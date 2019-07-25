Bir arkadaşım var, metroda hiçbir yere tutunmadan, dokunmadan seyahat ediyor.
Böyle başka yolcular da görüyorum bazen. Metro AŞ vagonların her gün dezenfekte edildiğini söylese de hijyen konusunda takıntılı olan insanlar var.
Dokunduğumuz yerlerdeki hijyen önemli tabii ama ya metroda soluduğumuz havayı ne yapacağız?
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu metroda hava kirliliğini ölçtü.
Hava kirliliğinin metreküpte ortalama 25 mikrogram olması gerekiyormuş.
Mikdat Hoca’nın evinde bu oran 23...
Metronun girişinde 34, vagonların içinde normalin iki katı; 53 mikrogram çıkmış...
İstasyonlarda ise 124 olarak ölçmüş hava kirliliğini...
Trenlerin gelirken istasyonda yarattığı hava sirkülasyonunun etkisi bu. Normalin 3-4 katına çıkarıyor kirliliği...
Metroda bir yere tutunmadan gidenler, maske de takmak zorunda kalacak artık...
Not 1: Mikdat Hoca’ya “Metronun havası geçen sene kirli değil miydi, bunu söylemek için yeni başkanı mı bekledin” eleştirilerini de sordum. “Ölçüm yaptığım cihaz yeni elime geçti, o yüzden bugün söyledim. Başkanlarla ilgisi yok bunun” dedi.
Not 2: İBB, metronun havasının kirli olmadığını, anlık yapılan bir ölçümün bilimsel olamayacağını açıkladı. Mikdat Hoca da “Bu sorun dünya metrolarında vardır, ben buna dikkat çekmek istedim” dedi.
Not 3: Ben yıllardır İstanbul metrosunun dünyanın en temiz metrolarından biri olduğunu söyler dururum. Bu konuda hem Metro AŞ iyi çalışıyor hem de İstanbullular vagonları temiz kullanıyor...
Başkan denizde
Uzun yıllardır siyaset dünyasından bir ismi denizde yüzerken görmüyorduk. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yıllar sonra bir ilk oldu.
Oysa yıllar önce rahmetli Turgut Özal’lar, Süleyman Demirel’ler, bakanlar denizde yüzerken görüntülenirdi.
Hatta Esat Kıratlıoğlu gibi Boğaz’dan Büyükada’ya kadar gazetecilerle yüzme yarışı yapan siyasetçiler bile vardı.
Dün Ekrem İmamoğlu’nun ailesiyle birlikte Bodrum’da kiraladığı teknede tatil yaparken çekilmiş görüntülerini izledim...
Oğlu ve eşiyle beraber yüzüyor, denizde oğluyla şakalaşıp oyunlar oynuyor.
Denizden tekneye çıkarken köpekleri aileyi karşılıyor...
Deniz tatili yapan güzel bir aile fotoğrafı...
Bu arada Ekrem Başkan iyi de kulaç atıyormuş, yalnız ayaklarını az çırpıyor olmasını teknik olarak zayıf buldum... İmamoğlu’yla birlikte siyaset dünyasında yeniden deniz mevsimi açılmış oldu...
Amirim başlıyor!
Behzat Ç. bugün itibarıyla Blu TV’de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.
45-50 dakikalık
9 bölüm olarak yayınlanacak dizi.
Her perşembe bir bölümü gösterime sunulacak.
Dün sabah Blu TV CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ canlı yayında konuğumdu, “Neden Netflix gibi bütün bölümleri aynı anda yayına vermiyorsunuz?” diye sordum.
“Biz daha çok yeniyiz. Dizinin konuşulması, daha çok gündemde kalması için bu yöntemi tercih ediyoruz ama ileride diğer dizilerimizde biz de aynı şeyi yapacağız” dedi.
Gerçekten de Blu TV çok yeni bir platform.
İlk dizileri “Masum”u yapmalarının üzerinden 2.5 yıl geçti sadece.
Bu sürede film ve dizi sektörüne 60 milyonluk liralık iş yaptırmışlar.
“7Yüz”, “Sıfır Bir”, “Bartu Ben”, “Bozkır”, “Yaşamayanlar” gibi orijinal içerikler ürettiler.
“Behzat Ç.”nin devamını çekmek istiyorlarmış...
“Bartu Ben”, “Sıfır Bir” gibi işler de sürecek.
Aylık abonelik fiyatı 19.90 lira Blu TV’nin...
Tabii fiyatın buralara çıkmasında en büyük neden, yapımcıların ve oyuncuların internet platformlarından da yüksek fiyat almaya başlaması.
Doğan Yalçındağ, “Behzat Ç.”nin bölüm maliyetini söylemedi ama açık kanallardan aşırı düşük bir fiyat olmadığını belirtti. “Behzat Ç.”den iyi sayıda bir abonelik beklediklerini de söyledi.
Platformun ilk yılında yaşanan “kaldığın yerden izle”, “indirip izle” gibi sıkıntılar da giderilmiş durumda. “Behzat Ç.”den umutluyum, “Amirimin” Blu TV’ye abonelik ve hareket getireceği kesin...
Gezgin Fest
İzmir Efes Selçuk Pamucak Sahili’nde ağustos ortasında iddialı bir müzik festivali var; Gezgin Fest...
Bu yıl 4’üncüsü düzenleniyor festivalin ve Pamucak sahilinde 15-18 Ağustos’ta 4 gün boyunca sürecek...
Hayko Cepkin, Teoman, Boney M, Duman, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Redd, Melek Mosso, Ceza, Aylin Aslım, Haluk Levent gibi isimler sahneye çıkacak 4 gün boyunca...
Bayram tatili haftasında müzikli alternatif bir tatil arayışınız varsa aklınızda olsun...
