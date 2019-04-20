Köpek gezdirmek ayda kaç lira?

Geçen sabah bir arkadaşımla otururken telefonuna 45 dakika boyunca şöyle mesajlar gelmeye başladı:
* Köpeğinizin yürüyüşü başladı...
* Köpeğiniz çişini yaptı...
* Köpeğiniz kakasını yaptı...
* Köpeğiniz yürüyüşünü tamamladı...
Üstüne bir de köpeğinin yürürken fotoğrafı geldi telefonuna...
Sonra bir aplikasyon açtı, “Bak, köpeğim şu anda Beşiktaş’ta şu sokakta yürüyor” dedi...
“Yok artık bu kadarı da fazla” dedim. Meğer böyle bir uygulama varmış.
Köpeğinizi evden alıyor, 10 köpekle değil tek başına gezdiriyor, ilgileniyor, 45 dakika sonra eve bırakıyorlar.
Köpek gezdiren bu üniversite öğrencilerine walker deniyor.
Walker’lar kısa bir eğitim de alıyormuş, köpeğe başka bir köpek saldırırsa ne yapacak, hangi durumda nasıl davranacak gibi...
“Doggo” diye bir uygulama arkadaşımın kullandığı.
“Kaç lira veriyorsun bunun için” dedim...
Günlük 25 liraymış... Sabah akşam gezdirtirsen 50 lira...
Bizimki sadece sabahları walker’a veriyor, hafta içi 5 gün...
Yani, “Köpeğiniz kakasını yaptı mesajı almak için ayda 500 lirayı bayılıyorsun” dedim...
“Ayda 30 gün sabah-akşam düşünürsen ben talibim” dedim, 1500 lira, fena para mı?
“Dalga geçme çok memnunum benim için önemli olan köpeğimin emin ellerde olması” dedi...
İşin şakası bir yana çalışan ve yalnız yaşayan şehir insanlarının hayatını kolaylaştıran uygulamalar bunlar.
Vekaleten değil temsilen
Geçen hafta sonu yapılan RATEM’in (Radyo Televizyon Yayıncıları Birliği) 9. Olağan Genel Kurulu’ndan sonra radyo sektörünün karıştığını, 36 ulusal radyonun URYAD (Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği) çatısı altında yeni bir meslek birliği kurmak için harekete geçtiğini yazmıştım.
RATEM’de yeniden başkan seçilen Yusuf Gürsoy aradı, sonrasında da bir açıklama gönderdi.
Üyelerin genel kurulda temsilen oy kullandığını, vekaleten oy kullanmanın hukuken mümkün olmadığını, tüzüğe aykırı olduğunu belirtti.
Yusuf Gürsoy şunları söyledi:
“RATEM üyeleri sadece anonim şirketlerdir. Bu şirketler genel kurul için diledikleri kişiyi temsilci olarak seçebilirler.
Bir kişinin birden fazla üye tarafından temsilci seçilebilmesi tamamen şirketlerin ticari kararlarından ibarettir.
Bu tamamen medya gruplarındaki şirket sayısının fazlalığı ya da bazı şirketlerin aynı temsilciyi görevlendirmelerinden kaynaklanmaktadır.”
Yönetim kuruluna seçilen 10 üye 141 oyu temsilen kullanmıştı RATEM’de, 30 üye adına temsilen oy kullananlar vardı genel kurulda.
Yusuf Gürsoy, “Sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi meslek birliğimiz birlik içinde hareket etme konusunda iradesini göstermiştir” diye de ekledi...
Evet ben meslek birliklerinin bölünme değil, birleşmesinden yanayım ama diğer radyoların yeni bir yapılanma için çalışmalarını hâlâ sürdürdüğünü de belirtmeliyim.
Meryem Dubai’de olduğu için gelememiş
Muhteşem Yüzyıl ekibinin Koruncuk Vakfı’nın Urla’da açtıkları merkezi dün yazmıştım...
Meral Okay’ın başlattığı bu işin tamamlanması önemliydi ama Meryem Uzerli açılışta neden yok diye sormuştum...
Koruncuk Vakfı Başkan Yardımcısı Berrin Yoleri aradı, Meryem’i davet ettiklerini ancak kendisinin Dubai’de olduğunu söyledi.
Davet mektubunu, hatta Meryem’in Dubai’de olacağını söylediği ses kaydını dinletti bana...
