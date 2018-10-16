Neco 70’inde sevgiyi yeniden yakalar mı?

Neco 60 yaşındayken “Daha kaç yıl yaşayacağımı bilmiyorum.
Bu yaşımda bir sevgi yakalamışım, keyfini süreceğim” demiş ve evlenmişti...
İki kızının annesi, 33 yıllık eşi Oya Germen’den boşandıktan bir yıl sonra bu kararı alması çok tartışılmıştı...
Eşi İdil Erge’nin kendisinden 25 yaş küçük olması da çok konuşulmuştu.
35 yaşında olgun bir kadının 60 yaşında bir erkekle evlenmesinin konuşulacak nesi varsa...
İşte o evlilik de 10 yılda bitti. İki çocukları olan çift boşanıyor.
Bu arada Neco 70 yaşına geldi.
“Daha kaç yıl yaşayacağımı
bilmiyorum” diyerek bundan sonra yeni bir aşka yelken açar mı bilemiyoruz. 10 yıllık evliliğinde ne kadar keyif sürdüğünü de...
Şimdi zamanı 10 yıl geriye sarsak Neco aynı sözü söyler miydi?
Aynı adımı atar mıydı?
Hayatın kime ne getireceği bilinmez, aşkın ne zaman kapıyı çalacağı da...
Allah uzun ömürler versin, belki 80’inde de Neco için aynı şeyleri yazarız...
Dövüşün sanatı olur mu?
Boksör Khabib Nurmagomedov dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son dönemde çok gündemde.
Geçen hafta İrlandalı rakibini nakavt etmesi, bugüne kadar çıktığı 27 maçında hiç yenilmemesi bir kenara...
Bizde bu kadar popüler olmasının nedeni Dağıstanlı ve Müslüman olması...
Türkiye’de duvara grafitileri yapılıyor, Khabib de gördüğü ilgiye teşekkür mesajları yayınlıyor.
Galatasaray, Schalke maçına davet etti, önümüzdeki hafta İstanbul’da olacak Khabib Nurmagomedov...
Ben boks da dahil olmak üzere dövüş sporlarına hiçbir zaman sıcak bakamadım.
Buna nasıl spor dendiğini bile anlamıyorum. Khabib Nurmagomedov’un, İrlandalı dövüşçü Conor McGregor’la yaptığı son maçı izledim.
Uzak Doğu kafes dövüşleri kadar sert bir dövüş.
Ağız burun kırıyorlar, tekme tokat, yumruk, Allah ne verdiyse girişiyorlar.
Bu ‘sporun’ adı da ilginç; karma dövüş sanatları deniyor buna...
Karması; boks da var içinde, güreş de... Kafes dövüşü de oradan geliyor.
Her şey serbest bu dövüşte.
Khabib rakibinin ağzını burnunu kırdı, yere yatırıp dakikalarca suratına vurdu, pes diyene kadar hakem de bir şey yapmıyor bu ‘oyunda’...
Milyon dolarların döndüğü bir sektör bu, adına çağdaş sanat denmediğine şükredelim...
Tacize sessiz kalmak ne demek...
Tabii ya ben tam da, “Kadın tacize karşı sesini çıkarmasın, görmezden gelsin, durumu idare etsin” dedim! Özlem Ada’yı da tacizi görmezden gelmediği için (!) kaybedenler listesine ekledim.
Madem durumu böyle anlayanlar var, Özlem Ada’nın o gece ne yapması gerektiğini daha açık yazayım...
1- Arda’nın ağzının payını kendin verirsin... Gerekirse de suratına tükürürsün.
2- Kafaların bi dünya olduğu ortamda olaya benzin dökmek yerine, kendin üstesinden gelirsin. 30’una merdiven dayamış güçlü bir kadın bunu yapar...
3- Bir gün sonra da yaşadığın tatsızlığı eşinle paylaşırsın.
Tabii kadının her koşulda koca korumasında olmasını savunanlara bunu anlatabilmek zor...
Deve kini doğruymuş...
Deve kini denilen şey doğruymuş demek ki...
Aydın’da bir deve sahibini, güreşlere hazırladığı deve önce ısırıp duvara fırlatmış, sonra da üzerine oturarak öldürmüş.
Güreşlere hazvırlarken belki eziyete maruz kaldı, belki kötü muameleyi unutmadı...
Deve kinini hafife almamak lazım...
“Ghost” geliyor
90’ların kült filmlerini listelesek pek çok kişinin ilk 10’una girer “Ghost” filmi...
Demi Moore ve Patrick Swayze’ın sınır tanımayan aşkı, özellikle bugün 40’lı yaşlarda olanların hafızasında silinmez yer etmiştir.
Bu unutulmaz aşkın yanı sıra “Unchained Melody” gibi filmin müzikleri de müthiştir.
İşte şimdi o filmin müzikali geliyor İstanbul’a...
19-29 Ekim tarihleri arasında Zorlu PSM sahnesinde sahnelenecek.
Hem tüm zamanların en romantik hikayesini, hem de bu hikayenin müziklerini canlı canlı deneyimlemek için bu müzikali kaçırmayın!