Metronun havası!
Bir arkadaşım var, metroda hiçbir yere tutunmadan, dokunmadan seyahat ediyor.
Böyle başka yolcular da görüyorum bazen. Metro AŞ vagonların her gün dezenfekte edildiğini söylese de hijyen konusunda takıntılı olan insanlar var.
Dokunduğumuz yerlerdeki hijyen önemli tabii ama ya metroda soluduğumuz havayı ne yapacağız?
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu metroda hava kirliliğini ölçtü.
Hava kirliliğinin metreküpte ortalama 25 mikrogram olması gerekiyormuş.
Mikdat Hoca’nın evinde bu oran 23...
Metronun girişinde 34, vagonların içinde normalin iki katı; 53 mikrogram çıkmış...
İstasyonlarda ise 124 olarak ölçmüş hava kirliliğini...
Trenlerin gelirken istasyonda yarattığı hava sirkülasyonunun etkisi bu. Normalin 3-4 katına çıkarıyor kirliliği...
Metroda bir yere tutunmadan gidenler, maske de takmak zorunda kalacak artık...
Not 1: Mikdat Hoca’ya “Metronun havası geçen sene kirli değil miydi, bunu söylemek için yeni başkanı mı bekledin” eleştirilerini de sordum. “Ölçüm yaptığım cihaz yeni elime geçti, o yüzden bugün söyledim. Başkanlarla ilgisi yok bunun” dedi.
Not 2: İBB, metronun havasının kirli olmadığını, anlık yapılan bir ölçümün bilimsel olamayacağını açıkladı. Mikdat Hoca da “Bu sorun dünya metrolarında vardır, ben buna dikkat çekmek istedim” dedi.
Not 3: Ben yıllardır İstanbul metrosunun dünyanın en temiz metrolarından biri olduğunu söyler dururum. Bu konuda hem Metro AŞ iyi çalışıyor hem de İstanbullular vagonları temiz kullanıyor...
Başkan denizde
Uzun yıllardır siyaset dünyasından bir ismi denizde yüzerken görmüyorduk. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yıllar sonra bir ilk oldu.
Oysa yıllar önce rahmetli Turgut Özal’lar, Süleyman Demirel’ler, bakanlar denizde yüzerken görüntülenirdi.
Hatta Esat Kıratlıoğlu gibi Boğaz’dan Büyükada’ya kadar gazetecilerle yüzme yarışı yapan siyasetçiler bile vardı.
Dün Ekrem İmamoğlu’nun ailesiyle birlikte Bodrum’da kiraladığı teknede tatil yaparken çekilmiş görüntülerini izledim...
Oğlu ve eşiyle beraber yüzüyor, denizde oğluyla şakalaşıp oyunlar oynuyor.
Denizden tekneye çıkarken köpekleri aileyi karşılıyor...
Deniz tatili yapan güzel bir aile fotoğrafı...
Bu arada Ekrem Başkan iyi de kulaç atıyormuş, yalnız ayaklarını az çırpıyor olmasını teknik olarak zayıf buldum... İmamoğlu’yla birlikte siyaset dünyasında yeniden deniz mevsimi açılmış oldu...
Amirim başlıyor!
Behzat Ç. bugün itibarıyla Blu TV’de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.
45-50 dakikalık
9 bölüm olarak yayınlanacak dizi.
Her perşembe bir bölümü gösterime sunulacak.
Dün sabah Blu TV CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ canlı yayında konuğumdu, “Neden Netflix gibi bütün bölümleri aynı anda yayına vermiyorsunuz?” diye sordum.
“Biz daha çok yeniyiz. Dizinin konuşulması, daha çok gündemde kalması için bu yöntemi tercih ediyoruz ama ileride diğer dizilerimizde biz de aynı şeyi yapacağız” dedi.
Gerçekten de Blu TV çok yeni bir platform.
İlk dizileri “Masum”u yapmalarının üzerinden 2.5 yıl geçti sadece.
Bu sürede film ve dizi sektörüne 60 milyonluk liralık iş yaptırmışlar.
“7Yüz”, “Sıfır Bir”, “Bartu Ben”, “Bozkır”, “Yaşamayanlar” gibi orijinal içerikler ürettiler.
“Behzat Ç.”nin devamını çekmek istiyorlarmış...
“Bartu Ben”, “Sıfır Bir” gibi işler de sürecek.
Aylık abonelik fiyatı 19.90 lira Blu TV’nin...
Tabii fiyatın buralara çıkmasında en büyük neden, yapımcıların ve oyuncuların internet platformlarından da yüksek fiyat almaya başlaması.
Doğan Yalçındağ, “Behzat Ç.”nin bölüm maliyetini söylemedi ama açık kanallardan aşırı düşük bir fiyat olmadığını belirtti. “Behzat Ç.”den iyi sayıda bir abonelik beklediklerini de söyledi.
Platformun ilk yılında yaşanan “kaldığın yerden izle”, “indirip izle” gibi sıkıntılar da giderilmiş durumda. “Behzat Ç.”den umutluyum, “Amirimin” Blu TV’ye abonelik ve hareket getireceği kesin...
Gezgin Fest
İzmir Efes Selçuk Pamucak Sahili’nde ağustos ortasında iddialı bir müzik festivali var; Gezgin Fest...
Bu yıl 4’üncüsü düzenleniyor festivalin ve Pamucak sahilinde 15-18 Ağustos’ta 4 gün boyunca sürecek...
Hayko Cepkin, Teoman, Boney M, Duman, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Redd, Melek Mosso, Ceza, Aylin Aslım, Haluk Levent gibi isimler sahneye çıkacak 4 gün boyunca...
Bayram tatili haftasında müzikli alternatif bir tatil arayışınız varsa aklınızda olsun...