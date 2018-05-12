Karamollaoğlu’nu kimler takip ediyor?



Recep Tayyip Erdoğan’a Yavuz Bingöl, Kemal Kılıçdaroğlu’na Sabahat Akkiraz, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener’e Ali Kınık, Selahattin Demirtaş’a Şivan Perwer’in yakın olduğu liste, dünkü yazımda yer alıyor.

Saadet Partililer itiraz etti listeye, “Neden Temel Karamollaoğlu yok?” diye.

Haklılar, hemen aktarıyorum...

Karamollaoğlu’nu en çok hangi sanatçıların takipçileri takip ediyor listesinde sonuçlar ilginç.

Çünkü listenin başında Selda Bağcan var.

Selda Bağcan’ı takip edenlerin yüzde 10.1’i Karamollaoğlu’nu takip ediyor.

Listenin devamı şöyle:

Arif Sağ 9.6

Yavuz Bingöl 7.9

Haluk Levent 7.3

Erkan Oğur 4.9

Edip Akbayram 3.6

Bedia Akartürk 3.3

İbrahim Erkal 3.0

Sabahat Akkiraz 2.9

Grup Abdal 2.6

Karamollaoğlu’nun listesinde CHP tabanlı sanatçıların çoğunlukta olmasının tek bir nedeni var elbette, ittifak etkisi...

Not: Vatan Partililer de çıkıp sakın Doğu Perinçek’e yakın sanatçı listesini istemesin, araştırmada yok çünkü.

Sadece 6 lider üzerinden yapılmış araştırma, 5 lideri dün yayınlamıştım.

Takvim yaprağından düşen güzel bir ders

Saatli Maarif Takvimi’nin 9 Mayıs Çarşamba yaprağının arkasında gördüm bu metni.

Kaynağı nedir bilmiyorum ama internette de çeşitli sitelerde yer aldığını gördüm daha sonra.

Olsun, ben Saatli Maarif Takvimi’nden aktarıyorum...

Dünya çapında bir anket yapılıyor ve sadece bir soru soruluyor:

“Lütfen dünyanın geri kalan kısmındaki yiyecek eksikliğine bir çözüm ile ilgili, kişisel görüşünüzü dürüstçe belirtiniz.”

Ne var ki anket, ülkelerin bilmediği kelimeler sebebiyle büyük bir başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Neden mi?

Çünkü Afrika’da insanlar “yiyecek” kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor...

Batı Avrupa’da insanlar “eksiklik” kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor...

Doğu Avrupa’daki insanlar “kişisel görüş”ün ne anlama geldiğini bilmiyor...

Orta Doğu’da insanlar “çözüm”ün ne anlama geldiğini bilmiyor...

Güney Amerika’daki insanlar “lütfen” kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor...

Amerika’daki insanlar ise “dünyanın geri kalan kısmının” ne anlama geldiğini bilmiyor...

‘Charm’ dedikleri şey tam da bu işte

Magnum’un davetlisi olarak film festivaline giden Serenay Sarıkaya’nın Cannes’dan gelen fotoğrafları çok güzeldi.

Görüntüsüyle, cazibesiyle, ışığıyla şu anda dizi sektörünün en tepesindeki kadın oyuncu Serenay bana göre.

Çünkü yabancının ‘charm’ (çekicilik) dediği şey, bu kadında fazlasıyla var.

Cannes’dan sonra bir kez daha karar verdim, Serenay’ı tek geçerim.

YARIN: Yavuz Bingöl anlatıyor...

◊ Kendisini “iktidara yakın” diye eleştiren eski solcu arkadaşlarını nasıl eleştiriyor?

◊ Hangi soruma “FERİŞTAHIYIM” yanıtını verdi?

◊ Hâlâ kendini solcu görüyor mu?

◊ Kızının TRT’ye program yapmasıyla ilgili ne dedi?

◊ “İhsan” albümünde türküsünü söylediği annesinin Alzheimer hastalığını nasıl anlattı?

◊ Konuşmadığı babası ve abisiyle ilgili neler söyledi?

Yavuz Bingöl’ün çok tartışılacak röportajı, yarın Pazar Kelebek’te...