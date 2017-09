Nargile patlaması!

Ancak sigaraya gösterilen hassasiyet nargileye gösterilmiyor.

Özellikle Suriyeli göçmenlerin ve Arap turistlerin etkisiyle nargile son yıllarda çok daha fazla hayatımıza girdi.

Tamam, nargile bizim kültürümüzde de var, bizde de hep içiliyordu ama hiç bu boyutta tüketilen bir şey değildi.

Her yerde nargile içiliyor, her yer nargileci artık...

En uyduruk çay ocağında bile nargile bulunuyor.

Türkler içmese illa içecek bir Arap turist ya da Suriyeli göçmen var.

Geçen gün Emirgan’daki Huqqa’ya gittim, içerisi Arap turist kaynıyordu.

Tek Türk ben ve Uğur Işılak’tık, röportaj için buluşmuştuk.

İçerisi nasıl bir duman anlatamam. Yağmurlu bir hava olduğu için, mekanın açılır-kapanır tavanı da kapalıydı ve göz gözü görmüyordu.

Nargilenin dumanı sigaradan beter üstelik, sis bulutu gibi...

Şimdi önümüz kış...

Mekanlar kapılarını, pencerelerini, tavanlarını kapatmaya başlayacak.

Arap turistler de nargile içmek isteyecek...

Bu durumda ya sigara yasağı fiili olarak rafa kalkıp her yer o günkü Huqqa gibi olacak...

Ya da bu nargile-sigara yasağı sıkı şekilde denetlenecek.

Nargilecilere yasak yoksa, sigara içenlere neden var öyleyse?

Better Call Hatemi!

Hatemi ailesinin eski gelini Aslı Çelik Hatemi, önce kendi boşanmasıyla gündeme geldi.

Kezban Hatemi’nin oğluyla boşanması çok konuşulmuştu.

Boşandıktan sonra da hukuk alanında çok güçlü marka olan Hatemi soyadını kullanmaya devam etti.

Son dönemde Demet Şener’in boşanma davasıyla gündemde.

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in avukatlığını yaptı.

Sinem Gedik davadan azledince Aslı Çelik Hatemi, Sinem Hanım’la davalık oldu.

Son olarak Hande Bermek’in avukatlığını üstlendi ve Bermek önceki gün Murat Başoğlu’ndan boşandı.

Son dönemde magazin dünyasındaki bütün netameli boşanma davalarında Aslı Çelik Hatemi’nin adı yer alıyor.

Netflix’te “Better Call Saul” diye bir dizi var.

“Breaking Bad” dizisinde yer alan avukat “Better Call Saul” karakterinin hikayesini anlatıyor.

Bu avukatın sloganı; “Başın derde mi girdi, en iyisi Saul’u ara!”

Bizde de “Better Call Hatemi” var artık!

Magazin dünyasının ünlüleri boşanacakları zaman Saul’u değil, Hatemi’yi arıyor!

Bu nasıl boşanma?

Murat Başoğlu’yla eşi Hande Bermek aynı arabaya binip boşanmaya gittiler...

Zaten Bodrum’da aynı evde yaşamaya devam ediyorlardı...

Mahkeme salonundan birlikte çıktılar.

Suratlarında herhangi bir üzüntü, kızgınlık, kırgınlık ifadesi yoktu.

Ve son derece sakin bir şekilde boşandılar.

Onların dışında herkes çok daha fazla şaşırıyor tüm bu olup bitenlere...

İşte böyle olduğu için de;

“Acaba anlaşarak mı boşandılar, yoksa Murat Başoğlu’nun yeğeninin eşinin açtığı 1’er milyonluk tazminat davasından kurtulmak için mi böyle yaptılar?” diye türlü türlü sorular takılıyor milletin aklına...

Hayvansız sirk! Bu gösteri İstanbul’a gelmeli

Chapito bazı dillerde “taşınabilir çadır” anlamında kullanılan bir kelimeymiş...

Bu yaz başında kurulan böyle bir çadır var Antalya’da, adı Chapito.

Geçen hafta kızımla Land of Legends’a gittiğimizde “Mutlaka izle, nefes kesen bir gösteri” dediler.

Kalktık, gittik...

Avrupa’nın en büyük kapalı çadırıymış bu. Almanya’dan getirmişler, içinde haftanın her günü adrenalin dolu bir gösteri var.

6-7 metrekare demir kürenin içinde 5 motosikletli, 160 kilometre hızla birbirlerine çarpmadan dönüyorlar.

Bir sürücü en ufak bir hata yapsa 5’inin de sağ çıkması imkansız o küreden.

Hayatımda gördüğüm en ilginç trambolin şovunu burada izledim.

Zıplayıp, düz duvarda yürüyor adamlar.

Kolombiya’dan, Peru’dan, Rusya’dan 100’e yakın dansçı, şovmen, yetenekli insan, motosiklet cambazı var gösterinin içinde.

Hayvansız sirk deniyor buna.

Eziyet çektirilen, hapsedilen hayvanların kullanılmadığı, insanların yetenekleri üzerine kurulu bir arena...

Bu yüzden ‘hayvansız sirk’ diyorlar...

O gece dünyada en çılgın motor şovlarını Kolombiyalıların yaptığını öğrendim.

Gösterinin sonunda seyircilerin üzerinden motorlarla uçarak sahneye iniyorlar.

Kendilerine, “Görüp görebileceğiniz en iyi dans ve akrobasi şovu” diyecek kadar iddialılar.

“Modern zaman çılgınlığı” diyorlar.

Vallahi ben izledikten sonra “Böylesini görmemiştim” dedim.

Bu yatırımı yapan, dünyanın dört bir yanından bu kadar dansçıyı getiren Seans Organizasyon’un Yönetim Kurulu Başkanı Halis Altay’la tanıştım gösteri sonunda.

“Bu kış mutlaka bu gösteriyi İstanbul’a taşımalısınız” dedim.

Bu müthiş macerayı sadece Antalya’ya gelen turistlerin yaşaması haksızlık.

İyi bitti

“Breaking Bad” demişken, çok geç izlemeye başladığım diziyi nihayet geçen gece 5. sezon 16. bölümde bitirdim.

Hayal ettiğim gibi mi bitti, evet...

İzlediğim için pişman mıyım, asla...

En iyi dizilerim listesinde ilk 5’e girer mi, kesinlikle...

Öyleyse hâlâ izlemeyen varsa “Breaking Bad”i bulup izlesinler.

Bu diziden yola çıkan “Better Call Saul” dizisi ise asla bir “Breaking Bad” değil.

Benim gibi gaza gelip saldırmayın...