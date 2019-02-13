Dev tekerlekli kocaman bir cip yolun ortasına park etmiş...
Tamam son yıllarda pick-up modeli arazi araçları moda oldu...
Sanki bir ‘country’ hayat yaşıyormuşuz gibi şehrin dar sokaklarında arkası açık lüks cipleri çok sık görüyoruz.
İyi de bu ne?
Eurosport’un Monster Truck yarışlarındaki araçlar gibi dev tekerlekleriyle, insan boyunun 1.5 katı büyüklüğüyle canavar cip Cihangir sokaklarında geziyor.
Ben anlamadığım için bizim Emre Özpeynirci’ye sordum ‘modifiye mi edilmiş’ diye?
“Evet modifiye edilmiş... Chevrolet’in 4x4 modeli bu... Yükseltilmiş, dev lastikler takılarak offroad gücü artırılmış” dedi...
Peki özel izinle mi çıkıyor bunlar trafiğe?
Öyle bir şey yokmuş, SUV kategorisinde ruhsat veriliyormuş.
İyi de bu araçlar şehrin en dar, en sıkışık semtlerine nasıl giriyor, nasıl çıkıyor belli değil. Ama trafiği allak bullak ettikleri kesin...
Burası Teksas, California değil ki, alametifarikası dar sokakları, yokuşları olan İstanbul...
Peki isteyen istediği gibi aracını modifiye edip, cipini böyle ‘monster truck’ yapabilir mi?
Olacak iş mi bu?
Tom Ford ve kürk
Hadise’nin 48 bin liralık tavşan kürkü giyerek hayvanseverleri kızdırdığı haberi vardı dün gazetelerde...
Doğru değil...
Haberde kürkün Tom Ford marka olduğu yazıyor ama editör arkadaşlar Tom Ford’un gerçek kürk kullanmayı bir süre önce bıraktığını bilmiyorlar
belli ki...
Sadece kürk değil gerçek deri kullanımını bile çok aza indirdi Tom Ford...
O yüzden Hadise’ye yapılan eleştiri doğru değil, giydiği kürk imitasyon...
Hadise’nin menajerine de sorduk dün, kürkün imitasyon olduğunu o da söyledi...
Bu arada editör arkadaşlara not: Tom Ford gibi, Gucci, Michael Kors, Armani de hayvan dostu markalar ve gerçek kürk kullanmıyorlar.
Versace de 2019 itibariyle kürk kullanmayı bırakacağını açıkladı.
Yani bu markaları görürseniz bilin ki giyilen kürk imitasyondur.
İlk 500’de yer almak...
Acun Ilıcalı, dünyada 2 trilyon dolara ulaşan eğlence sektöründe en etkili 500 isim arasında yer aldı.
Ünlü Variety dergisinin editörleri yaptı bu listeyi.
Türk dizileri dünyada bu kadar etkili olmasa, Acun sadece TV8’de yaptığı işlerle yerel pazarda kalsa bu listeye girebilir miydi?
Asla...
Yunanistan, Brezilya, Meksika, Romanya, Exathlon’la Amerika derken Variety’nin dediği gibi, “uluslararası alandaki ayak izlerini sürekli genişlettiği” için bu listeye girdi...
Tebrikler Acun...
Bu tüm Türk TV sektörünün gurur duyacağı bir başarı. Umarım bu listeye önümüzdeki yıllarda çok daha fazla isim sokarız.
Bay bay Lucescu...
Seven olabilir ama ben Lucescu’nun futbol anlayışını hiçbir zaman sevmedim.
Galatasaray’ı şampiyon yaptığında da, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkardığında da...
Beşiktaş’la lig şampiyonluğunu kazandığında da...
Hatta ve hatta Shakhtar Donetsk’le UEFA Kupasını kaldırdığında bile (2009’da Werder Bremen’le Şükrü Saracoğlu’nda oynadıkları final maçındaydım)...
“Başarı her şeydir” diyenler sevebilir ama benim sevdiğim futbol tarzıyla hiçbir zaman örtüşmedi Lucescu’nun oynattığı futbol...
O yüzden Milli Takım’dan gönderilmesine sevindim...
Umarım yarın öbür gün üç büyükler teknik direktör aradığında yine ortaya atılan ilk isim Lucescu olmaz ve bu defter Türk futbolu için kapanır.
En iyi poz...
Ertuğrul Özkök, “Hürriyet’in üç harika konsept sayfası var” diyerek en iyi pozu veren konsey listesini açıkladı...
1- Magazin Konseyi 2- Futbol Konseyi 3- Moda Konseyi diye yaptı listesini...
Mütevazılık yapmayacağım ben de en iyi pozu bizim verdiğimizi kabul ediyorum...
Çünkü gazetecilikte fotoğrafın önemini bilen bir ekolden geliyoruz.
Bana göre ise ikinci sırada Moda Konseyi var...
Üç güzel kadını es geçip, bilardo oynayan dört erkeği Özkök nasıl ikinci sıraya koydu anlamadım.
Olacak iş mi?
