıyor

Pantene Altın Kelebek’te ilk tur oylaması 5 Ekim, yani bu akşam sona eriyor. 21 Eylül’de başlayan oylamada dün sabah saatlerine kadar kullanılan oy sayısını sordum arkadaşlara...
Tek tek kategorilerde kullanılan oylar toplandığında 9.2 milyon oy kullanılmış.
Peki kaç kişi kullandı bu oyu?
470 bin kişi...
Bu akşam oylama kapanana kadar 500 bini geçecek rakam.
Bir kişinin aynı hesaptan ikinci kez oy atması mümkün değil, toplu halde atılan oylar, yazılımlarla yapılmaya çalışan müdahaleler hemen ayıklanıyor sistemden.
Manipülasyonun olmadığı, yüzde 100 bir halk oylaması bu.
Her kategoride en çok oyu alan 10’ar aday ikinci tur oylamasına kalacak.
12 Ekim-12 Kasım arasında yapılacak ikinci tur oylamadan sonra, jüri toplanacak ve kendi oyunu verecek.
Jürinin oy oranı yüzde 30, halk oylaması yüzde 70 ağırlıkta olacak.
Bunu neden yapıyoruz?
Toplu hareket eden fanların oylarını dengelemek ve olası bir haksızlığın önüne geçmek için...
Bazı kategorilerde ise halk oylaması ve jüri oyları eminim örtüşecektir. Bu akşama kadar www.pantenealtinkelebek.com adresine girerek oyunuzu kullanmayı unutmayın...
Sevdiğiniz sanatçıların ve yapımların ikinci turda şansının devam etmesini istiyorsanız bugün son gün...
Adaylar nasıl belirleniyor
Adayların hepsini Kelebek’in editör kadrosu ve jüri haftalar süren titiz çalışmalar sonrasında belirledi... Her kategori için TV kanalları, TV’ye iş yapan yapımcılar, müzik şirketleri, müzik yapımcıları tek tek arandı ve isim listesi alındı.
Gelen o listelere göre de kategorilerdeki adaylar belirlendi.
Kimseye haksızlık olmasın diye ilk turda aday listelerini kalabalık tuttuk.
Size bir şey söyleyeyim mi, oylama için girdiğiniz www.pantenealtinkelebek.com’daki isimlere bakmak bile popüler kültür hayatımızın zenginliği gösterir bize.
Bu zenginliğin ortaya çıkmasında 4 yıldır geceye sponsor olan Pantene’in de katkısı büyük.
Zorlu PSM’deki gösterişli ödül töreni, katılımıyla, sahnesiyle, organizasyonuyla yurtdışındaki törenleri aratmayan bir hale dönüştü.
Buket Aydın 40
Dizilerden geçilmeyen ana kanallarda, konuşan kafalardan geçilmeyen haber kanallarında farklı ve doğru bir format yaratınca nasıl dikkat çekiyor gördünüz mü?
Buket Aydın’ın CNN Türk’te başladığı 40’tan bahsediyorum.
Gelen konukla ilgili 40 soru var, her birine 2 dakika cevap hakkı...
Hızlı, dinamik, başı sonu belli bir sohbet programı.
Acun Ilıcalı gibi her konuda ne diyeceği merak edilen biriyle başlamak da çok doğruydu...
Bu dinamikte bir program her konukla illa ki kendine baktırır.
Buket’e üç önerim olacak:
1- Montajda hızı biraz daha artırabilirsiniz...
2- Sorular 1’den 40’a değil de, 40’tan 1’e zorlaşarak mı gitse acaba?
3- Ekranın bir yerinde bir sonraki sorunun ipucunu görsek nasıl olur? “Bir sonraki soru Şeyma Subaşı”, “Bir sonraki soru Survivor” gibi...
Tetris oyunundaki bir sonra düşecek bloğu görmek gibi...
Yolu açık olsun 40’ın, herkesin eline sağlık...
Bu ne hınçmış
“Yaprak Dökümü’nde birlikte rol alan Güven Hokna, Gökçe Bahadır hakkında iddia üzerine iddia boca ediyor magazin gündemine...
Şaşkınlıkla izliyorum... Son bir ay içinde üçüncü kez Gökçe Bahadır hakkında konuşuyor Güven Hanım...”
Bu satırları 2 Aralık 2014’te yazmışım.
Sonra da şöyle devam etmişim: “Güven Hokna gibi usta bir oyuncuya hiç yakışıyor mu, genç bir meslektaşının özel hayatı hakkında yorum yapmak? Size ne Güven Hanım...
Gökçe Bahadır özel hayatında şunu yapmış olabilir, bunu yapmış olabilir, bunlar sizi neden ilgilendiriyor? Lütfen, neden kaynaklandığını anlamadığım bitmeyen hıncınızı bir kenara koyun ve isminize yakışan olgunluğu sergileyin...” Bu yazının üzerinden geçmiş 4 yıl...
Baktım, Güven Hokna önceki gün yine ekranlara çıkmış Gökçe Bahadır hakkında konuşuyor... Pes, vallahi pes... 4 yıl değil 44 yıl yazsam aynı yazıyı Güven Hanım için bir şey değişmeyecek galiba...
