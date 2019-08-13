Jennifer Lopez konser için 1 milyon dolar aldı

Jennifer Lopez’in Antalya’daki Regnum Carya’da verdiği konser, Lopez’in sahne performansıyla, öncesi, sonrasıyla çok konuşuldu.
Yazılmayan tek bir şey kaldı, onu da ben yazayım; Lopez’in konser için aldığı ücret...
Kendi cebine koyduğu rakam tam 1 milyon dolar.
Aslında konser ücreti 1.5 milyon dolarmış ama Moskova konserinin hemen peşine bağlanabildiği için 1 milyon dolara düşmüş.
200 bin dolara yakın da ekip ve diğer giderler için harcanmış.
Benim en çok merak ettiğim, Opet’in yüzde 50’sini sattıktan sonra turizme yönelen ve Regnum markasını yaratan Fikret Öztürk’ün ve grubun geri dönüşten memnun olup olmadığıydı.
Çok memnunlarmış...
Grubu da tanıyan bir iş insanı arkadaşıma sordum; “JLo’ya bu kadar para vermek yerine bir Türk sanatçı çıkarsalar olmaz mıydı?” diye.
“Mesela Tarkan’ı çıkarsalar çok daha az ödeyip aynı geri dönüşü alabilirlerdi” dedim.
Arkadaşım; “Regnum Carya Golf&Spa Resort, 250 milyon doların üzerinde bir fiyata mâl olmuş müthiş bir turizm yatırımı” dedi.
“Ve otelin Türk müşterisi yüzde 15 civarında” diye de ekledi.
Dolayısıyla Türk müşteriden daha çok yabancı müşteriye yönelik ve Regnum’u dış pazarda konuşturmak için yapılmış bir hareketmiş bu konser.
Bu kadar ilgi göreceklerini beklemedikleri için hatta ilk başta bilet fiyatlarını düşük tutmuşlar.
Geçen yıl Dua Lipa’yı getirmişlerdi. Bu sene Jennifer Lopez...
2020’de ise çok daha büyük bir ismi getirmek istiyorlarmış.
Geri dönüşü olmasa yapmazlardı herhalde değil mi?
Bu yatırımları yapmak, bu konserleri düzenlemek turizmimizin gücünü gösteriyor aslında. Bu yüzden tebrik etmek lazım...
Premier League Netflix dizisi gibi
Dünyanın en iyi ligi olan Premier League hafta sonu başladı da futbol hasretimiz bitti. S Sport’tan hafta sonu üç-dört maç izledim ve bir kez daha anladım ki Premier League’de futbol kalitesi olduğu kadar çekim kalitesi de çok yüksek.
Çok iyi rejileri var, çok iyi kamera kullanıyorlar. Mesela Chelsea için efsane olan Frank Lampard’ın takımın başında ilk maçına çıktığı anlar ekrana geldi, tribünlerde seyircinin önünde yürüyor, kamera yanında yürüyor, müthiş bir açı var... O sırada tribünde Lampard için yazılan “Geçmişimiz, şimdimiz, geleceğimiz” pankartı ekrana geliyor.
Hoş Lampard, Chelsea’nin başında olduğu ilk maçta Manchester United’dan 4 gol yedi ama olsun, efsane mi efsane...
Çarşamba günü ikinci maçına İstanbul Vodafone Arena’da çıkacak Lampard, Chelsea-Liverpool Süper Kupa finalinde.
Geçen sezon Premier League tarihinin en iyi ikincisi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanlı Liverpool 4 golle, geçen yılın şampiyonu Manchester City 5 golle başladı sezona ve bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını gösterdiler.
Bu sezon kullanılmaya başlayan VAR sistemine hakemler mümkün olduğu kadar az başvurmaya çalıştılar.
3-1 biten Tothenam-Aston Villa maçını izlerken yine dikkatimi çekti, gol sevincini bile futbolcuların arasına kadar girerek aktarıyor reji ekibi. Müthiş açılar, müthiş bir görsel zenginlik var Premier League’de...
