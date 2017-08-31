Nurseli’yi kullandılar demek çok ayıp



Erhan Yazıcıoğlu’nu gerçek dost olmamakla eleştirmiş, “İsteseler yerine ikinci bir oyuncu hazır tutarlardı” demişti.

Erhan Yazıcıoğlu aradı ve konuyla ilgili açıklama gönderdi.

Şunları söylüyor:

Bilmediğiniz çok şey var.

Öncelikle Nurseli, Türkiye’deki en iyi kadın oyuncu sıralamasında ilk beşe girer. Eski arkadaşımdır ve hastalığını da biliyordum.

Yıllardır kapısı çalınmayan böyle değerli bir oyuncuyla, 1998’deki Cahide’den sonra aynı sahnede olmanın onurunu bir kez daha yaşamak istedim.

Moral, motivasyona ve ilgiye ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için hep el üstünde tuttuk. İnandığımız için kraliçe muamelesi yaptık.

Teknisyeninden çaycısına kadar karşılıklı sevgi ve saygıyı yaşadık. Sürekli kendini sevdirmeye çalıştık.

Bu konuda seyirci de bizi destekledi. “Kullanmak” ve “kullanılmak” tabirleri basın duayeni diye bilinen birine hiç yakışmadı.

Nurseli işini iyi yapan ama zaafına yenilen çok sevgili bir arkadaşım.

Zamanında bazılarının çıtır mankenleri oyunlarını alıp kullandığını düşününce, iyi bir oyuncuyu sahneye çıkarıp alkışlatmak, değer vermek ve hastalığını unutturmaya çalışmak nasıl kullanmak oluyor?

Ayrıca Türkiye’de cast sistemi olmadığını herkes bilir. Ayrıca Nurseli’ye cast olabilecek kaç oyuncu vardır?

Oyuncuların duygusallığını düşünürsek son olayların yıpratıcılığını da eklersek oyunun kaldırılması normal, ayrıca yerine birini koymamak Nurseli’ye verilecek en güzel moraldir.

Ayrıca iyileşince tekrar bir araya gelme cesaretini taşıyorum.

Son olarak insanlık ve dostluğun ne olduğunu çok iyi bilecek kadar hayat birikimine sahibim.

Üstelik uzaktan ahkam kesenler Nurseli’nin ne kadar yanında oldular?

Çocuklar ve 30 Ağustos

Dün 30 Ağustos’tu... Zafer Bayramı...

Ben çocuklarıma anlattım;

Büyük Atatürk’ün 30 Ağustos’ta kazandığı zaferle ülkemizi kurtardığını...

Eğer kurtarmasaydı bugün özgür bir hayat süremeyeceğimizi...

İstediğimizi yapabildiğimiz bu ülkeye sahip olamayacağımızı anlattım, anlayacakları şekilde.

Varsın Fransızların 14 Temmuz Bastille’i gibi kutlanmasın.

Varsın Amerikalıların 4 Temmuz Bağımsızlık Günü gibi ortalığı yıkmayalım.

Elbet bizim çocuklarımız 30 Ağustos’ların, 23 Nisan’ların, 29 Ekim’lerin, 19 Mayıs’ların kıymetini bilecek.

12 Dev Adam’ın rakibi bayram değil A Milliler

Eurobasket 2017 turnuvası bugün 13.45’de Finlandiya Helsinki’de oynanacak Slovakya-Polonya maçıyla başlıyor.

Turnuvanın İstanbul ayağında (Finlandiya, İsrail, Romanya ve Türkiye’de yapılıyor turnuva) ilk maç yarın 14.15’te Belçika-İngiltere arasında.

12 Dev Adam, Ertuğrul Özkök’e verdikleri röportajda hep bayram tatiline dikkat çektiler.

“Bayramda bizi yalnız bırakmayın” dediler ama bence asıl rakipleri bayram tatili değil A Milliler.

Çünkü Türkiye gruptaki ikinci maçını (ilk maç yarın akşam 21.00’de Rusya’yla) cumartesi akşamı 21.00’de İngiltere’yle oynayacak.

A Milli Futbol takımı da Lucescu yönetiminde ilk maçını cumartesi akşamı 21.45’te Ukrayna’yla oynayacak.

Cumartesi akşamı hem basketbolda hem futbolda büyük milli heyecan var.

Futbolun telaşına düşüp Fenerbahçe Arena’da 12 Dev Adam’ı yalnız bırakmayalım.

17 kilometre kuyruğu mu atılan çöpleri mi konuşacağız?

Kapıkule’de gurbetçilerin giderken yol kenarlarına attığı çöpler tepkilere neden oldu, “Gittikleri ülkede bunu yapamazlar ama Türkiye’de çöpleri yol kenarına atıyorlar” diye yorumlar yapıldı.

Çöpleri yol kenarına atmanın hiçbir özrü olmaz ama gurbetçilerin de haklı oldukları noktalar var.

1- 17 kilometre kuyrukta insanları saatlerce bekletirsen yol kenarına çöpünü atar, ihtiyacını da giderir.

2- 17 kilometrelik kuyruk boyunca yol kenarına çöp kutuları yerleştirmezsen insanlar da çöpünü atacak yer bulamaz.

Gurbetçileri eleştiriken yerel yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine de bakmak lazım.

Bayram Kelebek’ini kaçırmayın

Kelebek bu yazın en çok konuşulan gazetesi oldu.

◊ Sibel Can’ın fotoğrafları...

◊ Osman Müftüoğlu’nun yenilenen orta yaş skalası...

◊ Rıdvan Dilmen’in röportajı...

◊ Murat Başoğlu’nun açıklamaları...

◊ 74 yaşındaki Fatma Girik’in, 94 yaşındaki annesiyle fotoğrafları...

Güney sahillerinden pek çok haber/fotoğraf.

Hepsinde Kelebek imzası vardı.

Kelebek bu bayram da hız kesmeden yola devam edecek.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da Kelebek’in röportajları konuşulacak.

◊ Gülben Ergen, Ozan Doğulu ve ailesiyle...

◊ Ömür Gedik, Ayşen Gruda’yla...

◊ Onur Baştürk, Engin Altan Düzyatan’la...

◊ Ben de Bodrum’da Halit Kıvanç’la buluştum...

Bayram Hürriyet’i şimdiden ayırın der, herkese iyi bayramlar dilerim.