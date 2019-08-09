Mehmet Aslantuğ: İşlediğin topraktır vatan

Ünlüler peş peşe iyi tarım, iyi besicilik, doğaya ve insana saygılı üretim için kolları sıvamaya başladı.
Candan Erçetin’in Kırklareli-Lüleburgaz’da kurduğu İyi Bostan’ı geçen sene yazmıştım.
Kışlık domateslerimizi oradan sipariş ediyoruz.
Mehmet Aslantuğ’un Tütsü-Duvee adıyla besicilik işine girdiğini görünce hemen siteye girip baktım.
Çok eski hukukumuz, aile dostluğumuz olmasına rağmen ona hiçbir şey söylemeden internet sitesine girdim Evim Paketi’nden sipariş verdim.
1 kilo ızgara köfte, 1 kilo yemeklik kıyma, 1 kilo yemeklik kuşbaşı, 1 kilo et sote ve yarım kilo antrikottan oluşuyor bu paket, 229 lira...
Aynı günün akşamı geldi ürünler. Birkaç gün sonra belli ki kredi kartımdan ismimi görmüş, mesaj attı Mehmet Aslantuğ, “Nasıl buldun, eleştirilerini lütfen bana söyle” diye.
Test ediyorum hiç merak etme sana söylemekle kalmayacağım, gazeteye de yazacağım diye.
Mehmet Aslantuğ, Karamürsel Yalakdere’de 500 dönüm arazi üzerinde bir çiftlik kurdu, Beşiktaş’ın eski yöneticisi Erol Obdan’la birlikte...
Aslantuğ bu macerayı şöyle anlattı: “Toprağa düşen tohumdan son aşamaya aracısız bir yolculuk modeli bu. Toprağı ve tarımı unutanlara hatırlatmak istediğimiz şeyler var. ‘İşlediğin topraktır vatan’ gibi uyarılarla” dedi. Tarıma, hayvancılığa sahip çıkan, bu ülke toprağını insana, hayvana, çevreye saygılı işleyen her iş insanına, her sanatçıyı desteklemek lazım.
Bu yüzden de Candan’ı geçen yıl alkışladığım gibi şimdi de Mehmet’i alkışlıyorum.
Bu tür girişimler olmasa ne tohumumuz kalacak elimizde, ne etimiz, ne sütümüz...
Bu arada aynı yerde Tütsü adıyla tütsülenmiş lezzetler üzerine ilk mekanı da açmışlar.
İlk fırsatta burada kaburgayı, brisketi (döşü) birlikte tatmak için sözleştik Mehmet Aslantuğ ile...
Bu yolculuğa nasıl başladıklarını detaylı dinleyip anlatacağım size.
Umur Bugay’ın apartmanı
Umur Bugay’ı dün son yolculuğuna uğurladık. “Bizimkiler” yıllarından bu yana tanıdığım, çok sevdiğim bir abimdi...
Senaryosunu yazdığı “Kapıcılar Kralı”nın çekildiği Cihangir’deki apartmanda oturdum yıllarca. Daha sonra yine benim evimle Bugay Yapım’ın olduğu binalarda komşuyduk.
Her yıl Altın Kelebek’te ağırlamaktan onur duyduğumuz bir duayendi.
“Çöpçüler Kralı”nda, “Kapıcılar Kralı”nda oradan esinlenerek yarattığı “Bizimkiler”de de en büyük silahı Türk toplumunu çok iyi analiz etmesi ve gözlemlemesiydi.
Bir sosyolog olarak Türk toplumunun röntgenini çok iyi çekmişti.
Yarattığı o apartmanda bize çok şey öğretti. Farklı dünya görüşünden, farklı hayat tarzlarından insanların aynı apartmanda yaşayabileceklerini, zaman zaman tartışsalar da bir arada yaşamak için sonunda gönül almayı bilecekleri bir yerdi orası...
O apartmanda herkes vardı;
Elinden birasını düşürmeyen Cemil de... Muhafazakar ailesiyle Kapıcı Cafer de... İşini bilip gemisini yürüten iş insanı Şükrü Bey de...