Elbette her maçta ağzına kadar dolu tribünlerin enerjisi de bu görsel zenginliği ikiye katlıyor.
Netflix dizisi gibi çekiyor adamlar maçı ve seyrine doyum olmuyor.
Bu yıl çok daha fazla maç izlemeye karar verdim.
Açıkhava’da ‘mekanın sahibi’ Tarkan geldi 3 saatte biletler tükendi
Açıkhava’da o konser yapılır bu konser yapılır, biletti davetiyeydi tartışması yaşanır ama hepimiz biliyoruz ki “mekanın gerçek sahibi” Tarkan’dır.
Onun konseri beklenir, onun tarihine göre herkes pozisyon alır.
Bir tek Tarkan’ın biletleri çıktığı zaman anında tükenir.
Geçen yıl bebeği olduğu ve takvimi uymadığı için Açıkhava’ya çıkmamıştı Tarkan.
1 yıl aradan sonra 20-21-23 Eylül olarak açıklandı Açıkhava konserleri.
Önceki gün konserleri düzenleyen Atlantis Yapım’ın sahibi Erdal Bozkuş’la konuşuyordum.
“Birazdan açacağız biletleri satışa” dedi.
Açıldığı gibi de 3 saat içinde tükendi biletler.
Cem Yılmaz arada “biletleri tükendi, karaborsaya düştü” haberlerine tepki gösteriyor, bunu gerçekten başarabilen iki sanatçı var Türkiye’de; Biri Tarkan, diğeri Cem.
Bu arada bilet bulamayıp üzülen Tarkan hayranları için bir iyi, bir kötü haberim var.
Önce iyi haberi vereyim: Üç konserle bitmeyecek Açıkhava konserleri.
Kötü habere gelince...
10 konser de olsa yine anında bitecek biletleri...
Ne de olsa mekanın sahibi...
Jennifer Lopez konser için 1 milyon dolar aldı
Jennifer Lopez’in Antalya’daki Regnum Carya’da verdiği konser, Lopez’in sahne performansıyla, öncesi, sonrasıyla çok konuşuldu.
Yazılmayan tek bir şey kaldı, onu da ben yazayım; Lopez’in konser için aldığı ücret...
Kendi cebine koyduğu rakam tam 1 milyon dolar.
Aslında konser ücreti 1.5 milyon dolarmış ama Moskova konserinin hemen peşine bağlanabildiği için 1 milyon dolara düşmüş.
200 bin dolara yakın da ekip ve diğer giderler için harcanmış.
Benim en çok merak ettiğim, Opet’in yüzde 50’sini sattıktan sonra turizme yönelen ve Regnum markasını yaratan Fikret Öztürk’ün ve grubun geri dönüşten memnun olup olmadığıydı.
Çok memnunlarmış...
Grubu da tanıyan bir iş insanı arkadaşıma sordum; “JLo’ya bu kadar para vermek yerine bir Türk sanatçı çıkarsalar olmaz mıydı?” diye.
“Mesela Tarkan’ı çıkarsalar çok daha az ödeyip aynı geri dönüşü alabilirlerdi” dedim.
Arkadaşım; “Regnum Carya Golf&Spa Resort, 250 milyon doların üzerinde bir fiyata mâl olmuş müthiş bir turizm yatırımı” dedi.
“Ve otelin Türk müşterisi yüzde 15 civarında” diye de ekledi.
Dolayısıyla Türk müşteriden daha çok yabancı müşteriye yönelik ve Regnum’u dış pazarda konuşturmak için yapılmış bir hareketmiş bu konser.
Bu kadar ilgi göreceklerini beklemedikleri için hatta ilk başta bilet fiyatlarını düşük tutmuşlar.
Geçen yıl Dua Lipa’yı getirmişlerdi. Bu sene Jennifer Lopez...