Cihangir Akarsu Caddesi burası...
Dev tekerlekli kocaman bir cip yolun ortasına park etmiş...
Tamam son yıllarda pick-up modeli arazi araçları moda oldu...
Sanki bir ‘country’ hayat yaşıyormuşuz gibi şehrin dar sokaklarında arkası açık lüks cipleri çok sık görüyoruz.
İyi de bu ne?
Eurosport’un Monster Truck yarışlarındaki araçlar gibi dev tekerlekleriyle, insan boyunun 1.5 katı büyüklüğüyle canavar cip Cihangir sokaklarında geziyor.
Ben anlamadığım için bizim Emre Özpeynirci’ye sordum ‘modifiye mi edilmiş’ diye?
“Evet modifiye edilmiş... Chevrolet’in 4x4 modeli bu... Yükseltilmiş, dev lastikler takılarak offroad gücü artırılmış” dedi...
Peki özel izinle mi çıkıyor bunlar trafiğe?
Öyle bir şey yokmuş, SUV kategorisinde ruhsat veriliyormuş.
İyi de bu araçlar şehrin en dar, en sıkışık semtlerine nasıl giriyor, nasıl çıkıyor belli değil. Ama trafiği allak bullak ettikleri kesin...
Burası Teksas, California değil ki, alametifarikası dar sokakları, yokuşları olan İstanbul...
Peki isteyen istediği gibi aracını modifiye edip, cipini böyle ‘monster truck’ yapabilir mi?
Olacak iş mi bu?
Tom Ford ve kürk
Hadise’nin 48 bin liralık tavşan kürkü giyerek hayvanseverleri kızdırdığı haberi vardı dün gazetelerde...
Doğru değil...
Haberde kürkün Tom Ford marka olduğu yazıyor ama editör arkadaşlar Tom Ford’un gerçek kürk kullanmayı bir süre önce bıraktığını bilmiyorlar
belli ki...
Sadece kürk değil gerçek deri kullanımını bile çok aza indirdi Tom Ford...
O yüzden Hadise’ye yapılan eleştiri doğru değil, giydiği kürk imitasyon...
Hadise’nin menajerine de sorduk dün, kürkün imitasyon olduğunu o da söyledi...
Bu arada editör arkadaşlara not: Tom Ford gibi, Gucci, Michael Kors, Armani de hayvan dostu markalar ve gerçek kürk kullanmıyorlar.
Versace de 2019 itibariyle kürk kullanmayı bırakacağını açıkladı.
Yani bu markaları görürseniz bilin ki giyilen kürk imitasyondur.
İlk 500’de yer almak...
Acun Ilıcalı, dünyada 2 trilyon dolara ulaşan eğlence sektöründe en etkili 500 isim arasında yer aldı.
Ünlü Variety dergisinin editörleri yaptı bu listeyi.
Türk dizileri dünyada bu kadar etkili olmasa, Acun sadece TV8’de yaptığı işlerle yerel pazarda kalsa bu listeye girebilir miydi?
Asla...
Yunanistan, Brezilya, Meksika, Romanya, Exathlon’la Amerika derken Variety’nin dediği gibi, “uluslararası alandaki ayak izlerini sürekli genişlettiği” için bu listeye girdi...
Tebrikler Acun...
Bu tüm Türk TV sektörünün gurur duyacağı bir başarı. Umarım bu listeye önümüzdeki yıllarda çok daha fazla isim sokarız.
Bay bay Lucescu...
Seven olabilir ama ben Lucescu’nun futbol anlayışını hiçbir zaman sevmedim.
Galatasaray’ı şampiyon yaptığında da, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkardığında da...
Beşiktaş’la lig şampiyonluğunu kazandığında da...
Hatta ve hatta Shakhtar Donetsk’le UEFA Kupasını kaldırdığında bile (2009’da Werder Bremen’le Şükrü Saracoğlu’nda oynadıkları final maçındaydım)...
“Başarı her şeydir” diyenler sevebilir ama benim sevdiğim futbol tarzıyla hiçbir zaman örtüşmedi Lucescu’nun oynattığı futbol...
O yüzden Milli Takım’dan gönderilmesine sevindim...
Umarım yarın öbür gün üç büyükler teknik direktör aradığında yine ortaya atılan ilk isim Lucescu olmaz ve bu defter Türk futbolu için kapanır.
En iyi poz...
Ertuğrul Özkök, “Hürriyet’in üç harika konsept sayfası var” diyerek en iyi pozu veren konsey listesini açıkladı...
1- Magazin Konseyi 2- Futbol Konseyi 3- Moda Konseyi diye yaptı listesini...
Mütevazılık yapmayacağım ben de en iyi pozu bizim verdiğimizi kabul ediyorum...
Çünkü gazetecilikte fotoğrafın önemini bilen bir ekolden geliyoruz.
Bana göre ise ikinci sırada Moda Konseyi var...
Üç güzel kadını es geçip, bilardo oynayan dört erkeği Özkök nasıl ikinci sıraya koydu anlamadım.