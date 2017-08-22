Murat Başoğlu isyanda: Hayatımı mahvettiler, ben artık yokum...

Murat Başoğlu’nun başına gelenleri günlerdir merakla izliyorum.

Ortaya atılan iddialar yenilir yutulur cinsten değil: Teknede çapkınlıkta yakalandığı kadının öz abisinin kızı olduğu söyleniyor.

Sonra yok öyle değilmiş, amcasının kızıymış deniyor.

Olay durup durup tekrar ısıtılıyor...

Son olarak yeğeni olduğu söylenen kadının, eşinden boşanacağı ortaya atıldı falan...

Dayanamadım “Nedir bu işin aslı” diye Murat’ı aradım.

Uzun uzun sohbet ettik.

Anlattıklarının bir kısmını aktarayım... Karar yine de sizin. Ben burada sadece aktarıcı rolündeyim...

Bodrum’da tatildeymiş...

“Benim için ‘Amerika’ya gitti’ dediler. İki gün sonra ‘Amerika’ya gitmedi, karısı İsviçre’ye yerleşiyor oğluyla’ dediler.

Ben hiçbir yere gitmedim, Bodrum’da evimde oturuyorum.

Niye kaçayım ya, ne yaptım ben, cinayet mi işledim?” diye anlatmaya başladı yaşadığı sıkıntıları...

Bu akrabalık meselesinin nereden çıktığını sordum.

“Öyle bir şey olmadığını söyledim, kaç kere söyleyeceğim?

Spor hocası falan da değil. Öyle bir şey de yok...

Kim olduğunu söyledim kadının.

Tanınmış biri değil, bilmem ne değil. Yabancı biri olduğunu söyledik işte, anlayan anlamıştır.

Ama hâlâ ‘şu’ diyorlar, ‘yok o değil’ diyorum, ‘yok o’ diyorlar bana...

Önce spor hocası yazdılar, sonra futbolcunun eşi Michaela Sivok dendi. Oradan ona benzetiyorlar, buradan buna benzetiyorlar. Tutturamayınca her yerden saldırıyorlar...”

Bu haberi ilk yapanları aramış Murat Başoğlu; “Benim yeğenim o sırada eşiyle birlikteydi, ne yapacaksınız” diye sormuş... “Özür dileriz o zaman” yanıtını vermişler...

“Böyle şey olur mu?” diye isyan ediyor Murat.

Peki tüm bunların üzerine yeğeninin boşanacağı haberlerinin çıkması?

“Yok abi öyle bir şey. Öyle söylüyorlar. Bak bakalım boşandılar mı? Boşanınca yap haberini. Ayrıca belki de boşanırlar, bilemem...

Kendi aralarında kavga mı ediyorlar,

ne yaşıyorlar bilemem ki...

Üç ay sonra boşanırlar belki, ne bileyim ben, konuyu buna bağlamanın alemi yok” dedi.

“Beni karım niye boşamıyor? Akıl var mantık var, saçma sapan bir iş dönüyor. Beni bitirmek için her şeyi yapıyorlar” diye de ekledi.

Son 10 gündür yaşadıkları Murat Başoğlu’nu çok yıpratmış.

Kimi zaman sinirlendi, kimi zaman sinirden güldü sohbetimiz boyunca...

Sonra da şunları söyledi:

“Çok yoruldum artık. Bütün hayatımı mahvettiler.

Komple değişiyor hayatım artık. ‘Bu adamın spor salonuna gitmeyin’ diye yazdılar. Ayıp abi ya... Salon halen full çalışıyor, ağzına kadar dolu.

Ama sor bakalım, ben yapmak istiyor muyum; yapmak istemiyorum...

Ben artık hiçbir şey yapmak istemiyorum...

Beni unutun artık, ben bir daha yokum. Ne televizyona çıkarım ne başka bir şey yaparım, artık yokum.

Benim bütün derdim ailem, onları korumaya çalışıyorum.

Gelip oğlumun fotoğraflarını bile çektiler burada.

Bu yüzden hayatımı değiştiriyorum.

İstemiyorum ben artık televizyon falan. 50 yaşıma geldim, emekliye ayrılıyorum.

Zaten mayıs ayında emekli oldum. 2 bin 600 lira maaşım var. Evimi de kiraya veririm, canım nerede isterse orada yaşarım...”

YAYIN YASAĞI ALDIRDI

Murat Başoğlu tüm bu yaşadıklarından sonra savcılığa suç duyurusunda bulunmuş.

Haber yasağı aldırarak, konuyla ilgili haber yapan internet sitelerine erişim yasağı koyduracağını söyledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmış...

Murat’a söylediğim için buraya da rahatlıkla yazabilirim.

Ben Murat’ın bu krizi başından beri yanlış ve eksik yönettiğini düşünüyorum...

Daha ilk gün yanına yeğenini, abisini alarak bir basın toplantısı düzenlese tüm bu dedikoduların önünü kesmiş olacaktı...

Neden böyle bir şey yapmadığı benim açımdan da muamma...

KURBAN BAĞIŞINI LÖSEV’E YAPTIM

Her sene olduğu gibi kurban bağışını bu yıl da LÖSEV’e yaptım.

23 binin üzerinde kayıtlı hastası olan LÖSEV, kanserli çocuklara umut ışığı olmaya devam ediyor.

Yapacağınız kurban bağışıyla

1 yıl boyunca hasta çocukların protein ihtiyaçları karşılanacak.

İster LÖSEV’in kendi hesabına, ister bankaların internet şubesinin “bağış” bölümünü kullanarak vekalet verebilirsiniz.

Bu yıl kurban bedeli olarak 860 lira belirlenmiş.

Kurbanın yarısını kendine alıp buzluğa dolduran, diğer yarısını da ihtiyacı olmayan eşe dosta dağıtan anlayışı doğru bulmuyorum ben...

ÇOCUĞA TAKİP CİHAZI

Servis konusunda endişeli ailelere bir parça içlerini rahatlatacak bir yol önereyim...

Çocuğunuzun koluna takabildiğiniz, çantasına koyabildiğiniz saat-telefonlar var.

6 yaşındaki kızım Pera servis kullanmaya başladığından beri o saatle gidiyor okula.

Kolundaki saatin bir düğmesine basıyor, sadece kayıtlı olan annesini ve beni arayabiliyor.

Başka bir numarayı çevirebilmesi, araması imkansız.

Dışarıdan da sadece biz arayabiliyoruz, başka numaranın araması imkansız.

Telefonunuza indirdiğiniz bir programla da çocuğunuzu GPS’le anlık takip edebiliyorsunuz.

Çocuklar için yapılan bu telefon saatlerin fiyatı 300-500 lira arası değişiyor.

GSM firmasına da aylık bir hat bedeli ödüyorsunuz.