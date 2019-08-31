Masal Şatosu’nun kralı doğru yolda

20 gün önce Samsun Demir’in kral tacı giymiş bir fotoğrafını görmüştüm sosyal medyada, altına da bir şey yazmamış...
“Tamam DMC olarak müzik sektörüne yön veriyorsun da kral tacı giyip dolaşacak kadar çıldırmadın herhalde” diye telefon açtım...
Meğer DMC olarak sinema sektörüne de girmişler, özellikle YouTuber’larla çocuk filmleri ve projelerine yoğunlaşacaklarmış.
Bu ilk sinema filminde Samsun da kral rolünde konuk oyuncu olmuş.
Oyunculuk değil ama yapımcılık adına Samsun’un attığı çok doğru bir adım...
Amerikan müzik sektörü Nickelodeon ve Disney Channel’ın yarattığı genç isimlerle dolu.
Önce oradaki dizilerde, filmlerde tanıtıyorlar çocuk yıldızları, sonra albümler çıkararak yıldız yapıyorlar.
Samsun da medyayı çok iyi bilen grup bünyesinde bu işi büyük düşünmeli, hatta bir gençlik kanalı bile açmalı...
İlk sinema filmleri “Masal Şatosu: Sihirli Davet”i izledim, eli yüzü düzgün çok temiz bir iş çıkarmışlar.
Renkler, ışık, çocuk oyuncular hepsi pırıl pırıl.
Hafta sonu tatile çıkacağımız için link gönderdiler sağ olsunlar, çocuklar 3 kez izledi filmi... O yüzden eğlenceli olduğunu garanti ederim.
Şile bezi
Şile bezi bizim çocukluğumuzda önemli bir markaydı...
İyi bir kumaştı, kaliteliydi, yazın tercih edilirdi...
Hatta 90’lı yıllarda modacılar şile bezi defileleri falan yapardı...
Cuma günü Şile’nin yeni seçilen Ak Partili belediye başkanı İlhan Ocaklı’yla tanıştım, sohbet ettim.
Meğer şile bezi 70-80’lerde Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat kalemlerinden biriymiş...
Sonra ne olduysa şile bezi hayatımızdan çıktı, 90’larda önemli olan Şile Bezi Festivali de...
Başkan Ocaklı işte hem festivale hem de şile bezine yeniden önem kazandırmak için kolları sıvamış...
Şile’de geleneksel şekilde dokunan kara tezgahların sayısını çoğaltmış, festivalde Şile’nin denizinde yıkanıp kumunda kurutulan Şile beziyle ilgili etkinlikler düzenlemiş...
Biz yerel lezzetlerimizi, yerel değerlerimizi öne çıkartalım derken ne yazık ki elimizdeki kıymetlerin yok olmasını önleyemiyoruz.
Şile bezinin eski ihtişamlı günlerine dönmesi için dün başlayan Şile Bezi Festivali’ne özel önem veriyor Başkan Ocaklı...
Dün başlayan festival bugün ve yarın sürüyor.
Bu hafta sonu planınıza Şile’yi ekleyin derim...
Doğrusu buydu
Dün gece itibariyle cuma ve cumartesi günleri İstanbul’da 24 saat toplu ulaşım hizmeti başladı...
İstanbul gibi bir metropolde toplu ulaşımın gece 12’de bitmesi eksiklikti.
İlk aşamada 6 metro hattında 24 saat toplu ulaşım başlayacak, bu hatlara entegre 24 İETT otobüs hattı da sabaha kadar çalışacak.
Binenler de iki katı ücret ödeyecek...
Minibüslere, taksilere yüzde 25 zam geldiği bir dönemde toplu taşımanın 24 saate çıkması doğru bir adım oldu...
Galatasaray’ın şansı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge’la aynı gruba düştü...
Çok zor grup deniyor, doğru...
Geçen yıl tam bu zamanlar Porto, Schalke, Lokomotiv Moskova çıktığında seviniyorduk, çok kolay grup diye.
Kesin gruptan çıkarız diyorduk, ne oldu?
Galatasaray o grupta sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 puanla zar zor 3’üncü olabildi...
Porto ve Schalke’den puan farkı yedi...
Şimdi bu yıl Real Madrid ve PSG’den puan farkı yese, Brugge’la 3’üncülük yarışı yapsa kimse şaşırmaz...
Ama bir sürpriz yapıp 2’nciliği kapsa büyük başarı olur.
Fatih Terim de bunu bildiği için, “Galatasaray buna hazır” diyor zaten.
Geçen sene çıkacak denen gruptan çıkamayan takım, bu sene çıkamaz denen gruptan çıkamasa ne olur ki...
