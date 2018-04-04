Hatta Nihat Doğan’la aynı masada oturma büyüklüğünü bile göstermişti.

İşte o masadan çekilen fotoğrafı durup durup gündeme getiriyor Nihat...

Her başı sıkıştığında bu fotoğrafı koyup altına yazılar yazıyor.

Geçen gün yine aynısını yaptı.

Özgecan’ın babası baktı ki, bu buluşma üzerinden Nihat Doğan sürekli kendini temize çekmeye çalışıyor...

Kendisini eleştirenlere durup durup Özgecan ve ailesi üzerinden bu fotoğrafla ayar vermeye çalışıyor...

Yine aynı şey yaşanınca olaya şu sözle noktayı koydu Mehmet Bey:

“Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu. İnsanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için kendisini kınıyorum...”

Bu kadarcık söz bile anlayana o kadar ağır ki, Nihat Doğan 10 Survivor’da şampiyon olsa bu sözün altından kalkamaz...

Hollywood’ta Türk dizileri de olacak

Ertuğrul Özkök, Barbaros Tapan için Türkiye’nin ilk gerçek Hollywood muhabiri diyor ya, kesinlikle katılıyorum...

Kelebek’e her hafta müthiş röportajlar yapıyor.

Öyle tırışkadan da değil, filmi vizyona yeni çıkmış Hollywood’un en önemli oyuncularıyla buluşuyor Barbaros...

Bugüne kadar Türk basınında görmediğimiz türden Hollywood röportajları bunlar...

Tabi burada en büyük tebriki Emre Oral ve Selim Akçin’e göndermek lazım.

Çünkü Barbaros’u keşfedip Hürriyet sayfalarına taşıyan onlar...

Bu konuda nasıl uğraştıklarını ben biliyorum.

Allah’ı var Barbaros da onların yüzünü kara çıkarmadı.

Röportajları dışında Barbaros’un geçen yıl başladığı çok önemli bir iş var Los Angeles’ta...

Hollywood Türk Filmleri Festivali’ni organize etti geçen yıl, bu yıl da ikincisini yapacak.

Önceki akşam kendisinden öğrendim...

Bu yıl festival ibaresini kaldırıyormuş etkinlikten.

Hollywood Türk Film ve Dizileri Haftası olacakmış adı ve 2018 eylülünde organize edecekmiş.

“Çok doğru düşünmüşsün” dedim.

Türk dizileri dünyayı kasıp kavururken Barbaros’un Hollywood’taki etkinliği çok daha etkili olacak...

Son reklamın yarı ücretini çocuklara bağışlayacak

Meryem Uzerli dizilerden kazandığından daha çok reklamlardan kazanan bir oyuncu oldu artık.

Sempatik halleri, güzel görüntüsüyle markaların en çok tercih ettiği isimlerin başında geliyor. Reklamcı bir arkadaşımdan, son olarak Atasay Kuyumculuk’un yüzü olduğunu öğrendim...

Konuyla ilgili basın toplantısı bugün yapılacakmış.

Eee ne var bunda demeyin, işin bizi ilgilendiren kısmı Meryem Uzerli’nin bu anlaşmaya koydurduğu bir madde...

Meryem reklamdan aldığı ücretin yarısını Koruncuk Korunmaya Muhtaç çocuklar Vakfı’na bağışlayacak. Muhteşem Yüzyıl zamanında, dizinin oyuncuları ve yapımcı Timur Savcı rahmetli Meral Okay’ın öncülüğünde Koruncuk Vakfı’nın Bolluca Köyü’ne çok destek olmuşlardı... Diğer oyuncular gibi Meryem de dizi bittikten sonra bu desteğini hiç kesmedi. Hele kızı Lara doğduktan sonra bir anne olarak yardımca muhtaç çocuklara karşı çok daha hassas oldu...

İşte şimdi de Atasay reklamından alacağı ücretin yarısını Koruncuk’a bağışlıyor...

Belki de bu yüzden hep seviyoruz Meryem’i...

Önceki akşam Barbaros Tapan’ın davetinde bir aradaydık Meryem’le, bu konuyu sordum.

Tek bir laf alamadım ağzından, detayları bugünkü basın toplantısında anlatacağım dedi...