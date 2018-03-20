Mehmed Bir Cihan Fatihi çok güçlü başlıyor

Sadece bu sezonun değil, Türk televizyon tarihinin de en büyük üç-beş yapımından biri.

Her zaman söylüyorum; ekranda ve gişede seyircisi olan üç-beş erkek oyuncudan biri de Kenan İmirzalıoğlu.

Televizyonda bugüne kadar boş işi yok.

Hep reyting karşılığı oldu, dizileri hep çok izlendi.

“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin çok güçlü başlaması için birden fazla parametreden biri de bu...

Diğerlerini söyleyeyim:

1- “Mehmed Bir Cihan Fatihi”, Türk tarihinin en önemli isimlerinden Fatih Sultan Mehmed’in hikayesini ve İstanbul’un fethini anlatıyor.

2- Çok büyük prodüksiyon... Dekora, çekimlere aylardır çok büyük yatırımlar yapıldı...

3- Kenan İmirzalıoğlu ekranda reytingi ‘garanti’ olan oyunculardan biri.

Tüm bunlardan dolayı dizinin çok güçlü başladığını söylüyorum.

Peki reyting karşılığı ne olur?

O da bir sonraki yazıda...

14 reytinge iddiaya girerim

Dün Magazin Konseyi’nde tartıştık bu konuyu, “Mehmed’in başarısı ne olur?” sorusunu üzerinden...

Bakın daha önce yeni başlayan “Popstar” için bunu söylemedim ama dizi için iddialı konuşuyorum.

Salı kolay bir gün olmamasına rağmen bunu söylüyorum.

Gerçi televizyonda kolay bir gün kalmadı zaten.

Pazar akşamı bile Acun’la Gülse gibi iki büyük televizyon ismi kapışıyor, düşünün artık...

Salı akşamları “Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin rakibi olarak üç dizi var; “Kadın”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Ufak Tefek Cinayetler”...

Üçü de 8-10 bandında reyting alıyor.

“Mehmed” girip burayı dağıtabileceği gibi, Show TV, TV8, TRT ve ‘others’tan ciddi şekilde reyting toplayacaktır.

Bu rakamlara bakarak haftalardır hep aynı şeyi söylüyorum, isteyenle de iddiaya girmeye hazırım;

“Mehmed Bir Cihan Fatihi” bu akşam 14 reytingle gün birincisi çıkar.

Kenan çok titiz

Kenan İmirzalıoğlu’nu yıllardır tanırım, iş üzerinde nasıl titiz olduğunu da çok iyi bilirim.

“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin setinden gelen haberler de benim bu bilgimi doğruluyor.

Her sahneye, her set gününe kılı kırk yararak çalışıyormuş.

Bu kadar özenli çalışmanın karşılığının olmaması imkansız...

Bu akşamki bölüm müthiş!

“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin bu akşam yayınlanacak ilk bölümünden bazı sahneler izledim.

Bugüne kadar izlediğimiz tanıtımlardan, teaser’lardan çok daha fazlasını...

Bölümün tamamını izleyenler de aynı şeyi söylüyor.

Yönetmen Cevdet Mercan çok iyi iş çıkarmış.

Bugün saat 20.00’de göreceğiz...





Symrna Sibel’in evlat acısı

İnanılır gibi değil, insan tanıdıklarını kaybettiğinde, bildiklerinin acısına tanık olduğunda çok daha büyük şok yaşıyor.

Dün Symrna’nın sahibi Sibel Bere’nin oğlunu kaybettiği haberi geldiğinde de öyle oldu.

Şoke oldum...

İnanamadım...

Gencecik çocuktu daha Ahmet.

Zaman zaman Symrna’da karşılaşırdık, derinlemesine bir arkadaşlığımız olmasa da Sibel’le dostluğumuz yıllara dayanıyor.

“Sibel oğlunu kaybetmiş” dediklerinde inanmadım.

Oğlu Ahmet 1 aydır hastanedeymiş ve hayata gözlerini yummuş önceki akşam.

Cenazesi bugün ikindi namazında Feriköy’den kaldırılacakmış.

Yazarken bile inanamıyor insan...