16-17’si Berlin’den Dubai’ye geçecekmiş Meryem o yüzden katılamamış. Mehmet Günsür de aynı şekilde Netflix dizisi için sette olduğu için gelememiş. Ama bütün oyuncuları daha sonra gelmek istediklerinin altını çizdi Yoleri. Urla’daki Koruncukköy’e yapılan anıtta bütün oyuncuların adının yazdığını da söyledi. Bir kez daha bütün Muhteşem Yüzyıl ekibini tebrik ediyorum.
9 gün tatile şaşırmadık
Bir bayram tatilinin hafta içi bir günü kapsayıp o günlerin de bayram tatiline dahil edilmediği ve toplam tatilin 9 güne çıkmadığı bir örnek hatırlıyor musunuz?
Bu yüzden Kurban Bayramı tatiline 3 Haziran Pazartesi yarım gün ve 7 Haziran Cuma tam gün eklenmesine şaşırmadık. Turizmciler tatilin 9 gün olması konusunda zaten isteklerini bildiriyorlardı ve istedikleri oldu...
Kaldı ki bence de doğrusu bu...
Tatil ilan edilmese 3 Haziran yarım gün ve 7 Haziran’da işbaşına geçecek çalışan bulmak imkansız olur...
Bulsak da o çalışanlardan hayır gelmez zaten...
O yüzden 9 gün tatil iyidir, planları yapmadıysanız hemen başlayın.
Helal olsun çocuklar...
Yer: Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi...
Öğrenciler, yakalandığı mide kanserini yenip 8 ay sonra okula dönen coğrafya öğretmenleri Muharrem Poyrazoğlu’na karşılama töreni yapıyorlar...
Konfetiler, balonlar, alkışlar, tezahüratlarla, pankartlarla karşılıyorlar öğretmenlerini...
İzlerken benim gözlerim doldu, öğretmenin gözleri dolmaz mı, zor tutuyor kendini bu duygusal manzara karşısında...
Ne mutlu
öğretmene dedim, öğrencileri tarafından bu kadar sevildiği
için...
Ne mutlu bize dedim, böyle gençlerimiz olduğu için...
Helal olsun Çorlu’ya dedim böyle gençler yetiştirdiği için...
Köpek gezdirmek ayda kaç lira?
Geçen sabah bir arkadaşımla otururken telefonuna 45 dakika boyunca şöyle mesajlar gelmeye başladı:
* Köpeğinizin yürüyüşü başladı...
* Köpeğiniz çişini yaptı...
* Köpeğiniz kakasını yaptı...
* Köpeğiniz yürüyüşünü tamamladı...
Üstüne bir de köpeğinin yürürken fotoğrafı geldi telefonuna...
Sonra bir aplikasyon açtı, “Bak, köpeğim şu anda Beşiktaş’ta şu sokakta yürüyor” dedi...
“Yok artık bu kadarı da fazla” dedim. Meğer böyle bir uygulama varmış.
Köpeğinizi evden alıyor, 10 köpekle değil tek başına gezdiriyor, ilgileniyor, 45 dakika sonra eve bırakıyorlar.
Köpek gezdiren bu üniversite öğrencilerine walker deniyor.
Walker’lar kısa bir eğitim de alıyormuş, köpeğe başka bir köpek saldırırsa ne yapacak, hangi durumda nasıl davranacak gibi...
“Doggo” diye bir uygulama arkadaşımın kullandığı.
“Kaç lira veriyorsun bunun için” dedim...
Günlük 25 liraymış... Sabah akşam gezdirtirsen 50 lira...
Bizimki sadece sabahları walker’a veriyor, hafta içi 5 gün...
Yani, “Köpeğiniz kakasını yaptı mesajı almak için ayda 500 lirayı bayılıyorsun” dedim...
“Ayda 30 gün sabah-akşam düşünürsen ben talibim” dedim, 1500 lira, fena para mı?
“Dalga geçme çok memnunum benim için önemli olan köpeğimin emin ellerde olması” dedi...
İşin şakası bir yana çalışan ve yalnız yaşayan şehir insanlarının hayatını kolaylaştıran uygulamalar bunlar.
Vekaleten değil temsilen
Geçen hafta sonu yapılan RATEM’in (Radyo Televizyon Yayıncıları Birliği) 9. Olağan Genel Kurulu’ndan sonra radyo sektörünün karıştığını, 36 ulusal radyonun URYAD (Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği) çatısı altında yeni bir meslek birliği kurmak için harekete geçtiğini yazmıştım.
