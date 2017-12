MÜYAP albüm satışlarını neden açıklamıyor?

Her şey tartışmalı!

Video izlenme rakamları desen, sahte satın almalar karşına çıkıyor...

Dinlenmeler desen, herkes kendi kafasına göre bir sonuç açıklıyor...

Müzik meslek birlikleri desen, yönetim kurulları dışında kimse memnun değil, ödenen telifler hep kavga konusu...

Albüm satışları desen, o rakamlar bile açıklanamıyor artık...

Eee nasıl olacak bu işler?

2015 yılına kadar her sene aralık ayında en çok satan albümleri ben açıklardım bu köşede.

O zaman MÜYAP Başkanı olan Bülent Forta sağ olsun her yıl rakamları verirdi bana.

2015 yılında olayın üzerini örttüler.

2015’te açıklanmadı satış rakamları. 2016’da da...

Geldik 2017’nin sonuna, yine kimseden ses seda çıkmıyor.

Dün telefon açtım Bülent Forta’ya, sordum “Neden açıklamıyorsunuz?” diye.

Şimdi kurumda genel koordinatörlük yapan Forta, “Albüm satışları çok düşük de ondan” dedi.

Tarkan ve Sezen Aksu dışında albüm satışı yüksek olan sanatçı yokmuş.

Tarkan da uzak ara birinciymiş bu yıl.

Peki ya geri kalanlar?

“Sana şu kadarını söyleyeyim; gidip marketten 10-15 bin CD satın alan herkes en çok satan sanatçılar listesine girebilir” dedi. Durum bu kadar içler acısı yani müzik piyasasında.

Burunlarından kıl aldırmayan, en çok dinlenen, en popüler olduğunu söyleyen sanatçıların sattıkları CD sayısı ortada işte...

Ama sığınacakları liman belli; “Dijitalde çok satıyoruz, videomuz şu kadar izleniyor” falan diyecekler.

Orası da tam bulanık su, neyin ne olduğu net değil.

Olsa telif meseleleri net şekilde çözülürdü zaten.

İster 10 bin satsınlar, ister 20 bin... MÜYAP her sene sektörde satılan CD sayısını açıklamalı.

Gazetelerin tirajları, televizyonların reytingleri, kitapların satışları... Her sektörde rakamlar açıklanırken neden bir tek müzik sektöründe saklanıyor?

Rezil olma korkusu mu bu?

Aman kimse duymasın gemimizi yürütelim endişesi mi?

Ama devekuşu gibi kafanızı kuma gömerek gerçekleri yok sayamazsınız.

Açıklayın rakamları! Herkes bilsin neyin ne olduğunu...

Kıvılcım’ın 16 yaş meselesi

Kıvılcım Ural önceki gün bizim canlı yayında Kaan Tangöze’yle 16 yaşında birlikte olduğunu söyledi.

Kıvılcım bugün 27 yaşında, Kaan 44.

11 yıl geriye gidersek...

Kaan 33 yaşındayken, 16 yaşında bir kız çocuğuyla beraber olmuş demektir ki... Ucu pedofiliye kadar uzanan açık bir suç bu.

Yayın öncesi Kıvılcım’la konuştuğumda ilk 16 yaşında tanıştıklarını, 18 yaşında beraber olduklarını söylemişti.

İlk kez çıktığı canlı yayınının heyecanıyla olayı çorba ederek anlattı.

Ben “18 yaşında beraber oldunuz değil mi?” diye düzeltmeye çalışsam da olayı toparlayamadı.

Sonra da çok üzüldü.

Onun adına ben buradan düzeltmiş olayım hatasını...

Utanması gereken biri varsa o da sensin Morgül

Yılmaz Morgül’ü dün eleştirmiştim, TV8’de canlı yayına çıkıp “Yazısından utansın” falan demiş.

Benim utanacağım bir şey yok Morgül, yazdığım yazı ortada.

Utanması gereken biri varsa o da sensin:

◊ Ferhat Göçer’e iftira attığın...

◊ Bir insanın kariyeriyle oynamaya kalktığın...

◊ Açıkça yalan söylediğin...

◊ Yalanını görüntülerle suratınıza çarpmamıza rağmen çıkıp adam gibi özür dilemediğin için.

Hâlâ Atatürk’ün, şehitlerin arkasına saklanmaya çalışıyorsun.

En büyük utanmazlığı da böyle yapıyorsun.

Yapma Yüksel!

Günaydın’cı arkadaşlar;

“Ödül karşılığı ünlüleri toplamaya çalışan...

Onca para ve emek harcayarak tören düzenleyip kamyon dolusu eleştiri işiten bir kısım medyayı çatlatacak kadar görkemli” bir yeni yıl partisi yapmışlar.

Tırnak içindeki cümleler bana değil, Günaydın’ın yazarı Yüksel Aytuğ’a ait...

Kimi kastettiği belli. Bize söylüyor.

Yahu Yüksel biz neden çatlayalım?

Altın Kelebek başka, sizin yılbaşı partisi bambaşka bir şey.

Neden kıyaslıyorsun?

Neden bizim çatlayacağımızı düşünüyorsun?

Defalarca Günaydın’ın partisi diye canlı yayında anlattım yaptığınız geceyi.

Bu kadar iyi ismi bir araya getirdiğiniz için de vallahi bravo.

Elinize sağlık.

Biz bundan ancak mutlu oluruz.

Hayatımızı ne kadar çok renklendiren, güzelleştiren organizasyon olursa, biz o kadar memnun oluruz.

Keşke davetin girişine diğer medya kuruluşlarını alsaydınız da bu güzel geceden çok daha fazla malzeme çıksaydı magazine...

Mutlu yıllar!

İşte yakalandık! Tam oturmuş baş başa yemek yiyorduk ki, flaşlar patladı, kameralar devreye girdi, Ajda’yla aşkımız böyle belgelendi. Tabii bu işin şakası...

Ajda’ya her sene yaptığımız klasik yeni yıl yemeğimizden bu kare. Üstelik baş başa da değiliz. Eşim Berna da dahil olmak yakın dostlarımız da var masada.

Yine hep birlikte yemek yedik, 2018’e kadehlerimizi kaldırdık...

İyi dileklerde bulunduk.

Ayrıca aşkımızın belgelenmesinde de bir sakınca yok.

Ajda’ya kim âşık değil ki, ben olmayayım?

Bu arada sevenlerine iyi haberi vereyim; 8-9 şarkılık bir albümle geliyor bu kez Ajda.

Ozan Çolakoğlu’yla birlikte çalışmalara hız vermişler. Yani bu kışın ardından yine Ajda gelecek...