Neco 70’inde sevgiyi yeniden yakalar mı?
Neco 60 yaşındayken “Daha kaç yıl yaşayacağımı bilmiyorum.
Bu yaşımda bir sevgi yakalamışım, keyfini süreceğim” demiş ve evlenmişti...
İki kızının annesi, 33 yıllık eşi Oya Germen’den boşandıktan bir yıl sonra bu kararı alması çok tartışılmıştı...
Eşi İdil Erge’nin kendisinden 25 yaş küçük olması da çok konuşulmuştu.
35 yaşında olgun bir kadının 60 yaşında bir erkekle evlenmesinin konuşulacak nesi varsa...
İşte o evlilik de 10 yılda bitti. İki çocukları olan çift boşanıyor.
Bu arada Neco 70 yaşına geldi.
“Daha kaç yıl yaşayacağımı
bilmiyorum” diyerek bundan sonra yeni bir aşka yelken açar mı bilemiyoruz. 10 yıllık evliliğinde ne kadar keyif sürdüğünü de...
Şimdi zamanı 10 yıl geriye sarsak Neco aynı sözü söyler miydi?
Aynı adımı atar mıydı?
Hayatın kime ne getireceği bilinmez, aşkın ne zaman kapıyı çalacağı da...
Allah uzun ömürler versin, belki 80’inde de Neco için aynı şeyleri yazarız...
Dövüşün sanatı olur mu?
Boksör Khabib Nurmagomedov dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son dönemde çok gündemde.
Geçen hafta İrlandalı rakibini nakavt etmesi, bugüne kadar çıktığı 27 maçında hiç yenilmemesi bir kenara...
Bizde bu kadar popüler olmasının nedeni Dağıstanlı ve Müslüman olması...
Türkiye’de duvara grafitileri yapılıyor, Khabib de gördüğü ilgiye teşekkür mesajları yayınlıyor.
Galatasaray, Schalke maçına davet etti, önümüzdeki hafta İstanbul’da olacak Khabib Nurmagomedov...
Ben boks da dahil olmak üzere dövüş sporlarına hiçbir zaman sıcak bakamadım.
Buna nasıl spor dendiğini bile anlamıyorum. Khabib Nurmagomedov’un, İrlandalı dövüşçü Conor McGregor’la yaptığı son maçı izledim.
Uzak Doğu kafes dövüşleri kadar sert bir dövüş.
Ağız burun kırıyorlar, tekme tokat, yumruk, Allah ne verdiyse girişiyorlar.
Bu ‘sporun’ adı da ilginç; karma dövüş sanatları deniyor buna...
Karması; boks da var içinde, güreş de... Kafes dövüşü de oradan geliyor.
Her şey serbest bu dövüşte.
Khabib rakibinin ağzını burnunu kırdı, yere yatırıp dakikalarca suratına vurdu, pes diyene kadar hakem de bir şey yapmıyor bu ‘oyunda’...
Milyon dolarların döndüğü bir sektör bu, adına çağdaş sanat denmediğine şükredelim...
Tacize sessiz kalmak ne demek...
Tabii ya ben tam da, “Kadın tacize karşı sesini çıkarmasın, görmezden gelsin, durumu idare etsin” dedim! Özlem Ada’yı da tacizi görmezden gelmediği için (!) kaybedenler listesine ekledim.
Madem durumu böyle anlayanlar var, Özlem Ada’nın o gece ne yapması gerektiğini daha açık yazayım...
1- Arda’nın ağzının payını kendin verirsin... Gerekirse de suratına tükürürsün.
2- Kafaların bi dünya olduğu ortamda olaya benzin dökmek yerine, kendin üstesinden gelirsin. 30’una merdiven dayamış güçlü bir kadın bunu yapar...
3- Bir gün sonra da yaşadığın tatsızlığı eşinle paylaşırsın.
Tabii kadının her koşulda koca korumasında olmasını savunanlara bunu anlatabilmek zor...
Deve kini doğruymuş...
Deve kini denilen şey doğruymuş demek ki...
Aydın’da bir deve sahibini, güreşlere hazırladığı deve önce ısırıp duvara fırlatmış, sonra da üzerine oturarak öldürmüş.
Güreşlere hazvırlarken belki eziyete maruz kaldı, belki kötü muameleyi unutmadı...
Deve kinini hafife almamak lazım...
“Ghost” geliyor
90’ların kült filmlerini listelesek pek çok kişinin ilk 10’una girer “Ghost” filmi...
Demi Moore ve Patrick Swayze’ın sınır tanımayan aşkı, özellikle bugün 40’lı yaşlarda olanların hafızasında silinmez yer etmiştir.
Bu unutulmaz aşkın yanı sıra “Unchained Melody” gibi filmin müzikleri de müthiştir.
İşte şimdi o filmin müzikali geliyor İstanbul’a...
19-29 Ekim tarihleri arasında Zorlu PSM sahnesinde sahnelenecek.
Hem tüm zamanların en romantik hikayesini, hem de bu hikayenin müziklerini canlı canlı deneyimlemek için bu müzikali kaçırmayın!