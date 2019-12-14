Şimdi bu tacizdi, tecavüzdü olaylarıyla gündeme gelen Me Too hareketine öncülük eden kadınları eleştirmeyecek miyiz? Neredeyse tamamı davalarından vazgeçti. Neden?
Taciz ve tecavüzle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’den toplamda 25 milyon dolar tazminat aldıkları için...
Peki tüm bu suçlamalar, kadın hakları, erkek egemen yapım dünyasına yönelik eleştirilerin hepsi yalan mıydı? Para koparmak için miydi tüm bunların hepsi? Me Too da yalan oldu yani.
Senin Spotify’ın sana kalsın
Yılsonu geldi ve sosyal medyada herkes kişisel Spotify verilerini paylaşıyor... Hangi şarkıcıyı ne kadar dinlemiş, en çok hangi şarkıları beğenmiş...
Moda haline geldi kişisel Spotify verilerini paylaşmak...
Adam da benim gibi çıldırmış ve bu pankartı kaldırmış:
“Kimsenin umurunda değil senin Spotify’in” diyor... Bu kadar güzel anlatabilirdi hissiyatımızı...Yılsonu geldi ve sosyal medyada herkes kişisel Spotify verilerini paylaşıyor... Hangi şarkıcıyı ne kadar dinlemiş, en çok hangi şarkıları beğenmiş...
Moda haline geldi kişisel Spotify verilerini paylaşmak...
Adam da benim gibi çıldırmış ve bu pankartı kaldırmış:
“Kimsenin umurunda değil senin Spotify’in” diyor... Bu kadar güzel anlatabilirdi hissiyatımızı...
MFÖ bu kadar reklamı yalakalıkla mı alıyor?
MFÖ, bu ülkenin en uzun soluklu, en başarılı pop gruplarından biri mi, evet...
Bugüne kadar almadıkları tek bir ödül kaldı mı, hayır...
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü müzik alanında almayı hak ediyorlar mı, sonuna kadar evet...
Öyleyse derdiniz ne...
Cumhurbaşkanlığı bu ödülü MFÖ gibi bir pop grubuna verdiği için takdir edilmesi...
MFÖ bu ödülü aldığı için alkışlanması gerekirken... Bir garip linç ordusu MFÖ’nün üzerine çullanıyor.
Altın Kelebek’ten Fizy’e almadıkları ödül yok 40 yıldır, onları da mı yalakalıkla aldılar?
Hadi ödülleri geçtim, yaş 70 olmasına rağmen 2019’da en çok reklam filminde oynayan grup oldular. Şirketlerden reklamı yalakalıkla mı kapıyorlar.
Hak edeni alkışlamayı, hak edene ödül vereni takdir etmeyi ne zaman öğreneceğiz acaba...
Cihangir’de Arşipel ve Charter kapandı
Tayfun Topal’ın Hazine’den sonra Cihangir’e açtığı iki mekan daha vardı...
Arşipel Balıkçısı ve hemen aynı binanın girişinde bulunan Charter Pub...
İki haftadır falan kapalı mekanlar...
Sadece mekanlar değil bina da kapalı.
Tayfun’a sordum “Ne yaptın mekanları” diye... Kapatmış...
Çünkü binayı İtalyanların da ortağı olduğu bir gruba satmış.
Binayı satınca terasındaki Arşipel’i ve girişteki Charter Pub’ı da kapatmış.
Hazine ise bu sezon haftanın üç günü açık olacak... Cuma, cumartesi ve çarşamba günleri...
Cihangir’deki iki mekanını kapatan Tayfun, Vadistanbul’da yeni bir mekan açtı bu arada.
Ralph’s adında bir mekan...
TV8’e yakın olduğu için yayın sonrası Vadistanbul çok sık gittiğim
bir yer, “Ralph’s”le Vadi’nin güzel mekanlarına
bir yenisi
eklendi.
Türk işi iyi gerilim
Ne yazık ki bizim sinemamızda korku ve gerilimin iyi örneklerini göremiyoruz.
Korku dediğimiz cinli perili filmler sadece... Çok daha zor olan gerilim dersen neredeyse hiç yok...
Fikrimi değiştiren bir film izledim dün sabah: Güzelliğin Portresi...
Tebrikler yönetmen Umur Turagay... Tebrikler tüm oyuncular.
Feridun Düzağaç’ın boynuna saplanan bir bıçakla başlıyor film ama yük Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin’in üzerinde...
Gece vakti tek başıma özellikle bazı sahnelerini gerim gerim gerilerek izlediğim bir film oldu.
Özgün hikayesi Kore’ye ait olan, bugüne kadar izlediğim en iyi Türk yapımı gerilim filmi bu...
Dün vizyona girdi, izleyin pişman olmazsınız.
