Mekanlar da isyan etti!

Sanatçılar kendi ayaklarına sıkıyor diye bir yazı yazdım geçen gün. Aldıkları ücretin çok yüksek olduğunu ve canlı müzik yapan mekanların bu isimleri çıkarmasının mümkün olmadığını anlattım.
Müzik dünyasında burnundan kıl aldırmayan ama müşteri toplayamayanlardan ses çıkmadı.
İşini hakkıyla yapanlar, “Çok doğru yazmışsın” dedi.
Dün Posta gazetesi de haberi sayfasına taşıdı.
Jüpiter Group’un patronu Tayfun Topal, benim yazımı sayfasından paylaşarak “Çok doğru, yolun sonu geldi artık, sanatçılara o paraları vermeyeceğiz” dedi.
70-80 bin lira alıp 70 dakika sahnede kalan isimlere, mekanı ve müşteriyi düşünmeyen sanatçılara kapıların kapanacağını söyledi.
People’da bu kış pek çok sanatçıyı görmeyeceğiz demektir bu...
Bu canlı müzik yapan restoran/mekanlarda gecenin sonunda şarkıcının da, işletmecinin de, müşterinin de memnun olması gerekiyor.
Tek biri mutsuz olursa sistemin çalışması mümkün değil.
Bugün gelinen noktada...
Müşteri mutsuz; Çünkü fiyatlar aşırı pahalandı, aldığı hizmetin kalitesi düştü...
Mekan mutsuz; Sanatçıya 80 bin, kira, personel, yiyecek içecek derken her gece zarar ediyor...
Bir tek sanatçı mutlu; Sahneye çıkmadan parasını cebine koyuyor, fiyatında indirim yapmıyor, evine gidiyor.
Eee ne anladım ben bu işten?
MHK Başkanı Alp: Kadın hakemleri davet edeceğiz
Kadın hakemler ve kadın futbolu üzerine çok yazıyorum son dönemde, yazmaya da devam edeceğim...
Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Lale Orta’yla yaptığımız TV programından sonra, “Bence Merkez Hakem Kurulu’nda görev almalı” diye yazmıştım.
Göreve geleli daha 1.5 ay olan MHK Başkanı Zekeriya Alp aradı.
“Keşke bunu hep birlikte daha önce düşünebilseydik, çok daha ciddi adımlarımız olabilirdi” diye samimi bir itirafla başladı anlatmaya...
MHK’nın yeni yönetimi olarak, kadın hakemler konusuna titizlikle eğileceklerini söyledi.
“Kadın hakemler konusuyla özel olarak ilgilenilmesi için daha ilk toplantımızda bir arkadaşımızı görevlendirdim. Lale Hanım gibi arkadaşlarımızın bilgisinden de mutlaka faydalanmalıyız” dedi.
Kadın hakemlerin bu sezon 1. Lig’de yeniden maç yönetmeleri için düzenlemeler yapıldığını söyledi.
“Dünyada kadın futbolunun ve hakemlerin yükselişe geçtiği dönemde biz bunun gerisinde kalamayız” diyen MHK Başkanı Zekeriya Alp’in pozitif yaklaşımını çok takdir ettim.
Son olarak da; “Lale Orta ve diğer başarılı kadın hakemlerimizi davet ederek fikir alışverişi yapacağımız bir toplantıyı en kısa sürede planlayıp hayata geçireceğiz” dedi.
Zararına rekabet
Bu televizyon kanallarını anlamak mümkün değil. Bir yandan “zarar ediyoruz” diye ağlaşıyorlar, bir yandan sezonu en erken açma yarışına giriyorlar.
Dün 19 Ağustos itibarıyla kanallarda gündüz kuşağı programları başladı.
Ağustosta reklam var mı? Yok!
Reyting var mı? Yok!
Ama “rakibe piyasayı boş bırakmayayım” telaşı fazlasıyla var.
Zuhal’ler, Seda’lar her biri dünya para...
Kanallar zararına giriyor işe, sezonda rakipten geri kalmamak için.
Kanallarda sezon okulların açılmasıyla birlikte 9 Eylül’de başlayacak. Hatta iddialı diziler eylülün son haftası ekrana gelmeye başlayacak.
Ama gündüz kuşağında zararına rekabet başladı bile...
VAR var ama kavga yok
Bu sezon daha fazla Premier Lig maçları izlediğimi fark ettim.
Sezonun ikinci haftası olmasına rağmen hiç izlemediysem 5-6 maç seyretmişimdir.
Aston Villa-Bournemouth maçına bile baktım düşünün artık.
Ama haftanın maçı tartışmasız 2-2 biten Manchester City-Tottenham maçıydı.
56. dakikada Lucas girdi, topla ilk buluşmasında Tottenham’a 2-2 beraberliği getirdi.
92’nci dakikada Manchester City, Gabriel Jesus’la 3-2 yaptı maçı ama VAR’dan gelen kararla gol iptal oldu.
Bu sırada iki teknik direktör Pochettino ve Guardiola saha kenarında sohbet ediyorlardı.
Kavga yok, gürültü yok, gerginlik yok.
Geçen sezon da aynısı olmuş; Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçında son dakikada City’nin golü VAR’la iptal olmuş, Tottenham tur atlamıştı.
Belki de bunu konuşuyorlardı.
İzleyene 90 dakika bitmesin dedirten bir maçtı...
