Önümüzdeki büyük risk: Dijital emperyalizm

Geçen hafta ilki düzenlenen Fizy Müzik Ödülleri gecesinde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’yla sohbet ettim... 3.5 yıllık genel müdürlüğü döneminde Terzioğlu’nun en çok önem verdiği konuların başında dijital platformlar geldi. Fizy, Bip, TV+, Life Box, Dergilik gibi platformları, arama motoru Yaani’yi hayatımıza soktu. “Dijital emperyalizme karşı cesaretle her sektöre el atmamız lazım” diyor...
◊ Müzik sektöründe batıyor, bitti, yandık kül olduk dönemi geride kaldı mı? Dijitalle birlikte müzik sektörü yeniden canlandı mı?
- Dijital dönüşüm müzik sektörünü çok değiştirdi. Her değişim gibi bu da çok sancılı oldu. Sektörün bütün değer zincirleri yeniden yapılandı.
Sadece bir kere de değil, çok kısa sürede MP3’le bir kere, streaming’le bir kere yapılandı, şimdi videoyla tekrar yapılanıyor.
Ama şimdi son 3 seneye baktığımızda bütün dünyada müzik sektörü tekrar büyümeye başladı. Türkiye’de de aynı şekilde. Bence bu büyüme artarak da devam edecek.
◊ Bir ödül töreni yapma ihtiyacı neden hissettiniz?
- 3.5 yıllık yolculuğumuz dijital platformlar yaratmak üzerine kurulu. Müzik en önemli içeriklerinden biri. Bu süre içerisinde şunu gördük.
Biz Türkiye’de hangi şarkı dinleniyor ne zaman dinleniyor saat kaçta dinleniyor, hangi şehirde kim dinleniyor bunu görüyoruz.
Bunu değerlendirmek istedik.
Bu ödüllerin arkasında
elimizde olan bu bilgiyi insanlarla paylaşmak var.
Bu bilgiler sektör için çok önemli.
DEV RAKİPLERE KARŞI YAPAMAZSINIZ DEDİLER
◊ Her ödül töreni tartışmaları da beraberinde getirir. Fizy’deki ödüller tartışılmayacak mı o zaman, rakamlar konuştuğu için...
- Doğru, rakamlar konuşuyor ve ödüller ona göre dağıtılıyor.
Üstelik biz sadece kendi platformumuza bakmadık, halka açık bilgileri kullanarak rakip platformlara ve arama motorlarına baktık. Ne bulduysak inceledik ve bu sonuçlara ulaştık.
◊ Büyüyerek devam edecek mi, hem ödül töreni hem festival?
- Biz bunu gelenekselleştireceğiz, eminim eksiklerimiz olmuştur.
Daha da zenginleştireceğiz. Gelecek yıl İstanbul’un 25-26 noktasında bir hafta boyunca sürecek festival. Biz sektörü yeniden birbirine yakınlaştırmak istiyoruz. Fizy olarak hep bu sektörün dostu olacağız.
◊ Fizy’nin pazar payı nedir, hem uluslararası çok güçlü hem de yerli rakipleri var...
- Bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi tüketilen data. Müzik dinlerken, video, canlı konserler, canlı tv kanalları izlerken tüketilen data...
Müzik için tüketilen data da pazar payımız şu anda yüzde 61... En yakın rakibimizin de 3.5 katı büyüklüğe ulaştık.
◊ Üye sayısı ve kullanıcı sıklığı konusunda Fizy nerede?
- Orada da 1 numarayız şu anda...
◊ Spotify’lar, Apple Music’ler falan onları geçmiş durumda mısınız?..
- Türkiye’de müzik platformu deyince 1 numaraya ulaştık, 3.5 yılda... Bize ilk başta bu devlerle nasıl mücadele edeceksiniz, olmaz diyorlardı...
Biz onun hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Tabii her medya gibi daha çok görsele, daha çok içeriğe ihtiyacımız var.
Kaan Terzioğlu
YENİ KARAOKE PLATFORMU GELİYOR
◊ İçeriği zenginleştirmek için yeni projeleriniz var mı?