Masal Şatosu’nun kralı doğru yolda
20 gün önce Samsun Demir’in kral tacı giymiş bir fotoğrafını görmüştüm sosyal medyada, altına da bir şey yazmamış...
“Tamam DMC olarak müzik sektörüne yön veriyorsun da kral tacı giyip dolaşacak kadar çıldırmadın herhalde” diye telefon açtım...
Meğer DMC olarak sinema sektörüne de girmişler, özellikle YouTuber’larla çocuk filmleri ve projelerine yoğunlaşacaklarmış.
Bu ilk sinema filminde Samsun da kral rolünde konuk oyuncu olmuş.
Oyunculuk değil ama yapımcılık adına Samsun’un attığı çok doğru bir adım...
Amerikan müzik sektörü Nickelodeon ve Disney Channel’ın yarattığı genç isimlerle dolu.
Önce oradaki dizilerde, filmlerde tanıtıyorlar çocuk yıldızları, sonra albümler çıkararak yıldız yapıyorlar.
Samsun da medyayı çok iyi bilen grup bünyesinde bu işi büyük düşünmeli, hatta bir gençlik kanalı bile açmalı...
İlk sinema filmleri “Masal Şatosu: Sihirli Davet”i izledim, eli yüzü düzgün çok temiz bir iş çıkarmışlar.
Renkler, ışık, çocuk oyuncular hepsi pırıl pırıl.
Hafta sonu tatile çıkacağımız için link gönderdiler sağ olsunlar, çocuklar 3 kez izledi filmi... O yüzden eğlenceli olduğunu garanti ederim.
Şile bezi
Şile bezi bizim çocukluğumuzda önemli bir markaydı...
İyi bir kumaştı, kaliteliydi, yazın tercih edilirdi...
Hatta 90’lı yıllarda modacılar şile bezi defileleri falan yapardı...
Cuma günü Şile’nin yeni seçilen Ak Partili belediye başkanı İlhan Ocaklı’yla tanıştım, sohbet ettim.
Meğer şile bezi 70-80’lerde Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat kalemlerinden biriymiş...
Sonra ne olduysa şile bezi hayatımızdan çıktı, 90’larda önemli olan Şile Bezi Festivali de...
Başkan Ocaklı işte hem festivale hem de şile bezine yeniden önem kazandırmak için kolları sıvamış...
Şile’de geleneksel şekilde dokunan kara tezgahların sayısını çoğaltmış, festivalde Şile’nin denizinde yıkanıp kumunda kurutulan Şile beziyle ilgili etkinlikler düzenlemiş...
Biz yerel lezzetlerimizi, yerel değerlerimizi öne çıkartalım derken ne yazık ki elimizdeki kıymetlerin yok olmasını önleyemiyoruz.
Şile bezinin eski ihtişamlı günlerine dönmesi için dün başlayan Şile Bezi Festivali’ne özel önem veriyor Başkan Ocaklı...
Dün başlayan festival bugün ve yarın sürüyor.
Bu hafta sonu planınıza Şile’yi ekleyin derim...
Doğrusu buydu
Dün gece itibariyle cuma ve cumartesi günleri İstanbul’da 24 saat toplu ulaşım hizmeti başladı...
İstanbul gibi bir metropolde toplu ulaşımın gece 12’de bitmesi eksiklikti.
İlk aşamada 6 metro hattında 24 saat toplu ulaşım başlayacak, bu hatlara entegre 24 İETT otobüs hattı da sabaha kadar çalışacak.
Binenler de iki katı ücret ödeyecek...
Minibüslere, taksilere yüzde 25 zam geldiği bir dönemde toplu taşımanın 24 saate çıkması doğru bir adım oldu...
Galatasaray’ın şansı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge’la aynı gruba düştü...
Çok zor grup deniyor, doğru...
Geçen yıl tam bu zamanlar Porto, Schalke, Lokomotiv Moskova çıktığında seviniyorduk, çok kolay grup diye.
Kesin gruptan çıkarız diyorduk, ne oldu?
Galatasaray o grupta sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 puanla zar zor 3’üncü olabildi...
Porto ve Schalke’den puan farkı yedi...
Şimdi bu yıl Real Madrid ve PSG’den puan farkı yese, Brugge’la 3’üncülük yarışı yapsa kimse şaşırmaz...
Ama bir sürpriz yapıp 2’nciliği kapsa büyük başarı olur.
Fatih Terim de bunu bildiği için, “Galatasaray buna hazır” diyor zaten.
Geçen sene çıkacak denen gruptan çıkamayan takım, bu sene çıkamaz denen gruptan çıkamasa ne olur ki...