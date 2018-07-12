Maduro’nun Diriliş sevgisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “Diriliş Ertuğrul” hayranı olması, Türk dizileriyle elimizde nasıl bir “yumuşak güç” olduğunun en güzel kanıtı.
Maduro daha önce Kayı Boyu sancağı ve börk şapkasıyla poz vermiş, Venezuela’da yaptığı bir basın toplantısında “Eşim Cilia ile bir Türk tarihi dizisi izliyoruz, hikaye çok güzel, siz de izleyin” demişti.
Maduro, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Beştepe’de yapılan törene katılmak amacıyla Türkiye’ye gelince de soluğu dizinin setinde aldı.
Kendi kullandığı arabasıyla Beykoz Kundura’ya geçti ve dizinin oyuncularıyla tanışıp poz verdi.
Türk dizileri bugün dünyanın dört bir yanında izleniyor.
İşte bir ülkenin devlet başkanı bile gelip sevdiği dizinin setini ziyaret edebiliyor.
Türkiye’nin tanıtımı için bundan daha büyük bir güç olamaz...
Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy eminim bu konuyu yakın gelecekte gündemine alacaktır.
Bugüne kadar Türk dizi sektörü her şeyi kendi başardı, bundan sonra devlet de arkasında durur ve bu bir politika haline gelirse Maduro gibi nice hayranlar elde ederiz...
10 milyon dolarlık tatil
Şu sıralar İstanbul sokaklarında çok sık Hintli turist görürseniz, şaşırmayın.
Dünyanın en zengin 115’inci insanı Dilip Shanghvi’nin tatil için İstanbul’a gönderdiği çalışanları onlar.
Bu tatil için Türkiye’de 10 milyon dolar harcayacak Hintli işadamı.
Daha önce Oprah Winfrey aynı şeyi yapmıştı.
1600 çalışanıyla çıktığı Akdeniz turunda Efes ve İstanbul’a uğramıştı.
Acun Ilıcalı da aynı yoldan gitmiş ve çalışanlarına benzer tatiller hediye etmişti geçmişte.
Hintli işadamı çalışanlarını her sene başka bir ülkeye gönderiyormuş, bu yıl sırada Türkiye var.
Bırakacakları para 10 milyon dolar...
Allah bereket versin...
Sonunda İstanbul kazanıyor
İstanbul’a yaz geç geldi.
Fırtınaydı, seldi derken daha Boğaz’ın tadını çıkaramadık. Neyse ki şimdi Boğaz zamanı ve bunun keyfine en güzel varılacak yerlerden biri de Sortie olmaya devam ediyor.
Açıkçası Reina saldırısından sonra ben de dahil olmak üzere pek çok kişinin ayakları geri geri gidiyordu Boğaz’ın bu güzel mekanına gitmek için.
Geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra gittim Sortie’ye.
Yıllarca Reina’yla birlikte İstanbul’un gözdesi olan bu mekan, Reina’nın kapanmasından sonra tek başına kaldı. Yine müzik, yine farklı restoranları, yine lezzetleri ve olağanüstü manzarasıyla eski tadında.
Erol Kaynar her zamanki gibi mekanın en ufak detaylarıyla bile kendi ilgileniyor.
O gece Sortie’de Boğaz’ın havasını içime çektikten sonra dedim ki; ne yaşarsak yaşayalım sonunda hep kazanan İstanbul’un güzelliği oluyor.
Bu yaz uğrak yerlerimden olacak Sortie, hiç gitmediğim geçen yazın acısını da çıkarmak için...
Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Adnan Oktar ve grubuna karşı dün büyük bir operasyon düzenlendi. Oktar başta olmak üzere 250’ye yakın kişi gözaltına alındı.
Mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyım atandı.
Yıllarca tartışılan Adnan Hoca ve kediciklerine karşı ilk ciddi operasyon bu.
İddialar çok ciddi:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan reşit olmayanla cinsel ilişkiye, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten nitelikli dolandırıcılığa, tehdit, cebir, iftiradan şantaja, casusluğa kadar ne arasanız var!
Bu suçlamalar kanıtlanırsa Adnan Oktar’a bunca yıldır destek veren sanatçılar ne yapacak acaba?
Daha 2.5 ay önce gruba ait A9 kanalının 8’inci yıl kutlaması vardı.
Kimler sahneye çıktı, kimler alkışladı, kimler tebrik etti...
Geçmişte kimler televizyon programlarına saatlerce çıkarıp destek verdiler bu oluşuma...
Şimdi ne düşünüyorlar acaba...
