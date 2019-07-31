Kaldırım işgalleri yeniden gündemde

Vedat Milor’un bir kavgaya karıştığını, sesini yükselttiğini, bağırıp çağırdığını rüyamda görsem inanmam.
Dolayısıyla evinin olduğu ve yazları yaşadığı Burgazada’da bir mekanın çalışanlarıyla yaşadığı tartışma haberini bu gözle okudum ben.
Kaldırımlara taşan ve yürüyecek yer bırakmayan masa ve sandalyeler için eminim mekanı uyarmıştır Vedat Milor...
Çünkü evinin önü, çünkü Burgazadalı Vedat...
Benim de İstanbul’da böyle mekanların sahiplerini uyarmak zaman zaman dilimin ucuna kadar geliyor...
Tamam kapıların önlerine masa sandalyeler atılsın, tamam İstanbul’un güzelliğini caddelerde yaşayalım ama yayaları da düşünelim...
Yaşlılar, pusetli aileler, yürüme zorluğu çekenler, çocuklar kimsenin umurunda değil...
Beyoğlu’nda 7-8 yıl önce masa sandalyeler kaldırıldığında en büyük kavgayı verenlerden biriydim, masalarımızı geri istiyoruz demiştik, o dönemin Başkan’ı Ahmet Misbah Demircan’la canlı yayınlar yapmıştım, konuşmuştuk.
Sonra bir formül bulundu ve yıllardır da masa sandalye tartışması yaşanmıyor.
Gereksiz bir tartışma olduğu için yaşanmasın da...
Ancak mekanlar da özenli olsunlar, bir masa bir masa daha diyerek para hırsıyla kaldırımları, sokakları işgal etmesinler...
Vedat Milor’un da Burgazada’da şikayeti bunaydı.
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de hak verdi bu işgal olayına...
“Restoranların sınırlarını zabıtayla çizdiriyoruz ancak buna riayet etmiyorlar. Zabıta ceza yazıyor ama maalesef esnaf buna uymamaya devam ediyor” dedi.
Peki çözüm?
“İnsanlar birbirlerinin yaşam alanına saygı göstermeli. Esnaf ekonomik krizde para kazanmak istiyor anlıyorum ama halkın Burgazada’da yürüme alanına da saygı göstermeleri gerekiyor” dedi Erdem Gül...
Zaten bunu öğrensek sorun kalmayacak ki...
Bu yıl ikinci takımım: Trabzonspor
İtiraf ediyorum son 6-7 aydır Trabzonspor’a karşı hiç olmadığı kadar sempati duymaya başladım.
Bunun mimarı Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan başkası değil.
Kulüpte 360 derece bir değişim, dönüşüm yaşanıyor.
Geçen yıl çok iyi futbol oynadılar, biraz daha dikkatli olsalar ve inansalar şampiyon bile bitirebilecekleri sezonu Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 4’üncü olarak tamamladılar.
Tribünler doldu, geçmişte taşkınlıkla anılan taraftarı takımı gönülden destekledi.
Kulüple taraftar arasında yakalanan sinerji şehirden taşıp tüm ülkeye yayılmaya başladı.
Mesela son forma tanıtım reklamları.
Trabzon’un geleneksel keşan motiflerinin işlendiği yeni sezon formasına o kadar duygusal bir tanıtım çektiler ki, taraftlı taraftarsız herkesin gönlünü kazandılar.
Sadece bizim değil Barcelona’dan Pique’nin bile...
Trabzonspor forması hayali kuran çocuğun hikayesiyle başlayıp Abdülkadir Ömür’ün 10 numarayı sırtına geçirmesiyle biten çok güzel bir tanıtım filmi olmuş.
İyi takım kurdular, oyuncular bulup çıkarıyorlar, iyi futbol oynuyorlar, Başkan antrenmanda ayakkabısı sıkan Abdülkadir’e çıkarıp kendi ayakkabılarını veriyor.
Hiç olmadığı kadar güzel şeyler oluyor Trabzon’da...
O yüzden bu yıl ikinci takımım Trabzonspor... Galatasaray şampiyon olamazsa onların olmasını istiyorum.
İllüzyon müzesi
İstanbul’da 5 gün önce çok ilginç bir illüzyon müzesi açıldı, İstiklal Caddesi’nde Narmanlı Han’da...
2015’te ilk kez Zagreb’de açılmıştı bu müze... 4 yıl içinde Berlin, New York, Atina gibi 15 farklı şehri gezdi Museum of Illusions ve şimdi İstanbul’a geldi.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” romanını yazarak hayatının bir bölümünü geçirdiği, ressam Aliye Berger’in atölyesine mekân olan, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirlerini yazdığı Narmanlı Han, 2016’dan bu yana restore ediliyordu, yeniden kazandırıldı İstiklal’e...
İşte orada 700 metrekare ve 3 kattan oluşan bir alana açıldı, İllüzyon Müzesi...
60’tan fazla illüzyon, etkinlik odası, hediyelik eşya dükkanı ve oyun odası bulunuyor müzede...
Dün sabah gitti bizim Pars ve Pera... O kadar eğlendiler ki anlata anlata bitiremiyorlar...
İşte o eğlencelerinden bir kare; birbirlerine çok yakın durmalarına rağmen Pera büyük, Pars oturduğu sandalyede küçücük görünüyor. İllüzyon tam da bu işte... Giriş yetişkin 45, çocuk 35 lira... 0-4 yaş arası ücretsiz.
Sadece çocuklar değil büyükler için de çok eğlenceli olacağını garanti ederim.
Ayrıca tam Instagram’lık, haberiniz olsun.