Mekanlar da isyan etti!
Sanatçılar kendi ayaklarına sıkıyor diye bir yazı yazdım geçen gün. Aldıkları ücretin çok yüksek olduğunu ve canlı müzik yapan mekanların bu isimleri çıkarmasının mümkün olmadığını anlattım.
Müzik dünyasında burnundan kıl aldırmayan ama müşteri toplayamayanlardan ses çıkmadı.
İşini hakkıyla yapanlar, “Çok doğru yazmışsın” dedi.
Dün Posta gazetesi de haberi sayfasına taşıdı.
Jüpiter Group’un patronu Tayfun Topal, benim yazımı sayfasından paylaşarak “Çok doğru, yolun sonu geldi artık, sanatçılara o paraları vermeyeceğiz” dedi.
70-80 bin lira alıp 70 dakika sahnede kalan isimlere, mekanı ve müşteriyi düşünmeyen sanatçılara kapıların kapanacağını söyledi.
People’da bu kış pek çok sanatçıyı görmeyeceğiz demektir bu...
Bu canlı müzik yapan restoran/mekanlarda gecenin sonunda şarkıcının da, işletmecinin de, müşterinin de memnun olması gerekiyor.
Tek biri mutsuz olursa sistemin çalışması mümkün değil.
Bugün gelinen noktada...
Müşteri mutsuz; Çünkü fiyatlar aşırı pahalandı, aldığı hizmetin kalitesi düştü...
Mekan mutsuz; Sanatçıya 80 bin, kira, personel, yiyecek içecek derken her gece zarar ediyor...
Bir tek sanatçı mutlu; Sahneye çıkmadan parasını cebine koyuyor, fiyatında indirim yapmıyor, evine gidiyor.
Eee ne anladım ben bu işten?
MHK Başkanı Alp: Kadın hakemleri davet edeceğiz
Kadın hakemler ve kadın futbolu üzerine çok yazıyorum son dönemde, yazmaya da devam edeceğim...
Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Lale Orta’yla yaptığımız TV programından sonra, “Bence Merkez Hakem Kurulu’nda görev almalı” diye yazmıştım.
Göreve geleli daha 1.5 ay olan MHK Başkanı Zekeriya Alp aradı.
“Keşke bunu hep birlikte daha önce düşünebilseydik, çok daha ciddi adımlarımız olabilirdi” diye samimi bir itirafla başladı anlatmaya...
MHK’nın yeni yönetimi olarak, kadın hakemler konusuna titizlikle eğileceklerini söyledi.
“Kadın hakemler konusuyla özel olarak ilgilenilmesi için daha ilk toplantımızda bir arkadaşımızı görevlendirdim. Lale Hanım gibi arkadaşlarımızın bilgisinden de mutlaka faydalanmalıyız” dedi.
Kadın hakemlerin bu sezon 1. Lig’de yeniden maç yönetmeleri için düzenlemeler yapıldığını söyledi.
“Dünyada kadın futbolunun ve hakemlerin yükselişe geçtiği dönemde biz bunun gerisinde kalamayız” diyen MHK Başkanı Zekeriya Alp’in pozitif yaklaşımını çok takdir ettim.
Son olarak da; “Lale Orta ve diğer başarılı kadın hakemlerimizi davet ederek fikir alışverişi yapacağımız bir toplantıyı en kısa sürede planlayıp hayata geçireceğiz” dedi.
Zararına rekabet
Bu televizyon kanallarını anlamak mümkün değil. Bir yandan “zarar ediyoruz” diye ağlaşıyorlar, bir yandan sezonu en erken açma yarışına giriyorlar.
Dün 19 Ağustos itibarıyla kanallarda gündüz kuşağı programları başladı.
Ağustosta reklam var mı? Yok!
Reyting var mı? Yok!
Ama “rakibe piyasayı boş bırakmayayım” telaşı fazlasıyla var.
Zuhal’ler, Seda’lar her biri dünya para...
Kanallar zararına giriyor işe, sezonda rakipten geri kalmamak için.
Kanallarda sezon okulların açılmasıyla birlikte 9 Eylül’de başlayacak. Hatta iddialı diziler eylülün son haftası ekrana gelmeye başlayacak.
Ama gündüz kuşağında zararına rekabet başladı bile...
VAR var ama kavga yok
Bu sezon daha fazla Premier Lig maçları izlediğimi fark ettim.
Sezonun ikinci haftası olmasına rağmen hiç izlemediysem 5-6 maç seyretmişimdir.
Aston Villa-Bournemouth maçına bile baktım düşünün artık.
Ama haftanın maçı tartışmasız 2-2 biten Manchester City-Tottenham maçıydı.
56. dakikada Lucas girdi, topla ilk buluşmasında Tottenham’a 2-2 beraberliği getirdi.
92’nci dakikada Manchester City, Gabriel Jesus’la 3-2 yaptı maçı ama VAR’dan gelen kararla gol iptal oldu.
Bu sırada iki teknik direktör Pochettino ve Guardiola saha kenarında sohbet ediyorlardı.
Kavga yok, gürültü yok, gerginlik yok.
Geçen sezon da aynısı olmuş; Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçında son dakikada City’nin golü VAR’la iptal olmuş, Tottenham tur atlamıştı.
Belki de bunu konuşuyorlardı.
İzleyene 90 dakika bitmesin dedirten bir maçtı...