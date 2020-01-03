Olmadı Babacan hiç olmadı Simge

Babacan dediğim siyasetin değil müziğin babacanı, Killa Hakan’dan bahsediyorum...
Sevdiklerine babacan diye hitap ettiği için ben de böyle seslendim Killa Hakan’a...
Yılbaşı gecesi balkondan silahını çıkarıp bir şarjör kurşunu boşaltıyor havaya ünlü rap’çi...
Bunun da videosunu çekip sosyal medyasından yayınladı.
“Her yerde ilk kural saygı” diye şarkı yapmış, genç kitleyi etkilemeyi başarmış, Türk rap’inin de öncülerinden olarak görülen biri Killa Hakan...
TV100’deki programıma konuk olmuştu ve hayatımın en ilginç canlı yayınlarından birini yapmıştım.
Orada da gençlere yanlış yollara sapmamalarını, şiddet uzak durmalarını söylemişti...
Peki bu yaptığın ne babacan?
Gençlere kötü örnek olmak değil mi?
Şiddetten, silahtan bu kadar başımız ağrırken havaya ateş açtığın görüntüler hiç olmadı...
Ya Simge Sağın’a ne demeli...
Bu videonun altına “İyi seneler büyüksün” yorumunu yazdı...
Bunun nesi büyüklük ve alkışlanacak bir hareket Simge?
Sokaktaki adam aynı şeyi yapsa ne magandalığı kalır, ne kendini bilmezliği...
Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısını yapan Fatih Bulut aynı şeyi yaptığında yerden yere vurduk...
Yoksa Simge Sağın ona da “büyüksün” dedi de ben mi kaçırdım...
Havaya ateş eden rap’çi olunca alkışlıyor muyuz...
Bu çifte standart olur Simge...
Şiddete karşıysak türkücünün şiddetine de, trap’çinin şiddetine de karşı olmalıyız...
Yok öyle yağma...
Keşke her hafta olsa Mükremin Abi
Yılbaşı gecesi 2019’un son saatlerinde Yılmaz Erdoğan’ı aradım...
Elbette tebrik etmek için...
Ortağı Necati Akpınar ve arkadaşlarıyla birlikte Köyceğiz’de karşılamaya hazırlanıyorlardı yeni yılı...
“25 yıl sonra yeniden Mükremin Abi’yi görmek çok güzel oldu” dedim Yılmaz’a...
Lütfiye ve Feriştah’ıyla 25 yıl öncesine ışınlandık.
Vallahi de çok güzel düşünülmüş, çok güzel kotarılmış bir işti.
Yılmaz’la Demet’in uyumunu, televizyonda da sahnede de çok beğenirim.
Yılmaz’a söylediğimi burada da tekrar etmeliyim:
“Keşke sadece yılbaşı gecesi değil her hafta yeniden ekrana gelmeye başlasa Bir Demet Tiyatro...”
Çok özlemişiz...
Yılbaşı gecesinin reytingleri de bunu gösterdi zaten, seyirci de özlemiş Bir Demet Tiyatro’yu...
Not: Yılbaşı gecesi demişken TV8’in programından bahsetmemek haksızlık olur. Her zaman olduğu gibi çok iyi ve eğlenceli bir içerik vardı O Ses Türkiye programında.
Dedikodu kulübesi
Hayatımda ilk kez böyle bir belediye hizmeti gördüm...
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan şehirdeki Millet Bahçesi’nin içine dedikodu kulübesi koydu.
Amaç dedikodunun sonunu getirmek ve şehrin huzurunu korumakmış...
Dedikodu yapmak isteyenler buraya girecekmiş, çayını, sigarasını içecek dedikodusunu sadece burada yapacakmış.
Bu ülkede kapalı alanlarda sigara içmek yasak Başkan...
Dolayısıyla attığınız adım kanunlara aykırı...
Daha sonra inkar edip bana iftira atıyorlar demeniz, ardından kulübeyi yaptıracağınıza dair konuşmanın ortaya çıkması da bir facia...
Belediyelerin dedikodu kulübelerinden daha faydalı yatırımları olmalı.
Erdal’ın kaşesi
Behzat Ç.’nin yeni bölümlerinin çekilmemesinin nedeni Erdal Beşikçioğlu’nun çok para istemesi olduğu söyleniyor.
İddianın sahibi aynı dizide Hayalet rolünü oynayan İnanç Konukçu...
Erdal Beşikçioğlu da bunun doğru olmadığını Behzat Ç. karakterine başka anlamlar yüklendiği, derin devletin işin içine karıştığı için dizide oynamayacağını açıkladı...
Velev ki İnanç Konukçu’nun söylediği doğru olsun...
Bir oyuncunun kaşesi vardır ve evet Erdal da kaşesi yüksek oyunculardan biridir.
Dizinin devam etmesi için başrol oyuncusuna 10 lira alma 6 lira al denebilir mi?
Teklif edilir kabul eder ya da etmez...
Etmediği için de bir oyuncu eleştirilmez...
İsimler karıştı
Atiye’de sevişme sahnelerinin gündeme gelmesini eleştirdiğim geçen günkü yazımda bir isim karışıklığı oldu.
“Kaldı ki Melisa Şenolsun’un daha cesur sevişme sahneleri var” diyeceğime yanlışlıkla dizinin diğer kadın oyuncusu Başak Köklükaya’nın adını yazdım...
