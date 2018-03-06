MESAM’a bakanlık el koydu şimdi ne olacak?

◊ Mevcut yönetim görevden el çektirildi.

◊ 15 gün sonra yapılacak olağan genel kurul ertelendi.

◊ 3 ay içinde olağanüstü genel kurul yapmak üzere yeni bir yönetim atandı...

Kimler var yeni yönetim kurulunda?

Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah...

Fuat Güner ve Recep Ergül, Orhan Gencebay’la birlikte istifa eden yönetimdeydi zaten.

Kültür Bakanlığı’nın olaya el koyması doğru...

Mali yapı incelensin, yolsuzluk var mı yok mu bakılsın. Sağlıklı bir seçim ortamı oluşturulması için doğru bir adım bu...

Ancak keşke tüm bunları yapmak için bağımsız bir kurul atasaydı bakanlık...

Yavuz Bingöl’den Polat Yağcı’ya kadar yeni yönetim kurulu olarak atanan isimlerin tamamı sektörün önemli oyuncuları.

Sektörün aktörlerinden oluşan bir yönetim, daha önceki çekişmelere, tartışmalara kaşı tarafsız bir yaklaşım sergileyebilir mi?

Daha da önemlisi bakanlığın atadığı yeni yönetim kurulunun, 3 ay içinde yapılacak olağanüstü genel kurula müdahalesi ne kadar olacak?

Yavuz Bingöl ya da Polat Yağcı genel kurulda başkan adayı olarak karşımıza çıkabilir mi?

Ya da onların desteklediği bir

liste seçime girip kazanabilir mi?

Bu tartışmaların hiçbirinin yaşanmaması için bu kadar hızlı bir karar alınmamalı, bakanlık bu kadar hızlı dahil olmamalıydı olaya...

MESAM’dan tartışmaları bitirecek bir müdahale değildir bu.

Tartışmalar tam aksine daha da alevlenecektir önümüzdeki dönemde...

50 gündür cephede olan gazeteci

Savaş muhabirliği bizim mesleğin en zor ve riskli alanlarından biridir...

Her savaş dönemi, bazı gazetecilerin yıldızını parlatır.

Afrin harekatının en çok öne çıkardığı gazeteci ise tartışmasız tek bir isim oldu: İrfan Sapmaz...

Operasyondan önce sahadaydı, halen de orada...

50’yi aşkın gündür ÖSO’yla (Özgür Suriye Ordusu) beraber operasyonu, çatışmaları, sıcak gelişmeleri Afrin kırsalından dakika dakika izliyor...

Her gün canlı yayına çıkıp gelişmeleri aktarıyor.

Geçenlerde üşütmüştü, öksürmekten anons yapmakta zorlanınca seyirciden özür diledi.

Stüdyodaki CNN Türk’ün deneyimli spikeri Duygu Demirdağ da “Özür dilemene gerek yok İrfan, biz sana teşekkür ediyoruz, çok zor görevdesin” diyerek İrfan Sapmaz’ı motive etti.

Ben de bir alkış gönderiyorum İrfan Sapmaz’a...

Allah Mehmetçiklerimizle birlikte bütün meslektaşlarımızı, görevlilerimizi korusun.

Çocuk hastanemiz neden yok

Türkiye’de sağlık sektörü çok ilerledi.

Hükümetin bir süre önce başlattığı devasa büyüklükte olacak şehir hastaneleri yatırımları devam ediyor.

Özel sektör bu alanda çok ciddi hastane markaları çıkardı.

Zincir olarak büyüyen çok önemli sağlık markalarımız var artık.

Peki sağlık sektöründeki bunca gelişmeye rağmen neyimiz yok?

Tam teşekkülü çocuk hastanelerimiz...

Bizde ya çocuk poliklinikleri vardır ya da kadın doğum hastaneleriyle birlikte anılır çocuk hastaneleri.

Benim dediğim ise mimarisiyle, dekorasyonuyla, rengiyle sadece çocukların hizmet alacağı bir hastane.

Başta İngiltere olmak üzere batıda bu tür çocuk hastaneleri çok yaygındır.

Hatırlayın cam silicilerinin bile Örümcek Adam kılığında olduğu çocuk hastanelerinin haberleri ne çok ilgi görmüştü.

Benim bildiğim bizde bir tek; LÖSEV’in büyük zorluklarla hayata geçirdiği LÖSANTE var çocuklara hizmet veren.

Ama özel sektör ve devlet de bu alana yatırım yapmalı, Türkiye’de çocuk hastaneleri eksiği giderilmeli...