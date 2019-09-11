NY Magazini

Beyonce ve Jay Z Soho House’da
Önceki akşam Beyonce ve Jay Z çifti, New York’ta Soho House’daydılar.
Baş başa iki şişe şampanya açtırdılar, yemek yediler, eğlendiler.
Bizdeki Soho House gibi New York’taki de kuralları olan, üyelerinin girebildiği, ünlülerin kendilerini rahat hissettiği mekanlardan...
Beyonce ve Jay Z’nin medeni ve müzikal birliktelikleri yıllardır Amerikan müzik piyasasında en çok kazanan işbirliği durumunda...
Jay Z eşinden yılda 3-5 milyon dolar daha az kazanıyor alt tarafı...
Forbes dergisine göre Beyonce, 2018’de 60 milyon dolar kazançla en çok kazanan kadın popçular sıralamasında 3. sırada...
İlk ikide 83 milyon dolarla Katy Perry, 80 milyon dolarla Taylor Swift var...
Peşlerinden 52 milyon dolarla gelen Pink ve 50 milyon dolar kazançla Lady Gaga ilk 5’i oluşturuyor...
İşte Beyonce ve Jay Z böyle para basan şöhretli bir çift olunca gittikleri her yerde ilgi görüyorlar...
O gece Soho House’da da diğer müşteriler çifti görünce hemen telefonlarına sarılmış, fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarışmışlar.
Bırakın birlikte fotoğraf çektirmeyi uzaktan fotoğraf çekmek bile yasak...
Korumalar hemen gelip müşterilerin omuzlarına dokunarak fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söylemişler...
Tek bir kare fotoğraflarını çektirmemişler...
Peki ben bunu nereden biliyorum?
O akşam NY Soho House’da olan bir arkadaşımdan...
Çiftin fotoğrafını çekip bana atacağı sırada korumalardan uyarı yiyenlerden biri de o olmuş...
Simit atmak
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okula yeni gelen öğrencilerin üzerine simit atmak gibi bir gelenek varmış...
Pek çokları gibi ben de ilk defa gördüm, duydum.
Eski öğrencilerin bunu yapmasının bir nedeni var, okulun ambleminin genç bir martı olması...
Vapurda martıya simit atmak nasıl bir İstanbul geleneğiyse onlar da okula gelen genç martıları simit atarak karşılıyorlar.
Ama ortada fena
halde irrite edici bir durum var...
Bizim kültürümüzde nimetin yere atılmasının günah olduğunu, yere düşen ekmeğin bile alınıp üç defa öpülerek kenara kaldırıldığını bilmeyen yok...
Ekmek nimettir, nimetle oyun oynanmaz...
Hadi bunu da bir kenara koydum ortaya çıkan görüntü insan hakları adına utanç verici...
Avrupa’da dilenen mültecilerin üzerine bozuk para atıp kapanlarla eğlenmek nasıl hepimizi rahatsız ediyorsa...
Bir grup insanın bir başkasının üzerine simit atmasında da böyle bir aşağılama, küçük görmek var...
Tamam yeni öğrencilerin simitleri kaptığı falan yok, bir parça simide muhtaç halde de değiller ama zaten benim itirazım birilerinin bir başkası üzerine bir şeyler atma fikrine...
Siyah futbolcuya muz atmak da...
Tribünden ekmek atmak da...
Hakan Çalhanoğlu ve Mesut Özil ekmeği öperek kenara koymuşlardı...
Mülteciye para atmak da...
Hepsi ama hepsi rahatsız edici...
Manisalı son etçi
Manisalı Muhammet, soyadı et’le biten her girişimci yurttaş gibi kendine bir et lokantası açmış...
Nusret’in başımıza açtığı dertler bunlar...
Vatandaşlar şikayet edince de zabıta ekipleri gelip tabelayı indirmiş...
Muhammet kardeşim hadi adından dolayı tepki çekeceğini düşünmedin, Nusret’in logosunu alıp aynen kullanmak da neyin nesi...
Nusret’in tuz serptiği beyaz atletli logosunu da alıp aynen tabelasına koymuş Muhammet kardeşimiz...
Telif haklarından bihabermiş demek ki...
DM’den yürüyenler
Galatasaraylı Emre Mor, İşte Benim Stilim yarışmacılarından birinden ‘kırmızı kart’ yemiş...
DM’den yürümüş de yürümüş Emre genç kadına, yüz bulamamış...
Sonra da yazışmaları ifşa olmuş...
Nasıl ifşa oluyor peki...
Elbette hanımefendi tarafından ifşa ediliyor.
Bu kaçıncı aynı film...
Bu kaçıncı oltaya takılan futbolcu...
Bu futbolcular sosyal medyada gördükleri her kadına DM’den yürümemeyi ne zaman öğrenecekler acaba...
Hünerlerini DM’de değil, sahada göster Emre Mor...
Yeşilçam kuşağı YouTube kuşağı
Süleyman Turan’ın ölümü, “YouTube kuşağı”na bir şey ifade ediyor mu acaba yoksa sadece biz “Yeşilçam kuşağı” için mi büyük kayıp...
Yeşilçam’ı bilen izleyen kuşak için Süleyman Turan’ın fotoğrafını görmek bile mutluluk vericidir...
Filmlerdeki esas oğlanın sadık dostudur...
Oyunculuğuyla bir büyük çınardır...
Bir büyük ustayı daha kaybettik...
YouTube kuşağı challenge peşinde koşarken...