Olmadı Babacan hiç olmadı Simge
Babacan dediğim siyasetin değil müziğin babacanı, Killa Hakan’dan bahsediyorum...
Sevdiklerine babacan diye hitap ettiği için ben de böyle seslendim Killa Hakan’a...
Yılbaşı gecesi balkondan silahını çıkarıp bir şarjör kurşunu boşaltıyor havaya ünlü rap’çi...
Bunun da videosunu çekip sosyal medyasından yayınladı.
“Her yerde ilk kural saygı” diye şarkı yapmış, genç kitleyi etkilemeyi başarmış, Türk rap’inin de öncülerinden olarak görülen biri Killa Hakan...
TV100’deki programıma konuk olmuştu ve hayatımın en ilginç canlı yayınlarından birini yapmıştım.
Orada da gençlere yanlış yollara sapmamalarını, şiddet uzak durmalarını söylemişti...
Peki bu yaptığın ne babacan?
Gençlere kötü örnek olmak değil mi?
Şiddetten, silahtan bu kadar başımız ağrırken havaya ateş açtığın görüntüler hiç olmadı...
Ya Simge Sağın’a ne demeli...
Bu videonun altına “İyi seneler büyüksün” yorumunu yazdı...
Bunun nesi büyüklük ve alkışlanacak bir hareket Simge?
Sokaktaki adam aynı şeyi yapsa ne magandalığı kalır, ne kendini bilmezliği...
Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısını yapan Fatih Bulut aynı şeyi yaptığında yerden yere vurduk...
Yoksa Simge Sağın ona da “büyüksün” dedi de ben mi kaçırdım...
Havaya ateş eden rap’çi olunca alkışlıyor muyuz...
Bu çifte standart olur Simge...
Şiddete karşıysak türkücünün şiddetine de, trap’çinin şiddetine de karşı olmalıyız...
Yok öyle yağma...
Keşke her hafta olsa Mükremin Abi
Yılbaşı gecesi 2019’un son saatlerinde Yılmaz Erdoğan’ı aradım...
Elbette tebrik etmek için...
Ortağı Necati Akpınar ve arkadaşlarıyla birlikte Köyceğiz’de karşılamaya hazırlanıyorlardı yeni yılı...
“25 yıl sonra yeniden Mükremin Abi’yi görmek çok güzel oldu” dedim Yılmaz’a...
Lütfiye ve Feriştah’ıyla 25 yıl öncesine ışınlandık.
Vallahi de çok güzel düşünülmüş, çok güzel kotarılmış bir işti.
Yılmaz’la Demet’in uyumunu, televizyonda da sahnede de çok beğenirim.
Yılmaz’a söylediğimi burada da tekrar etmeliyim:
“Keşke sadece yılbaşı gecesi değil her hafta yeniden ekrana gelmeye başlasa Bir Demet Tiyatro...”
Çok özlemişiz...
Yılbaşı gecesinin reytingleri de bunu gösterdi zaten, seyirci de özlemiş Bir Demet Tiyatro’yu...
Not: Yılbaşı gecesi demişken TV8’in programından bahsetmemek haksızlık olur. Her zaman olduğu gibi çok iyi ve eğlenceli bir içerik vardı O Ses Türkiye programında.
Dedikodu kulübesi
Hayatımda ilk kez böyle bir belediye hizmeti gördüm...
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan şehirdeki Millet Bahçesi’nin içine dedikodu kulübesi koydu.
Amaç dedikodunun sonunu getirmek ve şehrin huzurunu korumakmış...
Dedikodu yapmak isteyenler buraya girecekmiş, çayını, sigarasını içecek dedikodusunu sadece burada yapacakmış.
Bu ülkede kapalı alanlarda sigara içmek yasak Başkan...
Dolayısıyla attığınız adım kanunlara aykırı...
Daha sonra inkar edip bana iftira atıyorlar demeniz, ardından kulübeyi yaptıracağınıza dair konuşmanın ortaya çıkması da bir facia...
Belediyelerin dedikodu kulübelerinden daha faydalı yatırımları olmalı.
Erdal’ın kaşesi
Behzat Ç.’nin yeni bölümlerinin çekilmemesinin nedeni Erdal Beşikçioğlu’nun çok para istemesi olduğu söyleniyor.
İddianın sahibi aynı dizide Hayalet rolünü oynayan İnanç Konukçu...
Erdal Beşikçioğlu da bunun doğru olmadığını Behzat Ç. karakterine başka anlamlar yüklendiği, derin devletin işin içine karıştığı için dizide oynamayacağını açıkladı...
Velev ki İnanç Konukçu’nun söylediği doğru olsun...
Bir oyuncunun kaşesi vardır ve evet Erdal da kaşesi yüksek oyunculardan biridir.
Dizinin devam etmesi için başrol oyuncusuna 10 lira alma 6 lira al denebilir mi?
Teklif edilir kabul eder ya da etmez...
Etmediği için de bir oyuncu eleştirilmez...
İsimler karıştı
Atiye’de sevişme sahnelerinin gündeme gelmesini eleştirdiğim geçen günkü yazımda bir isim karışıklığı oldu.
“Kaldı ki Melisa Şenolsun’un daha cesur sevişme sahneleri var” diyeceğime yanlışlıkla dizinin diğer kadın oyuncusu Başak Köklükaya’nın adını yazdım...