RATEM’de yeniden başkan seçilen Yusuf Gürsoy aradı, sonrasında da bir açıklama gönderdi.
Üyelerin genel kurulda temsilen oy kullandığını, vekaleten oy kullanmanın hukuken mümkün olmadığını, tüzüğe aykırı olduğunu belirtti.
Yusuf Gürsoy şunları söyledi:
“RATEM üyeleri sadece anonim şirketlerdir. Bu şirketler genel kurul için diledikleri kişiyi temsilci olarak seçebilirler.
Bir kişinin birden fazla üye tarafından temsilci seçilebilmesi tamamen şirketlerin ticari kararlarından ibarettir.
Bu tamamen medya gruplarındaki şirket sayısının fazlalığı ya da bazı şirketlerin aynı temsilciyi görevlendirmelerinden kaynaklanmaktadır.”
Yönetim kuruluna seçilen 10 üye 141 oyu temsilen kullanmıştı RATEM’de, 30 üye adına temsilen oy kullananlar vardı genel kurulda.
Yusuf Gürsoy, “Sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi meslek birliğimiz birlik içinde hareket etme konusunda iradesini göstermiştir” diye de ekledi...
Evet ben meslek birliklerinin bölünme değil, birleşmesinden yanayım ama diğer radyoların yeni bir yapılanma için çalışmalarını hâlâ sürdürdüğünü de belirtmeliyim.
Meryem Dubai’de olduğu için gelememiş
Muhteşem Yüzyıl ekibinin Koruncuk Vakfı’nın Urla’da açtıkları merkezi dün yazmıştım...
Meral Okay’ın başlattığı bu işin tamamlanması önemliydi ama Meryem Uzerli açılışta neden yok diye sormuştum...
Koruncuk Vakfı Başkan Yardımcısı Berrin Yoleri aradı, Meryem’i davet ettiklerini ancak kendisinin Dubai’de olduğunu söyledi.
Davet mektubunu, hatta Meryem’in Dubai’de olacağını söylediği ses kaydını dinletti bana...
16-17’si Berlin’den Dubai’ye geçecekmiş Meryem o yüzden katılamamış. Mehmet Günsür de aynı şekilde Netflix dizisi için sette olduğu için gelememiş. Ama bütün oyuncuları daha sonra gelmek istediklerinin altını çizdi Yoleri. Urla’daki Koruncukköy’e yapılan anıtta bütün oyuncuların adının yazdığını da söyledi. Bir kez daha bütün Muhteşem Yüzyıl ekibini tebrik ediyorum.
9 gün tatile şaşırmadık
Bir bayram tatilinin hafta içi bir günü kapsayıp o günlerin de bayram tatiline dahil edilmediği ve toplam tatilin 9 güne çıkmadığı bir örnek hatırlıyor musunuz?
Bu yüzden Kurban Bayramı tatiline 3 Haziran Pazartesi yarım gün ve 7 Haziran Cuma tam gün eklenmesine şaşırmadık. Turizmciler tatilin 9 gün olması konusunda zaten isteklerini bildiriyorlardı ve istedikleri oldu...
Kaldı ki bence de doğrusu bu...
Tatil ilan edilmese 3 Haziran yarım gün ve 7 Haziran’da işbaşına geçecek çalışan bulmak imkansız olur...
Bulsak da o çalışanlardan hayır gelmez zaten...
O yüzden 9 gün tatil iyidir, planları yapmadıysanız hemen başlayın.
Helal olsun çocuklar...
Yer: Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi...
Öğrenciler, yakalandığı mide kanserini yenip 8 ay sonra okula dönen coğrafya öğretmenleri Muharrem Poyrazoğlu’na karşılama töreni yapıyorlar...
Konfetiler, balonlar, alkışlar, tezahüratlarla, pankartlarla karşılıyorlar öğretmenlerini...
İzlerken benim gözlerim doldu, öğretmenin gözleri dolmaz mı, zor tutuyor kendini bu duygusal manzara karşısında...
Ne mutlu
öğretmene dedim, öğrencileri tarafından bu kadar sevildiği
için...
Ne mutlu bize dedim, böyle gençlerimiz olduğu için...
Helal olsun Çorlu’ya dedim böyle gençler yetiştirdiği için...