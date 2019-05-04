Mahkemeler ve sosyal medya...

Sosyal medyayı çoğu zaman eleştiriyorum ama çocuğa, kadına, hayvana yapılan şiddete gösterilen duyarlılıkta bugüne kadar çok önemli işler gerçekleşti sosyal medya sayesinde... Pek çok olay sosyal medya sayesinde kamuoyu tepkisine dönüştü, pek çok olayda adalet sosyal medya sayesinde yerini buldu...
Pek çok olayda serbest bırakılan zanlılar sosyal medyanın tepkisi üzerine yeniden gözaltına alıp tutuklandı...
İşte arabasına erik attığı için 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven, hatta ormanlık alana götürmeye kalkan sürücü önce serbest bırakıldı...
Sonra sosyal medyanın tepkisi üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.
Mahkemelerin sosyal medya tepkisine göre karar vermeleri elbette doğru değil ama ortada bir suç varsa da ilk mahkemeye çıkarıldığında serbest bırakılmamalıydı. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “yaralama” suçları varsa neden serbest bırakıldı...
Ortada böyle bir suç yoksa neden tutuklandı?
Aradaki farkı belirleyen sosyal medya tepkisi oluyor ne yazık ki...
Ama iyi ki de oluyor, en azından bu şiddet, istismar konularında zanlılar hak ettikleri cezayı buluyorlar.
Mesut’un kolyesi
Avrupa Ligi yarı final maçında Arsenal’in Valencia’yı 3-1 yendiği maçta Mesut Özil’in ay yıldızlı kolyesi olay oldu...
Maçta 75 dakika oyunda kalan Mesut’un stada girerken boynunda görüntülenen ay-yıldızlı kolyesi Almanya’da yaşadığı ırkçı muameleye tepki olarak değerlendirildi. İngiliz basını da, “Köklerine sadık kaldı, gururla takıyor” yorumunu yaptı. Mesut’un Türkiye’ye bağlılığını hepimiz biliyoruz...
Ama son yıllarda bu bağlılığından dolayı Almanya’da yaşadıkları ve boynundaki şu kolyeden sonra Mesut’a özür borcu olanların sayısı çok arttı.Alman milli takımını tercih ettiği dönemde Mesut’a herkes saydırıp duruyordu... Almanya-Türkiye maçında Mesut’un Türkler tarafından
nasıl yuhalandığına bizzat şahit oldu bu gözler...
İstanbul’un süperleri
beinSports’un düzenlediği Futbolun Yıldızları’nda dağıtılan ödüller tartışmalara neden oldu.
Ödüllerin çoğunun Başakşehir’e gitmesi, Galatasaray’a tek bir ödül çıkmaması, ödüllerinin tamamının İstanbul takımlarına verilmesi gibi konularda taraftarlar ödül törenini çok eleştirdi.
Galatasaray kulüp olarak töreni protesto etti ve geceye tek bir futbolcusunu göndermedi zaten.
Diagne, Yılın Süper Forveti ödülünü Burak Yılmaz’a kaptırınca, bir de üzerine Yılın Süper 11’ine seçilmeyince, “Herkes bize karşı olsa da biz daha güçlüyüz” mesajını paylaştı.
Kaleci, defans, orta saha, yılın süper futbolcusu ve yılın teknik direktörü olmak üzere gecedeki 8 büyük ödülden 5’ini Başakşehir aldı...
Yılın 11’ine de Başakşehir’den 4 futbolcu seçildi...
Gerisi 5 Beşiktaşlı, 1 Fenerbahçeli, 1 Kasımpaşalı futbolcudan oluştu yılın 11’i...
Hadi ödül vermediniz ilk 11’e girecek Trabzonspor’dan, Galatasaray’dan, ikinci yarının en iyi takımlarından Rizespor’dan tek bir oyuncu olmaz mı?
Bu durumda gecenin adı çok rahat İstanbul’un Süperleri...
Ya da Başakşehir’in Süperleri diye ilan edilebilirdi.
İyi film olunca seyirci gidiyormuş
Bu sezon büyük filmler vizyona girmeyince sinema salonları boşaldı.
Bir önceki yıla göre yılın ilk üç ayında seyirci sayısı yüzde 41 azaldı, AVM’ler bile doğrudan etkilendi bu durumdan...
Bu sırada vizyona giren filmlerin hiçbiri de istenilen işi yapmadı.
Çoğu da vasat filmlerdi zaten. Normal bir sezonda bu aylarda vizyon şansı bile bulamayacak filmler, salonlar boş kalmasın diye vizyona girdiler.
Ancak seyirci, “Koyunun olmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi” demedi.
Bunun üzerine de sinema bitti, salonlar çöktü, seyirci kaçtı artık yorumları yapılmaya başlandı... Ama işte durum hiç de öyle değil.
“Avengers: Endgame” girdi ve ortalığı yıktı geçti. Film, tüm zamanların en iyi açılış yapan yabancı filmi oldu.
Ön satışta seyirci bilet bulamadı, gişelerde kuyruk oluştu, hafta sonu satılan biletlerin yüzde 89’u Avenger: Endgame için oldu.
Hafta sonunda 965.942 binlik açılışıyla rekor kıran film ilk dört gününde 1.318.031 kişiyi sinemaya çekti.
Bu hafta sonu da rekor kırmaya devam edecektir...
Demek ki neymiş, iyi film olunca seyirci koşarak sinemaya gidiyormuş.
Avengers: Endgame hem bunu kanıtladı hem de salonlara hareketlilik getirdi. Eylül ayıyla birlikte sinemada bu durgun dönem tamamen bitmiş olacak zaten. İyi filmler yine kapalı gişe olacak...