Şair Cenap, İbrikçi Ressam da...
Almanya’dan gelmiş, eşi Alman ama kendisi Türk milliyetçisi Davut Usta da... Kabadayı Horozcu da...
Kedi seven yönetici de vardı, doktor da, öğretmen de...
Hayatları, dünyaya bakışları farklı da olsa hepsi aynı apartmanda birlikte yaşamanın değerini biliyorlardı.
Umur Bugay’ın o apartmanı ne yazık ki son yıllarda çok büyük sarsıntılar geçirdi. Bugün olsa iki blok halinde ortadan bölünüp her konuda çatışırlar, hoşgörüsüzlük ve kavgayla tartışırlardı bütün meseleleri...
Umur Bugay usta kalemiyle, sosyolog gözüyle çok güzel hatırladığımız bir apartman bıraktı bize.
Onlar bunlar, şucu bucu demedi. “Bizimkiler” dedi o apartmana...
O apartmanın kıymetini bilmeliyiz...
Çünkü o apartmanın adı Cumhuriyet... Allah’tan rahmet diliyorum Umur Abi’ye...
Nur içinde yatsın...
21’den sonra 22
Dün Cihangir’de Oğulcan Engin’in açtığı yeni mekanı yazmıştım.
Semtte bir mekanın daha açılmasını merakla bekliyoruz: 22...
Café 21, son 5-6 yıldır çok popüler olmuştu, bizim sokağın başında mahalle barı olarak başlayan yer o kadar büyük ilgi gördü ki, şimdi iğne atsan yere düşmüyor.
Halen de öyle, mahalle sakini olarak biz yer bulamıyoruz artık.
İşte 21’i kurup yaratan ve o hale getiren, Mis Sokak’taki Kaktüs’ten bu yana işletmeciliği çok iyi bilen Altan, 21’den ayrıldı ve 22 adıyla yeni bir mekan açmaya kara verdi.
Cihangir Caddesi’nde olacak 22... Tadilatı bitmek üzere, menüde son aşamaya gelindi, bayramdan sonra da açılacak.
Mehmet Aslantuğ: İşlediğin topraktır vatan
Ünlüler peş peşe iyi tarım, iyi besicilik, doğaya ve insana saygılı üretim için kolları sıvamaya başladı.
Candan Erçetin’in Kırklareli-Lüleburgaz’da kurduğu İyi Bostan’ı geçen sene yazmıştım.
Kışlık domateslerimizi oradan sipariş ediyoruz.
Mehmet Aslantuğ’un Tütsü-Duvee adıyla besicilik işine girdiğini görünce hemen siteye girip baktım.
Çok eski hukukumuz, aile dostluğumuz olmasına rağmen ona hiçbir şey söylemeden internet sitesine girdim Evim Paketi’nden sipariş verdim.
1 kilo ızgara köfte, 1 kilo yemeklik kıyma, 1 kilo yemeklik kuşbaşı, 1 kilo et sote ve yarım kilo antrikottan oluşuyor bu paket, 229 lira...
Aynı günün akşamı geldi ürünler. Birkaç gün sonra belli ki kredi kartımdan ismimi görmüş, mesaj attı Mehmet Aslantuğ, “Nasıl buldun, eleştirilerini lütfen bana söyle” diye.
Test ediyorum hiç merak etme sana söylemekle kalmayacağım, gazeteye de yazacağım diye.
Mehmet Aslantuğ, Karamürsel Yalakdere’de 500 dönüm arazi üzerinde bir çiftlik kurdu, Beşiktaş’ın eski yöneticisi Erol Obdan’la birlikte...
Aslantuğ bu macerayı şöyle anlattı: “Toprağa düşen tohumdan son aşamaya aracısız bir yolculuk modeli bu. Toprağı ve tarımı unutanlara hatırlatmak istediğimiz şeyler var. ‘İşlediğin topraktır vatan’ gibi uyarılarla” dedi. Tarıma, hayvancılığa sahip çıkan, bu ülke toprağını insana, hayvana, çevreye saygılı işleyen her iş insanına, her sanatçıyı desteklemek lazım.