Maduro’nun Diriliş sevgisi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “Diriliş Ertuğrul” hayranı olması, Türk dizileriyle elimizde nasıl bir “yumuşak güç” olduğunun en güzel kanıtı.
Maduro daha önce Kayı Boyu sancağı ve börk şapkasıyla poz vermiş, Venezuela’da yaptığı bir basın toplantısında “Eşim Cilia ile bir Türk tarihi dizisi izliyoruz, hikaye çok güzel, siz de izleyin” demişti.
Maduro, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Beştepe’de yapılan törene katılmak amacıyla Türkiye’ye gelince de soluğu dizinin setinde aldı.
Kendi kullandığı arabasıyla Beykoz Kundura’ya geçti ve dizinin oyuncularıyla tanışıp poz verdi.
Türk dizileri bugün dünyanın dört bir yanında izleniyor.
İşte bir ülkenin devlet başkanı bile gelip sevdiği dizinin setini ziyaret edebiliyor.
Türkiye’nin tanıtımı için bundan daha büyük bir güç olamaz...
Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy eminim bu konuyu yakın gelecekte gündemine alacaktır.
Bugüne kadar Türk dizi sektörü her şeyi kendi başardı, bundan sonra devlet de arkasında durur ve bu bir politika haline gelirse Maduro gibi nice hayranlar elde ederiz...
10 milyon dolarlık tatil
Şu sıralar İstanbul sokaklarında çok sık Hintli turist görürseniz, şaşırmayın.
Dünyanın en zengin 115’inci insanı Dilip Shanghvi’nin tatil için İstanbul’a gönderdiği çalışanları onlar.
Bu tatil için Türkiye’de 10 milyon dolar harcayacak Hintli işadamı.
Daha önce Oprah Winfrey aynı şeyi yapmıştı.
1600 çalışanıyla çıktığı Akdeniz turunda Efes ve İstanbul’a uğramıştı.
Acun Ilıcalı da aynı yoldan gitmiş ve çalışanlarına benzer tatiller hediye etmişti geçmişte.
Hintli işadamı çalışanlarını her sene başka bir ülkeye gönderiyormuş, bu yıl sırada Türkiye var.
Bırakacakları para 10 milyon dolar...
Allah bereket versin...
Sonunda İstanbul kazanıyor
İstanbul’a yaz geç geldi.
Fırtınaydı, seldi derken daha Boğaz’ın tadını çıkaramadık. Neyse ki şimdi Boğaz zamanı ve bunun keyfine en güzel varılacak yerlerden biri de Sortie olmaya devam ediyor.
Açıkçası Reina saldırısından sonra ben de dahil olmak üzere pek çok kişinin ayakları geri geri gidiyordu Boğaz’ın bu güzel mekanına gitmek için.
Geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra gittim Sortie’ye.
Yıllarca Reina’yla birlikte İstanbul’un gözdesi olan bu mekan, Reina’nın kapanmasından sonra tek başına kaldı. Yine müzik, yine farklı restoranları, yine lezzetleri ve olağanüstü manzarasıyla eski tadında.
Erol Kaynar her zamanki gibi mekanın en ufak detaylarıyla bile kendi ilgileniyor.
O gece Sortie’de Boğaz’ın havasını içime çektikten sonra dedim ki; ne yaşarsak yaşayalım sonunda hep kazanan İstanbul’un güzelliği oluyor.
Bu yaz uğrak yerlerimden olacak Sortie, hiç gitmediğim geçen yazın acısını da çıkarmak için...
Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Adnan Oktar ve grubuna karşı dün büyük bir operasyon düzenlendi. Oktar başta olmak üzere 250’ye yakın kişi gözaltına alındı.
Mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyım atandı.
Yıllarca tartışılan Adnan Hoca ve kediciklerine karşı ilk ciddi operasyon bu.
İddialar çok ciddi:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan reşit olmayanla cinsel ilişkiye, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten nitelikli dolandırıcılığa, tehdit, cebir, iftiradan şantaja, casusluğa kadar ne arasanız var!
Bu suçlamalar kanıtlanırsa Adnan Oktar’a bunca yıldır destek veren sanatçılar ne yapacak acaba?
Daha 2.5 ay önce gruba ait A9 kanalının 8’inci yıl kutlaması vardı.
Kimler sahneye çıktı, kimler alkışladı, kimler tebrik etti...
Geçmişte kimler televizyon programlarına saatlerce çıkarıp destek verdiler bu oluşuma...
Şimdi ne düşünüyorlar acaba...