- İnsanların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden önümüzdeki dönemlerde yeni bir sürprizle geleceğiz. Herkesin şarkıcı, herkesin yorumcu olabileceği, o yorumları yaparken de kendi müziklerini destekleyecek yeni bir platform kuracağız.
◊ Fizy’den bağımsız mı olacak, altında mı çalışacak? Nedir ismi?
- Fizy ile beraber çalışacak bir platform...
İsmini şimdilik söylemeyeyim. Lansmana saklayalım.
◊ Nasıl bir şey olacak peki, herkes yorumcu olacak derken?
- Bir nevi karaoke platform diyelim. Burada üretilen eserleri biz aynı zamanda paylaşıma açarak oradaki başarılı yeni çıkan sesleri de tanıtmak istiyoruz.
◊ Kendi içlerinde bile anlaşamayan müzik meslek birlikleriyle siz anlaşabiliyor musunuz?
- Hepsiyle uyum içinde çalışıyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin önündeki önemli risklerden biri dijital emperyalizm...
Biz senelerce kendi datamızı ellerimizle başkalarına verdik, onların ürettiği servisleri tüketmeye çalıştık. Bunu ancak müzik birlikleriyle beraber teknolojiyi kullanarak önüne geçebiliriz.
◊ Arama motoru Yaani nasıl gidiyor?
- Türk mühendislerine de çok teşekkür etmek istiyorum, bu platformları yaratan onlar. Dünyadaki en iyi platformları yaratabileceklerini de her seferinde ispatlıyorlar.
O yüzden cesaretle her sektöre el atmamız lazım. Mesela Yaani’yi kullanmanızı tavsiye ederim, müthiş bir arama motoru oldu...
Şu anda 1.5 milyona yakın kullanıcısı var.
Rakam ufak olabilir ama bizim beklentilerimizin çok ötesinde bir noktadayız.
Daha 10 ay oldu, eminim Türkiye’nin arama motoru olarak 1 numaraya oturacak önümüzdeki 3 sene içinde...
Önümüzdeki büyük risk: Dijital emperyalizm
Geçen hafta ilki düzenlenen Fizy Müzik Ödülleri gecesinde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’yla sohbet ettim... 3.5 yıllık genel müdürlüğü döneminde Terzioğlu’nun en çok önem verdiği konuların başında dijital platformlar geldi. Fizy, Bip, TV+, Life Box, Dergilik gibi platformları, arama motoru Yaani’yi hayatımıza soktu. “Dijital emperyalizme karşı cesaretle her sektöre el atmamız lazım” diyor...
◊ Müzik sektöründe batıyor, bitti, yandık kül olduk dönemi geride kaldı mı? Dijitalle birlikte müzik sektörü yeniden canlandı mı?
- Dijital dönüşüm müzik sektörünü çok değiştirdi. Her değişim gibi bu da çok sancılı oldu. Sektörün bütün değer zincirleri yeniden yapılandı.
Sadece bir kere de değil, çok kısa sürede MP3’le bir kere, streaming’le bir kere yapılandı, şimdi videoyla tekrar yapılanıyor.
Ama şimdi son 3 seneye baktığımızda bütün dünyada müzik sektörü tekrar büyümeye başladı. Türkiye’de de aynı şekilde. Bence bu büyüme artarak da devam edecek.
◊ Bir ödül töreni yapma ihtiyacı neden hissettiniz?
- 3.5 yıllık yolculuğumuz dijital platformlar yaratmak üzerine kurulu. Müzik en önemli içeriklerinden biri. Bu süre içerisinde şunu gördük.
Biz Türkiye’de hangi şarkı dinleniyor ne zaman dinleniyor saat kaçta dinleniyor, hangi şehirde kim dinleniyor bunu görüyoruz.
Bunu değerlendirmek istedik.
Bu ödüllerin arkasında
elimizde olan bu bilgiyi insanlarla paylaşmak var.
Bu bilgiler sektör için çok önemli.