Bu yüzden de Candan’ı geçen yıl alkışladığım gibi şimdi de Mehmet’i alkışlıyorum.
Bu tür girişimler olmasa ne tohumumuz kalacak elimizde, ne etimiz, ne sütümüz...
Bu arada aynı yerde Tütsü adıyla tütsülenmiş lezzetler üzerine ilk mekanı da açmışlar.
İlk fırsatta burada kaburgayı, brisketi (döşü) birlikte tatmak için sözleştik Mehmet Aslantuğ ile...
Bu yolculuğa nasıl başladıklarını detaylı dinleyip anlatacağım size.
Umur Bugay’ın apartmanı
Umur Bugay’ı dün son yolculuğuna uğurladık. “Bizimkiler” yıllarından bu yana tanıdığım, çok sevdiğim bir abimdi...
Senaryosunu yazdığı “Kapıcılar Kralı”nın çekildiği Cihangir’deki apartmanda oturdum yıllarca. Daha sonra yine benim evimle Bugay Yapım’ın olduğu binalarda komşuyduk.
Her yıl Altın Kelebek’te ağırlamaktan onur duyduğumuz bir duayendi.
“Çöpçüler Kralı”nda, “Kapıcılar Kralı”nda oradan esinlenerek yarattığı “Bizimkiler”de de en büyük silahı Türk toplumunu çok iyi analiz etmesi ve gözlemlemesiydi.
Bir sosyolog olarak Türk toplumunun röntgenini çok iyi çekmişti.
Yarattığı o apartmanda bize çok şey öğretti. Farklı dünya görüşünden, farklı hayat tarzlarından insanların aynı apartmanda yaşayabileceklerini, zaman zaman tartışsalar da bir arada yaşamak için sonunda gönül almayı bilecekleri bir yerdi orası...
O apartmanda herkes vardı;
Elinden birasını düşürmeyen Cemil de... Muhafazakar ailesiyle Kapıcı Cafer de... İşini bilip gemisini yürüten iş insanı Şükrü Bey de...
Şair Cenap, İbrikçi Ressam da...
Almanya’dan gelmiş, eşi Alman ama kendisi Türk milliyetçisi Davut Usta da... Kabadayı Horozcu da...
Kedi seven yönetici de vardı, doktor da, öğretmen de...
Hayatları, dünyaya bakışları farklı da olsa hepsi aynı apartmanda birlikte yaşamanın değerini biliyorlardı.
Umur Bugay’ın o apartmanı ne yazık ki son yıllarda çok büyük sarsıntılar geçirdi. Bugün olsa iki blok halinde ortadan bölünüp her konuda çatışırlar, hoşgörüsüzlük ve kavgayla tartışırlardı bütün meseleleri...
Umur Bugay usta kalemiyle, sosyolog gözüyle çok güzel hatırladığımız bir apartman bıraktı bize.
Onlar bunlar, şucu bucu demedi. “Bizimkiler” dedi o apartmana...
O apartmanın kıymetini bilmeliyiz...
Çünkü o apartmanın adı Cumhuriyet... Allah’tan rahmet diliyorum Umur Abi’ye...
Nur içinde yatsın...
21’den sonra 22
Dün Cihangir’de Oğulcan Engin’in açtığı yeni mekanı yazmıştım.
Semtte bir mekanın daha açılmasını merakla bekliyoruz: 22...
Café 21, son 5-6 yıldır çok popüler olmuştu, bizim sokağın başında mahalle barı olarak başlayan yer o kadar büyük ilgi gördü ki, şimdi iğne atsan yere düşmüyor.
Halen de öyle, mahalle sakini olarak biz yer bulamıyoruz artık.
İşte 21’i kurup yaratan ve o hale getiren, Mis Sokak’taki Kaktüs’ten bu yana işletmeciliği çok iyi bilen Altan, 21’den ayrıldı ve 22 adıyla yeni bir mekan açmaya kara verdi.
Cihangir Caddesi’nde olacak 22... Tadilatı bitmek üzere, menüde son aşamaya gelindi, bayramdan sonra da açılacak.