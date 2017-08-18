Kavşaktaki taralı alanları kaldırın!



Hesapta bu taralı alanı ihlal eden araçlar kamerayla tespit edilecek ve ceza yazılacaktı.

Bizim sürücüler kavşaktaki taralı alanın ne işe yaradığını bilmiyor ki...

Kural basit: Taralı alanı terk edemiyorsan kavşağa girmeyeceksin.

Diğer tarafa yeşil yandığı anda taralı alanda yakalanırsan cezayı yersin.

Bunu 20 yıl önce Londra’da ilk gördüğümde “Adamlar işi çözmüş” demiştim.

Biz hâlâ çözemedik ama...

Akşam saatinde TEM’den Okmeydanı bağlantı yoluna girip tünele bağlanmak için Kağıthane’ye inin bakalım görürsünüz ne dediğimi.

Kağıthane yönüne gidenler taralı kavşağa giriyor, tünel tarafına geçmek isteyen bize yeşil yandığında, kavşağı geçemiyoruz.

20 dakika sürüyor o kavşağı geçmek.

Sürücüler taralı alanda kalıp kavşağı kilitlemese, 10 saniyede geçeceğiz...

Aynısı Dolmabahçe meydanında ve şehirdeki diğer taralı kavşaklarda da yaşanıyor.

Madem uygulayamayacaksınız, ceza kesmeyeceksiniz kaldırın kavşaklardaki bu taralı alanları.

Hiç değilse komik duruma düşmeyelim.

Bizim neyimize Londra

trafiği!

Mumbai trafiği gibi üst üste yaşar gideriz...

Aşk belgelendi

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen aşkı dün resmen belgelendi.

Öğle saatlerinde Teşvikiye’de görüntülendi çift. Detayları bugün Kelebek’in sürmanşetinde var.

Peki bunca sıkıntıyı yaşamaya değer miydi?

Çekilen ilk fotoğraflarını gazetecinin elinden almak uğruna

1 ay hapiste yattı genç işletmeci...

Tuba Büyüküstün hak etmediği eleştirilere maruz kaldı.

Buyurun 20 Haziran’da yaşanan gazeteciye saldırma olayından 2 ay sonra Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen birlikte fotoğraflandı işte. Umut’un mekanının adı her ne kadar Gizli Kalsın olsa da, bir magazin kuralıdır: Yaşanan aşk gizli kalmaz!

Serviste çocuğu unutmak ne demek?

Ocak ayında bir arkadaşımın çocuğunun okul servisinde unutulup, araçta 4 saat hapis kalmasını anlatmıştım.

8 yaşındaydı arkadaşımın oğlu ve kendi imkanlarıyla kilitli araçtan kurtulmayı başarmıştı.

İzmir’de serviste 9 saat boyunca unutulan 3 yaşındaki Alp ise o kadar şanslı olamadı ne yazık ki.

Emniyet kemerini çözemedi, çözse bile araçtan çıkamayacaktı, havasızlıktan boğuldu.

Ocak ayında yazdığım yazıda servislerde mutlaka kamera olması gerektiğini söylemiştim.

Demek ki panik butonu da koymak gerekiyor.

Ama en önemlisi; servis şoförlerini ve ablalarını eğitmek gerekiyor.

Aracın içini acaba bir çocuk uyumuş mudur diye kontrol etmeden çekip gitmek ne demek?

Hepimiz çocuklarımızı servislere emanet ediyoruz.

Kimi böyle sorumsuz çıkıyor, kimi geçen hafta yazdığım gibi tacizci...

Yeni eğitim dönemi öncesinde Bakanlık ve okullar servisler konusunda özel eğitimler vermeli.

Gönüllerde taht kuran 12 Dev Adam

Ceza’nın 12 Dev Adam’a yaptığı şarkı da, bu reklamdan yola çıkarak başlayan #DevDestek kampanyası da çok güzel.

Rap’çi Ceza’nın söylediği şarkı tribünlerde nasıl marş olur diye düşünüyordum ki, dinleyince anladım.

“10... 10... 12 dev adam...

Gönüllerde taht kuran 12 dev adam” bölümü tribünlerde nakarat olacaktır.

12 Dev Adam’ın mücadele edeceği, bu şarkıyı bolca dinleyeceğimiz Eurobasket maçları, 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Adriana yenge!

Madem İstanbul’a geri döndü...

Madem tekrar tekrar aşkını ilan etti...

Madem aşkıyla fotoğraflarını paylaştı...

Madem unutmadı, arkasını dönüp gitmedi...

Aşk kolyesini takıp geldi...

Adriana dünya ahiret yengemizdir artık.

Zor oldu ama ben bile bu aşka inanmaya başladım.