Me Too da yalan oldu
Şimdi bu tacizdi, tecavüzdü olaylarıyla gündeme gelen Me Too hareketine öncülük eden kadınları eleştirmeyecek miyiz? Neredeyse tamamı davalarından vazgeçti. Neden?
Taciz ve tecavüzle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’den toplamda 25 milyon dolar tazminat aldıkları için...
Peki tüm bu suçlamalar, kadın hakları, erkek egemen yapım dünyasına yönelik eleştirilerin hepsi yalan mıydı? Para koparmak için miydi tüm bunların hepsi? Me Too da yalan oldu yani.
Senin Spotify’ın sana kalsın
Yılsonu geldi ve sosyal medyada herkes kişisel Spotify verilerini paylaşıyor... Hangi şarkıcıyı ne kadar dinlemiş, en çok hangi şarkıları beğenmiş...
Moda haline geldi kişisel Spotify verilerini paylaşmak...
Adam da benim gibi çıldırmış ve bu pankartı kaldırmış:
“Kimsenin umurunda değil senin Spotify’in” diyor... Bu kadar güzel anlatabilirdi hissiyatımızı...Yılsonu geldi ve sosyal medyada herkes kişisel Spotify verilerini paylaşıyor... Hangi şarkıcıyı ne kadar dinlemiş, en çok hangi şarkıları beğenmiş...
Moda haline geldi kişisel Spotify verilerini paylaşmak...
Adam da benim gibi çıldırmış ve bu pankartı kaldırmış:
“Kimsenin umurunda değil senin Spotify’in” diyor... Bu kadar güzel anlatabilirdi hissiyatımızı...
MFÖ bu kadar reklamı yalakalıkla mı alıyor?
MFÖ, bu ülkenin en uzun soluklu, en başarılı pop gruplarından biri mi, evet...
Bugüne kadar almadıkları tek bir ödül kaldı mı, hayır...
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü müzik alanında almayı hak ediyorlar mı, sonuna kadar evet...
Öyleyse derdiniz ne...
Cumhurbaşkanlığı bu ödülü MFÖ gibi bir pop grubuna verdiği için takdir edilmesi...
MFÖ bu ödülü aldığı için alkışlanması gerekirken... Bir garip linç ordusu MFÖ’nün üzerine çullanıyor.
Altın Kelebek’ten Fizy’e almadıkları ödül yok 40 yıldır, onları da mı yalakalıkla aldılar?
Hadi ödülleri geçtim, yaş 70 olmasına rağmen 2019’da en çok reklam filminde oynayan grup oldular. Şirketlerden reklamı yalakalıkla mı kapıyorlar.
Hak edeni alkışlamayı, hak edene ödül vereni takdir etmeyi ne zaman öğreneceğiz acaba...
Cihangir’de Arşipel ve Charter kapandı
Tayfun Topal’ın Hazine’den sonra Cihangir’e açtığı iki mekan daha vardı...
Arşipel Balıkçısı ve hemen aynı binanın girişinde bulunan Charter Pub...
İki haftadır falan kapalı mekanlar...
Sadece mekanlar değil bina da kapalı.
Tayfun’a sordum “Ne yaptın mekanları” diye... Kapatmış...
Çünkü binayı İtalyanların da ortağı olduğu bir gruba satmış.
Binayı satınca terasındaki Arşipel’i ve girişteki Charter Pub’ı da kapatmış.
Hazine ise bu sezon haftanın üç günü açık olacak... Cuma, cumartesi ve çarşamba günleri...
Cihangir’deki iki mekanını kapatan Tayfun, Vadistanbul’da yeni bir mekan açtı bu arada.
Ralph’s adında bir mekan...
TV8’e yakın olduğu için yayın sonrası Vadistanbul çok sık gittiğim
bir yer, “Ralph’s”le Vadi’nin güzel mekanlarına
bir yenisi
eklendi.
Türk işi iyi gerilim
Ne yazık ki bizim sinemamızda korku ve gerilimin iyi örneklerini göremiyoruz.
Korku dediğimiz cinli perili filmler sadece... Çok daha zor olan gerilim dersen neredeyse hiç yok...
Fikrimi değiştiren bir film izledim dün sabah: Güzelliğin Portresi...
Tebrikler yönetmen Umur Turagay... Tebrikler tüm oyuncular.
Feridun Düzağaç’ın boynuna saplanan bir bıçakla başlıyor film ama yük Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin’in üzerinde...
Gece vakti tek başıma özellikle bazı sahnelerini gerim gerim gerilerek izlediğim bir film oldu.
Özgün hikayesi Kore’ye ait olan, bugüne kadar izlediğim en iyi Türk yapımı gerilim filmi bu...
Dün vizyona girdi, izleyin pişman olmazsınız.