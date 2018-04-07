Kadının gücünü Garo da gördü



Peki Garo ittifakı mı, Candan ittifakı mı daha agresifti?

Candan ittifakı daha agresifti, Garo iktidarı ise daha savunmadaydı.

Candan cephesinden Mustafa Sandal ve Ferhat Göçer karşı tarafa resmen ‘dayılık’ yaptılar. Genç popçu Edis bile gaza gelip ayağa kalkıp bağırdı.

Peki bu işte Sezen mi Candan’ı kullandı, yoksa Candan mı Sezen’i?

Ben ilk başta dışarıdan destekleyen isim olarak Sezen’in Candan’ı kullandığını düşünmüştüm.

Ama genel kurulda Candan’ın sesini bile duymayıp Sezen’i sürekli tartışırken görünce, “Acaba Candan mı Sezen’i kullanıyor?” dedim.

Ama her ikisi de doğru değil... Doğru olan; bu tam bir kadın dayanışmasıydı ve bu dayanışma erkek iktidarını yerle bir etti.

Yeni İlkyardım’ın dış cephesi nasıl

Sıraselviler’den Gaziosmanpaşa’ya taşınan Taksim İlkyardım Hastanesi, eski evine taşınmasına günler kala korkunç bir felaketin eşiğinden döndü.

Dün çıkan yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı.

2011’de daha bu bina yapılırken de dış cephe kaplaması yüzünden yangın çıkmış, “Allah’tan faaliyete geçmemişti” diye haberler yapılmıştı. Demek ki ‘çürük mal’ eninde sonunda bir yerde fire veriyor. Şimdi Taksim İlkyardım bu ay içinde Sıraselviler’deki eski yerinde yeni yapılan binasına taşınacak.

Çok merak ediyorum, acaba bu yeni binanın dış cephe kaplaması yangına dayanıklı mı? Bu tür felaketlere karşı testleri yapıldı mı?

İtfaiye tarafından hakkıyla denetimden geçirildi mi?

Yoksa yine 5-6 yıl sonra benzer bir felaketle mi karşılaşacağız?

Tabii bir de şurası önemli;

Gaziosmanpaşa’daki binayı 2011’de kim yaptıysa hakkında herhangi bir soruşturma açılacak mı acaba?

Yoksa yapanın yanına kâr mı kalacak yine?

‘Yusuf yusuf’luk bir durum yok ortada

İbrahim Tatlıses, Hatay’daki karakol ziyareti için tüm sanatçılara davetiye gönderildiğini söyledi. “Bazıları yusuf yusuf olduğu için gelmediler” dedi. İki satırlık cümlesinde iki büyük hata var:

1- Bütün sanatçılara davetiye gönderildiği falan yok. İşte Demet Akalın kendisinin çağrılmadığını söylüyor.

2- Hatay’da ve sınır karakolunda yusuf yusuf’luk bir durum yok ortada. Mehmetçik güvenliği sağlamış durumda. Ayrıca Cumhurbaşkanı orada, Genelkurmay Başkanı orada, dolayısıyla güvenlik konusunda bir soru işareti yoktu.

Yusuf yusuf olup korkudan Hatay’a gitmeyecek sanatçı olduğuna inanmıyorum ben.

Ayrıca Hatay, 5 yıl önceki Reyhanlı saldırısı dışında büyük sıkıntı yaşamamış bir ilimiz.

Hürriyet’le birlikte gidip gördüğümüz için söylüyorum.

Cihangir’in yeni gözdesi: Charter

Bizim mahallenin son mekanı Charter Pub oldu.

Yıllardır harabe halde duran Cihangir’in en güzel binalarından birini alıp restore ettiler, girişine de bu pub’ı açtılar.

Hazine’yle aynı cadde üzerinde, Hazine’den 50 metre ileride, yine Hazine’yi işleten Tayfun Topal’ın ‘icadı’ bu da...

Eski North Shields’ler kıvamında, İngiliz pub’ları tarzında, atıştırmalıkları ve biralarıyla öne çıkan bir mekan.

İki güzel yanı var:

1- İçeride büyük ekranlarda maç izliyorsunuz, ki daha açılalı 1 ay olmadı biz bütün maçlarımızı orada izler olduk...

2- Kapısının önü Symrna’ya komşu, sokak üzerinde oturup geleni geçeni seyrederek bira içiyorsunuz...

Hazine’den sonra Cihangir’e kalite katan bir mekanımız daha oldu.

Aynı binanın üzerine şimdi bir de balıkçı açılacak.

Olmadı Peker

Peker Açıkalın “Moda ikonu değil, motor ikonu” dedi yeni filmindeki rol arkadaşı Ivana Sert için.

Bununla da kalmadı;

“Soyadını değiştirsin, yumuşak yapsın”...

“Kendisi Ukrayna kültürü almış” gibi yakışıksız sözler de sarf etti Beyaz TV’deki canlı yayında...

Sette de tokat attığı haberleri çıkmış ama hem Ivana hen Peker yalanlamıştı bunu.

Bugün gazetelerde yer alacaktır, dün Ivana’nın basın toplantısı vardı. Herhalde tüm çamaşırlar ortaya dökülmüştür.

Peker her ne kadar mizaha sığınıyor olsa da, Ivana hakkında söylediği sözler, yaptığı imalar kabul edilir gibi değil.

Bir erkeğin bir kadın karşısında yüzde 100 haklı olsa bilse bel altına indiği durum, benim için sıfır haklılıkla eş değerdir.

Peker’e bu tavırlar hiç yakışmadı.

Keşke hiç bunlara kalkışmadan en başında “Ben Ivana’yla oynamam” deseydi...

YARIN: Türkan Şoray ve kızı Yağmur anlatıyor

◊ 10 ay aradan sonra buluştuğumuz Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal’la reklamdan televizyona, sinemadan ilişkilere uzanan keyifli bir sohbet yaptık...

◊ Şoray ameliyatından sonra neler yaşadı?

◊ Yağmur’la anne-kız ilişkileri nasıl?

◊ Kızının ilişkilerine karışıyor mu?

◊ Türkan Şoray nasıl “senaryo doktoru” oldu?

Hepsi ve daha fazlası yarın Pazar Kelebek’te...