DEV RAKİPLERE KARŞI YAPAMAZSINIZ DEDİLER
◊ Her ödül töreni tartışmaları da beraberinde getirir. Fizy’deki ödüller tartışılmayacak mı o zaman, rakamlar konuştuğu için...
- Doğru, rakamlar konuşuyor ve ödüller ona göre dağıtılıyor.
Üstelik biz sadece kendi platformumuza bakmadık, halka açık bilgileri kullanarak rakip platformlara ve arama motorlarına baktık. Ne bulduysak inceledik ve bu sonuçlara ulaştık.
◊ Büyüyerek devam edecek mi, hem ödül töreni hem festival?
- Biz bunu gelenekselleştireceğiz, eminim eksiklerimiz olmuştur.
Daha da zenginleştireceğiz. Gelecek yıl İstanbul’un 25-26 noktasında bir hafta boyunca sürecek festival. Biz sektörü yeniden birbirine yakınlaştırmak istiyoruz. Fizy olarak hep bu sektörün dostu olacağız.
◊ Fizy’nin pazar payı nedir, hem uluslararası çok güçlü hem de yerli rakipleri var...
- Bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi tüketilen data. Müzik dinlerken, video, canlı konserler, canlı tv kanalları izlerken tüketilen data...
Müzik için tüketilen data da pazar payımız şu anda yüzde 61... En yakın rakibimizin de 3.5 katı büyüklüğe ulaştık.
◊ Üye sayısı ve kullanıcı sıklığı konusunda Fizy nerede?
- Orada da 1 numarayız şu anda...
◊ Spotify’lar, Apple Music’ler falan onları geçmiş durumda mısınız?..
- Türkiye’de müzik platformu deyince 1 numaraya ulaştık, 3.5 yılda... Bize ilk başta bu devlerle nasıl mücadele edeceksiniz, olmaz diyorlardı...
Biz onun hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Tabii her medya gibi daha çok görsele, daha çok içeriğe ihtiyacımız var.
Kaan Terzioğlu
YENİ KARAOKE PLATFORMU GELİYOR
◊ İçeriği zenginleştirmek için yeni projeleriniz var mı?
- İnsanların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden önümüzdeki dönemlerde yeni bir sürprizle geleceğiz. Herkesin şarkıcı, herkesin yorumcu olabileceği, o yorumları yaparken de kendi müziklerini destekleyecek yeni bir platform kuracağız.
◊ Fizy’den bağımsız mı olacak, altında mı çalışacak? Nedir ismi?
- Fizy ile beraber çalışacak bir platform...
İsmini şimdilik söylemeyeyim. Lansmana saklayalım.
◊ Nasıl bir şey olacak peki, herkes yorumcu olacak derken?
- Bir nevi karaoke platform diyelim. Burada üretilen eserleri biz aynı zamanda paylaşıma açarak oradaki başarılı yeni çıkan sesleri de tanıtmak istiyoruz.
◊ Kendi içlerinde bile anlaşamayan müzik meslek birlikleriyle siz anlaşabiliyor musunuz?
- Hepsiyle uyum içinde çalışıyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin önündeki önemli risklerden biri dijital emperyalizm...
Biz senelerce kendi datamızı ellerimizle başkalarına verdik, onların ürettiği servisleri tüketmeye çalıştık. Bunu ancak müzik birlikleriyle beraber teknolojiyi kullanarak önüne geçebiliriz.
◊ Arama motoru Yaani nasıl gidiyor?
- Türk mühendislerine de çok teşekkür etmek istiyorum, bu platformları yaratan onlar. Dünyadaki en iyi platformları yaratabileceklerini de her seferinde ispatlıyorlar.
O yüzden cesaretle her sektöre el atmamız lazım. Mesela Yaani’yi kullanmanızı tavsiye ederim, müthiş bir arama motoru oldu...
Şu anda 1.5 milyona yakın kullanıcısı var.
Rakam ufak olabilir ama bizim beklentilerimizin çok ötesinde bir noktadayız.
Daha 10 ay oldu, eminim Türkiye’nin arama motoru olarak 1 numaraya oturacak önümüzdeki 3 sene içinde...