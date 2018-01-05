Kıvanç Tatlıtuğ’a Atatürk rolü teklifi



“Ayla”yı çektiği yapım kadrosuyla bu kez “İstanbul Gaymak Turkish Ice Cream” adlı yeni bir film çekmeye hazırlanıyor.

“Ayla”nın yönetmeni Can Ulkay’ın süpervizör koltuğunda oturacağı filmi Keche yönetecek...

Hikaye “Ayla”nın (bu arada yayın hakkını Fox’a satmış) hikayesi kadar ilginç...

Çanakkale Savaşı’nın kaderini çok uzaklardan belirleyen bir dondurmacıyla deve çobanının hikayesi...

Avustralya’dan Çanakkale Savaşı için yola çıkacak Anzak askerlerinin karşısına ilk dikilen bu iki gizli kahramanı anlatacak film...

Dondurmacı ve deve çobanı, Anzak askerlerinin bindiği treni Avustralya’da 56 saat bekletmeyi başarıyor.

Anzak askerlerinin Çanakkale’ye neredeyse 2.5 gün geç gelmesini sağlayarak, Türk askerinin zaman kazanmasına yardımcı oluyorlar.

“Ayla” gibi bu da gerçek bir hikaye...

O kadar ki tişörtünden Türk bayrağı yapan dondurmacının hikayesi bugün bile Avustralya’daki müzelerde yer alıyor... İşte bu çarpıcı filmin Çanakkale ayağında Mustafa Kemal Atatürk de var.

Atatürk’ü oynaması için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif gitmiş.

Henüz kesin bir onay gelmemiş ama “Atatürk’ü oynamak benim için büyük bir onur olur” demiş Kıvanç...

Bunu duyunca Kıvanç’ı Atatürk olarak canlandırdım gözümde.

Vallahi olur...

Nazım’ın deyimiyle, “Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı”...

Koray Avcı sahnede üstünü başını neden yırttı

Geçen gün MÜYAP’ın albüm satış listelerini yayınladım.

2015 ve 2016’nın en başarılı isimlerinden biri Koray Avcı...

2017’de de bu çıkışını sürdürdü...

İşte bu başarılı isim, Beyoğlu Jolly Joker’de verdiği konserde seyirciyle kavga etti.

Güzel başlayan konserin ilerleyen saatlerinde, sahne önündeki bir seyirci “Ne çok bağırdın be, bağırma” diyerek Koray Avcı’ya laf atmış...

Sahnedeki sanatçının bu durumda yapması gereken ne?

Ya duymazdan gelip konserine devam edecek ya da “Rahatsız oluyorsan neden geldin?” gibi bir yanıt verip olayı geçiştirecek...

Koray Avcı ise seyirciye hakaret etmeye başlamış sahneden...

“Bağıracağım ulan bağıracağım, ben buraya bağırmak için geldim” diyerek sesini daha da yükseltmiş sahnede...

Alkolün de etkisiyle giderek kontrolünü kaybedip üzerindeki tişörtü yırtmış, hakaretlere devam edip topladığı saçlarını yolarcasına açmış...

Bir anda sahnede saç baş darmadağın, üstünü başını yırtan ve seyirciye bağıran birine dönüşmüş...

Zor zaptetmişler Koray’ı, sahneden alıp güç bela kulise götürmüşler.

Bir süre sonra sakinleşip sahneye dönmüş, özürler dileyerek konserine devam etmiş...

Geceden akıllarda kalan da sahnedeki bu halleri olmuş.

Koray Avcı kıymetli bir müzisyen, benim de değer verdiğim biri.

Ancak yapımcısı Ahmet Çelenk’ten alması gereken daha çok ders var anlaşılan...

Ya öfke kontrolünü öğrenecek ya sahnede az içmeyi...

Yoksa bu hızlı çıkışın sonu aynı şekilde düşüş olur.

Hadise klip

Bu tür yazıları meslek hayatım boyunca o kadar çok yazdım ki...

◊ Ne var bu kliplerde dedim...

◊ Zaten müzik kanallarında yayınlanıyor dedim...

◊ Ne olmuş Hadise’yle erkek model aynı yatağa girmişse dedim...

◊ Bu gidişle kliplerde erkekle kadını yan yana bile göremeyeceğiz...

◊ Klipler sadece internet için çekilecek dedim...

Ama kimseye dinletemedim, RTÜK ceza kesmeye devam etti. Devam ediyor, görünen o ki devam da edecek.

Cem Yılmaz dünkü galada;

“5 yaşındaki oğlumun öpüşme sahnesi mi izlemesini isterim, silahlı çatışma sahnesi mi? Elbette ilki” dedi ya...

Bizde ekranlarda silah, külah, şiddet her türlü şey normaldir de... Hadise’nin küvete girmesi erotik filmin bir tık altı olarak görülür.

En iyi jürili filmler

New York’taki Hakan Atilla davasını Hollywood filmi izler gibi takip ettik.

İfadeler, suçlamalar, jüri toplantıları, mahkeme çizimleri hepsi ama hepsi daha önce Amerikan filmlerinde gördüklerimiz gibiydi.

Madem bu Amerikan mahkemeleri hayatımıza bu kadar girdi, şu 5 jürili/mahkeme filmini tavsiye

ederim size:

1- 12 Kızgın Adam (1957)

2- Bülbülü Öldürmek (1962)

3- Philadelphia (1993)

4- Sanık (1988)

5- Bir Cinayetin Anatomisi (1959)

Günün dedikodusu

Bu yıl Altın Kelebek’te “romantik komedi en iyi kadın oyuncu” ödülünü kazanan Hande Erçel, Murat Dalkılıç’ın evinde yaşamaya başlamış...

Karşıda ünlü bir sitenin

içinde Murat’ın

evi...