NY Magazini
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Beyonce ve Jay Z Soho House’da
Önceki akşam Beyonce ve Jay Z çifti, New York’ta Soho House’daydılar.
Baş başa iki şişe şampanya açtırdılar, yemek yediler, eğlendiler.
Bizdeki Soho House gibi New York’taki de kuralları olan, üyelerinin girebildiği, ünlülerin kendilerini rahat hissettiği mekanlardan...
Beyonce ve Jay Z’nin medeni ve müzikal birliktelikleri yıllardır Amerikan müzik piyasasında en çok kazanan işbirliği durumunda...
Jay Z eşinden yılda 3-5 milyon dolar daha az kazanıyor alt tarafı...
Forbes dergisine göre Beyonce, 2018’de 60 milyon dolar kazançla en çok kazanan kadın popçular sıralamasında 3. sırada...
İlk ikide 83 milyon dolarla Katy Perry, 80 milyon dolarla Taylor Swift var...
Peşlerinden 52 milyon dolarla gelen Pink ve 50 milyon dolar kazançla Lady Gaga ilk 5’i oluşturuyor...
İşte Beyonce ve Jay Z böyle para basan şöhretli bir çift olunca gittikleri her yerde ilgi görüyorlar...
O gece Soho House’da da diğer müşteriler çifti görünce hemen telefonlarına sarılmış, fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarışmışlar.
Bırakın birlikte fotoğraf çektirmeyi uzaktan fotoğraf çekmek bile yasak...
Korumalar hemen gelip müşterilerin omuzlarına dokunarak fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söylemişler...
Tek bir kare fotoğraflarını çektirmemişler...
Peki ben bunu nereden biliyorum?
O akşam NY Soho House’da olan bir arkadaşımdan...
Çiftin fotoğrafını çekip bana atacağı sırada korumalardan uyarı yiyenlerden biri de o olmuş...
Simit atmak
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okula yeni gelen öğrencilerin üzerine simit atmak gibi bir gelenek varmış...
Pek çokları gibi ben de ilk defa gördüm, duydum.
Eski öğrencilerin bunu yapmasının bir nedeni var, okulun ambleminin genç bir martı olması...
Vapurda martıya simit atmak nasıl bir İstanbul geleneğiyse onlar da okula gelen genç martıları simit atarak karşılıyorlar.
Ama ortada fena
halde irrite edici bir durum var...
Bizim kültürümüzde nimetin yere atılmasının günah olduğunu, yere düşen ekmeğin bile alınıp üç defa öpülerek kenara kaldırıldığını bilmeyen yok...
Ekmek nimettir, nimetle oyun oynanmaz...
Hadi bunu da bir kenara koydum ortaya çıkan görüntü insan hakları adına utanç verici...
Avrupa’da dilenen mültecilerin üzerine bozuk para atıp kapanlarla eğlenmek nasıl hepimizi rahatsız ediyorsa...
Bir grup insanın bir başkasının üzerine simit atmasında da böyle bir aşağılama, küçük görmek var...
Tamam yeni öğrencilerin simitleri kaptığı falan yok, bir parça simide muhtaç halde de değiller ama zaten benim itirazım birilerinin bir başkası üzerine bir şeyler atma fikrine...
Siyah futbolcuya muz atmak da...
Tribünden ekmek atmak da...
Hakan Çalhanoğlu ve Mesut Özil ekmeği öperek kenara koymuşlardı...
Mülteciye para atmak da...
Hepsi ama hepsi rahatsız edici...
Manisalı son etçi
Manisalı Muhammet, soyadı et’le biten her girişimci yurttaş gibi kendine bir et lokantası açmış...
Nusret’in başımıza açtığı dertler bunlar...
Vatandaşlar şikayet edince de zabıta ekipleri gelip tabelayı indirmiş...
Muhammet kardeşim hadi adından dolayı tepki çekeceğini düşünmedin, Nusret’in logosunu alıp aynen kullanmak da neyin nesi...
Nusret’in tuz serptiği beyaz atletli logosunu da alıp aynen tabelasına koymuş Muhammet kardeşimiz...
Telif haklarından bihabermiş demek ki...
DM’den yürüyenler
Galatasaraylı Emre Mor, İşte Benim Stilim yarışmacılarından birinden ‘kırmızı kart’ yemiş...
DM’den yürümüş de yürümüş Emre genç kadına, yüz bulamamış...
Sonra da yazışmaları ifşa olmuş...
Nasıl ifşa oluyor peki...
Elbette hanımefendi tarafından ifşa ediliyor.
Bu kaçıncı aynı film...
Bu kaçıncı oltaya takılan futbolcu...
Bu futbolcular sosyal medyada gördükleri her kadına DM’den yürümemeyi ne zaman öğrenecekler acaba...
Hünerlerini DM’de değil, sahada göster Emre Mor...
Yeşilçam kuşağı YouTube kuşağı
Süleyman Turan’ın ölümü, “YouTube kuşağı”na bir şey ifade ediyor mu acaba yoksa sadece biz “Yeşilçam kuşağı” için mi büyük kayıp...
Yeşilçam’ı bilen izleyen kuşak için Süleyman Turan’ın fotoğrafını görmek bile mutluluk vericidir...
Filmlerdeki esas oğlanın sadık dostudur...
Oyunculuğuyla bir büyük çınardır...
Bir büyük ustayı daha kaybettik...
YouTube kuşağı challenge peşinde koşarken...