Kaldırım işgalleri yeniden gündemde
Vedat Milor’un bir kavgaya karıştığını, sesini yükselttiğini, bağırıp çağırdığını rüyamda görsem inanmam.
Dolayısıyla evinin olduğu ve yazları yaşadığı Burgazada’da bir mekanın çalışanlarıyla yaşadığı tartışma haberini bu gözle okudum ben.
Kaldırımlara taşan ve yürüyecek yer bırakmayan masa ve sandalyeler için eminim mekanı uyarmıştır Vedat Milor...
Çünkü evinin önü, çünkü Burgazadalı Vedat...
Benim de İstanbul’da böyle mekanların sahiplerini uyarmak zaman zaman dilimin ucuna kadar geliyor...
Tamam kapıların önlerine masa sandalyeler atılsın, tamam İstanbul’un güzelliğini caddelerde yaşayalım ama yayaları da düşünelim...
Yaşlılar, pusetli aileler, yürüme zorluğu çekenler, çocuklar kimsenin umurunda değil...
Beyoğlu’nda 7-8 yıl önce masa sandalyeler kaldırıldığında en büyük kavgayı verenlerden biriydim, masalarımızı geri istiyoruz demiştik, o dönemin Başkan’ı Ahmet Misbah Demircan’la canlı yayınlar yapmıştım, konuşmuştuk.
Sonra bir formül bulundu ve yıllardır da masa sandalye tartışması yaşanmıyor.
Gereksiz bir tartışma olduğu için yaşanmasın da...
Ancak mekanlar da özenli olsunlar, bir masa bir masa daha diyerek para hırsıyla kaldırımları, sokakları işgal etmesinler...
Vedat Milor’un da Burgazada’da şikayeti bunaydı.
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de hak verdi bu işgal olayına...
“Restoranların sınırlarını zabıtayla çizdiriyoruz ancak buna riayet etmiyorlar. Zabıta ceza yazıyor ama maalesef esnaf buna uymamaya devam ediyor” dedi.
Peki çözüm?
“İnsanlar birbirlerinin yaşam alanına saygı göstermeli. Esnaf ekonomik krizde para kazanmak istiyor anlıyorum ama halkın Burgazada’da yürüme alanına da saygı göstermeleri gerekiyor” dedi Erdem Gül...
Zaten bunu öğrensek sorun kalmayacak ki...
Bu yıl ikinci takımım: Trabzonspor
İtiraf ediyorum son 6-7 aydır Trabzonspor’a karşı hiç olmadığı kadar sempati duymaya başladım.
Bunun mimarı Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan başkası değil.
Kulüpte 360 derece bir değişim, dönüşüm yaşanıyor.
Geçen yıl çok iyi futbol oynadılar, biraz daha dikkatli olsalar ve inansalar şampiyon bile bitirebilecekleri sezonu Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 4’üncü olarak tamamladılar.
Tribünler doldu, geçmişte taşkınlıkla anılan taraftarı takımı gönülden destekledi.
Kulüple taraftar arasında yakalanan sinerji şehirden taşıp tüm ülkeye yayılmaya başladı.
Mesela son forma tanıtım reklamları.
Trabzon’un geleneksel keşan motiflerinin işlendiği yeni sezon formasına o kadar duygusal bir tanıtım çektiler ki, taraftlı taraftarsız herkesin gönlünü kazandılar.
Sadece bizim değil Barcelona’dan Pique’nin bile...
Trabzonspor forması hayali kuran çocuğun hikayesiyle başlayıp Abdülkadir Ömür’ün 10 numarayı sırtına geçirmesiyle biten çok güzel bir tanıtım filmi olmuş.
İyi takım kurdular, oyuncular bulup çıkarıyorlar, iyi futbol oynuyorlar, Başkan antrenmanda ayakkabısı sıkan Abdülkadir’e çıkarıp kendi ayakkabılarını veriyor.
Hiç olmadığı kadar güzel şeyler oluyor Trabzon’da...
O yüzden bu yıl ikinci takımım Trabzonspor... Galatasaray şampiyon olamazsa onların olmasını istiyorum.
İllüzyon müzesi
İstanbul’da 5 gün önce çok ilginç bir illüzyon müzesi açıldı, İstiklal Caddesi’nde Narmanlı Han’da...
2015’te ilk kez Zagreb’de açılmıştı bu müze... 4 yıl içinde Berlin, New York, Atina gibi 15 farklı şehri gezdi Museum of Illusions ve şimdi İstanbul’a geldi.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” romanını yazarak hayatının bir bölümünü geçirdiği, ressam Aliye Berger’in atölyesine mekân olan, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirlerini yazdığı Narmanlı Han, 2016’dan bu yana restore ediliyordu, yeniden kazandırıldı İstiklal’e...
İşte orada 700 metrekare ve 3 kattan oluşan bir alana açıldı, İllüzyon Müzesi...
60’tan fazla illüzyon, etkinlik odası, hediyelik eşya dükkanı ve oyun odası bulunuyor müzede...
Dün sabah gitti bizim Pars ve Pera... O kadar eğlendiler ki anlata anlata bitiremiyorlar...
İşte o eğlencelerinden bir kare; birbirlerine çok yakın durmalarına rağmen Pera büyük, Pars oturduğu sandalyede küçücük görünüyor. İllüzyon tam da bu işte... Giriş yetişkin 45, çocuk 35 lira... 0-4 yaş arası ücretsiz.
Sadece çocuklar değil büyükler için de çok eğlenceli olacağını garanti ederim.
Ayrıca tam Instagram’lık, haberiniz olsun.