Oy yağıyor
Pantene Altın Kelebek’te ilk tur oylaması 5 Ekim, yani bu akşam sona eriyor. 21 Eylül’de başlayan oylamada dün sabah saatlerine kadar kullanılan oy sayısını sordum arkadaşlara...
Tek tek kategorilerde kullanılan oylar toplandığında 9.2 milyon oy kullanılmış.
Peki kaç kişi kullandı bu oyu?
470 bin kişi...
Bu akşam oylama kapanana kadar 500 bini geçecek rakam.
Bir kişinin aynı hesaptan ikinci kez oy atması mümkün değil, toplu halde atılan oylar, yazılımlarla yapılmaya çalışan müdahaleler hemen ayıklanıyor sistemden.
Manipülasyonun olmadığı, yüzde 100 bir halk oylaması bu.
Her kategoride en çok oyu alan 10’ar aday ikinci tur oylamasına kalacak.
12 Ekim-12 Kasım arasında yapılacak ikinci tur oylamadan sonra, jüri toplanacak ve kendi oyunu verecek.
Jürinin oy oranı yüzde 30, halk oylaması yüzde 70 ağırlıkta olacak.
Bunu neden yapıyoruz?
Toplu hareket eden fanların oylarını dengelemek ve olası bir haksızlığın önüne geçmek için...
Bazı kategorilerde ise halk oylaması ve jüri oyları eminim örtüşecektir. Bu akşama kadar www.pantenealtinkelebek.com adresine girerek oyunuzu kullanmayı unutmayın...
Sevdiğiniz sanatçıların ve yapımların ikinci turda şansının devam etmesini istiyorsanız bugün son gün...
Adaylar nasıl belirleniyor
Adayların hepsini Kelebek’in editör kadrosu ve jüri haftalar süren titiz çalışmalar sonrasında belirledi... Her kategori için TV kanalları, TV’ye iş yapan yapımcılar, müzik şirketleri, müzik yapımcıları tek tek arandı ve isim listesi alındı.
Gelen o listelere göre de kategorilerdeki adaylar belirlendi.
Kimseye haksızlık olmasın diye ilk turda aday listelerini kalabalık tuttuk.
Size bir şey söyleyeyim mi, oylama için girdiğiniz www.pantenealtinkelebek.com’daki isimlere bakmak bile popüler kültür hayatımızın zenginliği gösterir bize.
Bu zenginliğin ortaya çıkmasında 4 yıldır geceye sponsor olan Pantene’in de katkısı büyük.
Zorlu PSM’deki gösterişli ödül töreni, katılımıyla, sahnesiyle, organizasyonuyla yurtdışındaki törenleri aratmayan bir hale dönüştü.
Buket Aydın 40
Dizilerden geçilmeyen ana kanallarda, konuşan kafalardan geçilmeyen haber kanallarında farklı ve doğru bir format yaratınca nasıl dikkat çekiyor gördünüz mü?
Buket Aydın’ın CNN Türk’te başladığı 40’tan bahsediyorum.
Gelen konukla ilgili 40 soru var, her birine 2 dakika cevap hakkı...
Hızlı, dinamik, başı sonu belli bir sohbet programı.
Acun Ilıcalı gibi her konuda ne diyeceği merak edilen biriyle başlamak da çok doğruydu...
Bu dinamikte bir program her konukla illa ki kendine baktırır.
Buket’e üç önerim olacak:
1- Montajda hızı biraz daha artırabilirsiniz...
2- Sorular 1’den 40’a değil de, 40’tan 1’e zorlaşarak mı gitse acaba?
3- Ekranın bir yerinde bir sonraki sorunun ipucunu görsek nasıl olur? “Bir sonraki soru Şeyma Subaşı”, “Bir sonraki soru Survivor” gibi...
Tetris oyunundaki bir sonra düşecek bloğu görmek gibi...
Yolu açık olsun 40’ın, herkesin eline sağlık...
Bu ne hınçmış
“Yaprak Dökümü’nde birlikte rol alan Güven Hokna, Gökçe Bahadır hakkında iddia üzerine iddia boca ediyor magazin gündemine...
Şaşkınlıkla izliyorum... Son bir ay içinde üçüncü kez Gökçe Bahadır hakkında konuşuyor Güven Hanım...”
Bu satırları 2 Aralık 2014’te yazmışım.
Sonra da şöyle devam etmişim: “Güven Hokna gibi usta bir oyuncuya hiç yakışıyor mu, genç bir meslektaşının özel hayatı hakkında yorum yapmak? Size ne Güven Hanım...
Gökçe Bahadır özel hayatında şunu yapmış olabilir, bunu yapmış olabilir, bunlar sizi neden ilgilendiriyor? Lütfen, neden kaynaklandığını anlamadığım bitmeyen hıncınızı bir kenara koyun ve isminize yakışan olgunluğu sergileyin...” Bu yazının üzerinden geçmiş 4 yıl...
Baktım, Güven Hokna önceki gün yine ekranlara çıkmış Gökçe Bahadır hakkında konuşuyor... Pes, vallahi pes... 4 yıl değil 44 yıl yazsam aynı yazıyı Güven Hanım için bir şey değişmeyecek galiba...