2020’de ise çok daha büyük bir ismi getirmek istiyorlarmış.
Geri dönüşü olmasa yapmazlardı herhalde değil mi?
Bu yatırımları yapmak, bu konserleri düzenlemek turizmimizin gücünü gösteriyor aslında. Bu yüzden tebrik etmek lazım...
Premier League Netflix dizisi gibi
Dünyanın en iyi ligi olan Premier League hafta sonu başladı da futbol hasretimiz bitti. S Sport’tan hafta sonu üç-dört maç izledim ve bir kez daha anladım ki Premier League’de futbol kalitesi olduğu kadar çekim kalitesi de çok yüksek.
Çok iyi rejileri var, çok iyi kamera kullanıyorlar. Mesela Chelsea için efsane olan Frank Lampard’ın takımın başında ilk maçına çıktığı anlar ekrana geldi, tribünlerde seyircinin önünde yürüyor, kamera yanında yürüyor, müthiş bir açı var... O sırada tribünde Lampard için yazılan “Geçmişimiz, şimdimiz, geleceğimiz” pankartı ekrana geliyor.
Hoş Lampard, Chelsea’nin başında olduğu ilk maçta Manchester United’dan 4 gol yedi ama olsun, efsane mi efsane...
Çarşamba günü ikinci maçına İstanbul Vodafone Arena’da çıkacak Lampard, Chelsea-Liverpool Süper Kupa finalinde.
Geçen sezon Premier League tarihinin en iyi ikincisi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanlı Liverpool 4 golle, geçen yılın şampiyonu Manchester City 5 golle başladı sezona ve bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını gösterdiler.
Bu sezon kullanılmaya başlayan VAR sistemine hakemler mümkün olduğu kadar az başvurmaya çalıştılar.
3-1 biten Tothenam-Aston Villa maçını izlerken yine dikkatimi çekti, gol sevincini bile futbolcuların arasına kadar girerek aktarıyor reji ekibi. Müthiş açılar, müthiş bir görsel zenginlik var Premier League’de...
Elbette her maçta ağzına kadar dolu tribünlerin enerjisi de bu görsel zenginliği ikiye katlıyor.
Netflix dizisi gibi çekiyor adamlar maçı ve seyrine doyum olmuyor.
Bu yıl çok daha fazla maç izlemeye karar verdim.
Açıkhava’da ‘mekanın sahibi’ Tarkan geldi 3 saatte biletler tükendi
Açıkhava’da o konser yapılır bu konser yapılır, biletti davetiyeydi tartışması yaşanır ama hepimiz biliyoruz ki “mekanın gerçek sahibi” Tarkan’dır.
Onun konseri beklenir, onun tarihine göre herkes pozisyon alır.
Bir tek Tarkan’ın biletleri çıktığı zaman anında tükenir.
Geçen yıl bebeği olduğu ve takvimi uymadığı için Açıkhava’ya çıkmamıştı Tarkan.
1 yıl aradan sonra 20-21-23 Eylül olarak açıklandı Açıkhava konserleri.
Önceki gün konserleri düzenleyen Atlantis Yapım’ın sahibi Erdal Bozkuş’la konuşuyordum.
“Birazdan açacağız biletleri satışa” dedi.
Açıldığı gibi de 3 saat içinde tükendi biletler.
Cem Yılmaz arada “biletleri tükendi, karaborsaya düştü” haberlerine tepki gösteriyor, bunu gerçekten başarabilen iki sanatçı var Türkiye’de; Biri Tarkan, diğeri Cem.
Bu arada bilet bulamayıp üzülen Tarkan hayranları için bir iyi, bir kötü haberim var.
Önce iyi haberi vereyim: Üç konserle bitmeyecek Açıkhava konserleri.
Kötü habere gelince...
10 konser de olsa yine anında bitecek biletleri...
Ne de olsa mekanın sahibi...