Mahkemeler ve sosyal medya...
Sosyal medyayı çoğu zaman eleştiriyorum ama çocuğa, kadına, hayvana yapılan şiddete gösterilen duyarlılıkta bugüne kadar çok önemli işler gerçekleşti sosyal medya sayesinde... Pek çok olay sosyal medya sayesinde kamuoyu tepkisine dönüştü, pek çok olayda adalet sosyal medya sayesinde yerini buldu...
Pek çok olayda serbest bırakılan zanlılar sosyal medyanın tepkisi üzerine yeniden gözaltına alıp tutuklandı...
İşte arabasına erik attığı için 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven, hatta ormanlık alana götürmeye kalkan sürücü önce serbest bırakıldı...
Sonra sosyal medyanın tepkisi üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.
Mahkemelerin sosyal medya tepkisine göre karar vermeleri elbette doğru değil ama ortada bir suç varsa da ilk mahkemeye çıkarıldığında serbest bırakılmamalıydı. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “yaralama” suçları varsa neden serbest bırakıldı...
Ortada böyle bir suç yoksa neden tutuklandı?
Aradaki farkı belirleyen sosyal medya tepkisi oluyor ne yazık ki...
Ama iyi ki de oluyor, en azından bu şiddet, istismar konularında zanlılar hak ettikleri cezayı buluyorlar.
Mesut’un kolyesi
Avrupa Ligi yarı final maçında Arsenal’in Valencia’yı 3-1 yendiği maçta Mesut Özil’in ay yıldızlı kolyesi olay oldu...
Maçta 75 dakika oyunda kalan Mesut’un stada girerken boynunda görüntülenen ay-yıldızlı kolyesi Almanya’da yaşadığı ırkçı muameleye tepki olarak değerlendirildi. İngiliz basını da, “Köklerine sadık kaldı, gururla takıyor” yorumunu yaptı. Mesut’un Türkiye’ye bağlılığını hepimiz biliyoruz...
Ama son yıllarda bu bağlılığından dolayı Almanya’da yaşadıkları ve boynundaki şu kolyeden sonra Mesut’a özür borcu olanların sayısı çok arttı.Alman milli takımını tercih ettiği dönemde Mesut’a herkes saydırıp duruyordu... Almanya-Türkiye maçında Mesut’un Türkler tarafından
nasıl yuhalandığına bizzat şahit oldu bu gözler...
İstanbul’un süperleri
beinSports’un düzenlediği Futbolun Yıldızları’nda dağıtılan ödüller tartışmalara neden oldu.
Ödüllerin çoğunun Başakşehir’e gitmesi, Galatasaray’a tek bir ödül çıkmaması, ödüllerinin tamamının İstanbul takımlarına verilmesi gibi konularda taraftarlar ödül törenini çok eleştirdi.
Galatasaray kulüp olarak töreni protesto etti ve geceye tek bir futbolcusunu göndermedi zaten.
Diagne, Yılın Süper Forveti ödülünü Burak Yılmaz’a kaptırınca, bir de üzerine Yılın Süper 11’ine seçilmeyince, “Herkes bize karşı olsa da biz daha güçlüyüz” mesajını paylaştı.
Kaleci, defans, orta saha, yılın süper futbolcusu ve yılın teknik direktörü olmak üzere gecedeki 8 büyük ödülden 5’ini Başakşehir aldı...
Yılın 11’ine de Başakşehir’den 4 futbolcu seçildi...
Gerisi 5 Beşiktaşlı, 1 Fenerbahçeli, 1 Kasımpaşalı futbolcudan oluştu yılın 11’i...
Hadi ödül vermediniz ilk 11’e girecek Trabzonspor’dan, Galatasaray’dan, ikinci yarının en iyi takımlarından Rizespor’dan tek bir oyuncu olmaz mı?
Bu durumda gecenin adı çok rahat İstanbul’un Süperleri...
Ya da Başakşehir’in Süperleri diye ilan edilebilirdi.
İyi film olunca seyirci gidiyormuş
Bu sezon büyük filmler vizyona girmeyince sinema salonları boşaldı.
Bir önceki yıla göre yılın ilk üç ayında seyirci sayısı yüzde 41 azaldı, AVM’ler bile doğrudan etkilendi bu durumdan...
Bu sırada vizyona giren filmlerin hiçbiri de istenilen işi yapmadı.
Çoğu da vasat filmlerdi zaten. Normal bir sezonda bu aylarda vizyon şansı bile bulamayacak filmler, salonlar boş kalmasın diye vizyona girdiler.
Ancak seyirci, “Koyunun olmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi” demedi.
Bunun üzerine de sinema bitti, salonlar çöktü, seyirci kaçtı artık yorumları yapılmaya başlandı... Ama işte durum hiç de öyle değil.
“Avengers: Endgame” girdi ve ortalığı yıktı geçti. Film, tüm zamanların en iyi açılış yapan yabancı filmi oldu.
Ön satışta seyirci bilet bulamadı, gişelerde kuyruk oluştu, hafta sonu satılan biletlerin yüzde 89’u Avenger: Endgame için oldu.
Hafta sonunda 965.942 binlik açılışıyla rekor kıran film ilk dört gününde 1.318.031 kişiyi sinemaya çekti.
Bu hafta sonu da rekor kırmaya devam edecektir...
Demek ki neymiş, iyi film olunca seyirci koşarak sinemaya gidiyormuş.
Avengers: Endgame hem bunu kanıtladı hem de salonlara hareketlilik getirdi. Eylül ayıyla birlikte sinemada bu durgun dönem tamamen bitmiş olacak zaten. İyi filmler yine kapalı gişe olacak...