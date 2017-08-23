

Yavaş yavaş öğreniyoruz, öğreneceğiz...

Köpeğe, Arap ismini koyarız...

Afrikalıya yamyam deriz...

Siyah tenliye maymun diye ‘şaka’ yaparız...

‘Gündüz feneri’ diye dahiyane espriler buluruz...

Çinliyle ‘çekik gözlü’ diye dalga geçeriz...

Eşcinsele ‘top’, kadına ‘elinin hamuru’yla diye cümleye başlarız...

İnsanların görünüşüyle, rengiyle, diniyle, diliyle, cinsiyetiyle, kültürüyle alay edilmeyeceğini bilmeyiz...

Çocuklarımıza da bunu asla öğretmeyiz, ne aile içinde ne okullarda...

İşte sosyal medya fenomeni denen biri Galatasaray’ın Senegalli oyuncusu Bafetimbi Gomis’e ‘maymun’ dedi...

Şaka mı yapmaya çalışıyor, aklınca dalga mı geçiyor ne yaptığı belli değil.

Adam öğrenmemiş, bilmiyor...

Öğrenmemek, bilmemek özür değil elbette...

İşte böyle kafalarına vura vura, dilimizde tüy bite bite, söylemekten yorulsak da anlata anlata öğreteceğiz bunlara...

Nefret dili kullanmamayı...

Irkçılık yapmamayı...

İnsanları aşağılamamayı...

Çünkü biz haklıyız, biz kazanacağız...

1-1 olduk Ertuğrul Abi

Ertuğrul Özkök, haftanın en çok konuşulan ünlüleri listeme Osman Müftüoğlu’nu alıp kendisini almamama sitem etti...

“Teessüf ederim Cengiz... Nikki Beach’in havuzunda çekilen o fotoğrafta ördeğin üzerinde ben de vardım” diye yazdı...

Haklı ama genç ve orta yaş skalasını yeniden belirleyen ilk yazıyı Osman Hoca Kelebek’te yazmıştı.

Ben de oradan hareketle Osman Hoca’yı haftanın en çok konuşulan ismi listesine aldım.

Ördek üzerindeki fotoğraflarıyla olayı büyüten isim olduğu için Özkök’ü e dahil etmem gerekirdi, doğru...

Peki senin dünkü yazına ne diyeceğiz Ertuğrul Abi...

Köşende kocaman bir Rıdvan Dilmen eleştirisi yaparken, Kelebek’teki röportajı yapandan bahsetmemişsin bile...

Ben teessüf etmiyorum, durumu 1-1’e getirmek için şaka yaptığımı anlarsın çünkü.

Rıdvan’ın Bodrum’u...

Rıdvan Dilmen röportajıyla ilgili iki düzeltmeyi yapmam gerekiyor...

1- Rıdvan Dilmen’in söylediği “Bodrum uçağındakiler bana kızacaklar” sözünü dün Ertuğrul Özkök de eleştirdi...

Rıdvan 1,5 saat süren söyleşimizde bu sözü söyledi. Ancak bir gün sonra o da sevmedi bu cümleyi ve röportajdan çıkartmamı istedi.

Hatta Rıdvan, “Röportajın çıkacağı pazar günü ben de Bodrum uçağında olacağım” diye espri bile yaptı...

Ne yazık ki gazete basıldığı için o cümleyi röportajdan çıkartamadım...

2- Okurlar uyardı, Rıdvan’a soru sorarken “Arda’nın Milli Takım’ı bırakması, Fatih Terim’in istifası...” diye bir cümle kurmuşum... “Terim istifa etmedi kovuldu” diyor okurlar... Aradaki birkaç milyon avroluk farkın farkındayım... Benim dikkatsizliğim olmuş...

Dernek de haber, gelinlik de

Gamze Özçelik, “Sürekli gelinlik, düğün haberleri yapmak yerine daha gerçekçi olsanız keşke... Dernek kurduk, iyi şeyler yapmak için arı gibi çalışıyoruz mesela” diye yine gider yaptı magazin basınına... Fena halde haksızlık yapıyor...

Ben Gamze’nin kurduğu Umuda Koşanlar Derneği’nin haberini o kadar çok yerde okudum ki...

O kadar çok yere haber oldu ki... Bugüne kadar yaptığı yardımların, çocuklar için gittiği Afrika seyahatlerinin o kadar çok haberini, fotoğraflarını gördüm ki...

Öyleyse sorun ne...

Düğün de haber olacak, gelinlik de, dernek de, denize girmesi de...

Senin istediği türden tek taraflı bir magazin anlayışı hiçbir yerde yok Gamze...

Hangisi daha seksi?





Ümit Özat’ın şortlu fotoğrafı mı, Demet Şener’in bikinili fotoğrafı mı daha seksi? Herhalde delirdin dediğinizi duyar gibiyim...

Ama sosyal medyada her önüne geleni eleştirenler için ikisini de albenisi, cazibesi aynı bu fotoğrafların.

* Gençlerbirliği taraftarı, 2-0 kaybedilen son maçtan sonra Ümit Özat’ın bu fotoğrafını eleştiriyor, ‘keyif yapıyor’ diye...

* Ahlak bekçileri Demet Şener’in evinde havuz başında çektirdiği bikinili fotoğrafı eleştiriyor, ‘bir anneye yakışmıyor’ diye...

Bu yüzden iki fotoğraf da seksi... İki fotoğraf da iştah kabartıcı...

Sosyal medyanın saldırıya doymak bilmeyen sırtlanları için...