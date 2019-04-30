İşte sosyal medya

Daha geçen gün yazdım sosyal medyadaki içeriklerinin çoğunun çöplük olduğunu...
Üstelik bunu internetin en önemli markalarının başındakiler de söylüyor.
Kalitesizlik, ucuzluk, denetimsizlik, kötünün prim yapması sosyal medyanın çıtasını her geçen gün daha da yerlere düşürüyor.
Mesela Kerimcan Durmaz’ı başından beri en çok eleştirenlerden biri benim...
Kerimcan Durmaz’ın kişiliğini değil onun rol model olmasını, onun izinden gidenlerin çok daha kötü imitasyonlar olarak ortaya çıkmasını eleştiriyorum.
İşte en son yine bir skandalla adı anılıyor.
Uçak tuvaletinde çekilen bir görüntünün ona ait olduğu iddiası var.
O da, “O ben değilim, bana gelen bir görüntüyü avukatıma gönderirken yanlışlıkla yayınladım” diyor...
Neyse ne, gram ilgilendirmiyor beni...
Ama bu isimler etrafında sosyal medyada hep bu tür konuları konuşuyoruz...
Muhafız’ın 3. sezonu çekiliyor
Çağatay Ulusoy’un rol aldığı Muhafız dizisinin ikinci sezonu önceki gün Netflix’te başladı.
Bu platformdaki ilk Türk dizisi olan Muhafız, belli ki yayıncı kuruluşu memnun etmiş olmalı ki ikinci sezonda da devam ediyor.
Hatta Netflix işten o kadar memnunmuş ki, üçüncü sezonun siparişini verdiğini öğrendim.
Muhafız’ın üçüncü sezon hazırlıkları tamamlanmış bile bugün-yarın çekimlerin başlaması bekleniyor.
Aliço’nun ‘berbat fikri’
Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya’nın sesini duydum...
“Berbat bir fikrimiz var, radyo programı yapacağız” diyorlardı.
“Biraz gündem, biraz sanat, yanına az da spor... Kadın, erkek, biraz da aşk konuşacağız” diye de ekliyorlardı. İşin latifesini yapıyorlar tabii, berbat değil harika bir fikir olduğunu onlar da biliyor...
Oyuncuların dizilerden kafayı kaldırıp, sanata, tiyatroya, sahneye, radyoya zaman ayırması ancak harika bir fikir olur.
Show Radyo’da her cuma 22.00’de yayınlanacak programlarının adı “İç/Gece” olacakmış, senaryolardan alışıklar yabancılık çekmezler.
2019 model Kaybedenler Kulübü mü geliyor diye merak ediyorum...
Başkan’ı da yanıltıyorlar
Didim’de yapılan Vegan Fest’te kebap yediler diye bir yazı yazdım, bir haftadır ortalığı yıkıyorlar...
“Yok biz öyle bir şey yapmadık”, “Davet edilen gazetecilere ve influencer’lara kebap yedirmedik”, “Onlar Didim’in tanıtımı için gelip Vegan Fest’e uğrayan bir gruptu”, “Cengiz Semercioğlu bizden özür dilesin” diye...
Bir haftadır bekliyorum konuyu uzatmayayım, organizasyonu yapanları daha fazla mahçup etmeyeyim diye...
Yok bitirmiyorlar meseleyi, yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali beni yalancı çıkaracaklar.
Sadece beni değil benim o yazımı sosyal medyada paylaşan diğer gazetecilere de yükleniyorlar.
Arkadaşlar belki sizin haberiniz yok, belki kontrolünüz dışında oldu, belki festivali düzenleyenlerin değil PR’cıların yaptığı bir şey ama oraya vegan festivali için götürülen gazeteciler ve influencerlar öğlen kebap, akşam steak house’da et yedi.
Dediğiniz gibi Didim’in tanıtımı için de değil, bizzat Vegan Fest’e davet edildiler, elimde yazışmalar var.
Götürülen gazetecilere belediye görevlileri yardımcı oldu, belediye araçlarıyla transferleri yapıldı.
Benim üzüldüğüm, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı da yanıltıyorsunuz.
Sayın Atabay açıklamalar yapıyor, “Biz kebap yedirmedik” diye...
Afiyetle yediler başkanım, sizin bilginiz dahilinde değil bu.
Ayrıca ben o yazıyı asla Vegan Fest’i karalamak amacıyla yazmadım.
Türkiye’nin ilk vegan festivali olduğunu, bu işte Didim Belediyesi’nin bir kusuru olmadığını da açıkça belirttim.
Ayrıca Vegan Fest’e giden herkesin vegan olmasına gerek yok.
Ben sadece vegan kültürünün anlatılması, tanıtılması konusunda eksik kalındığına dikkat çektim...
Önümüzdeki yıllarda buna dikkat edin dedim...
Cihangir çocuk festivali
Hafta sonu Cihangir Parkı’nda çok güzel bir çocuk festivali vardı.
Kılıçalipaşa, Cihangir ve Pürtelaş mahallelerinin yeni seçilen genç muhtarları bir araya gelmiş ve böyle bir etkinlik organize etmişler.
İşin güzel tarafı esnaf da festivale sponsor olmuş...
Pastaneler, manavlar, marketler, meyve, kek, pasta göndermişler...
Sular, limonatalar bedava...
Etrafta balonlar, konfetiler tam bir bayram yeriydi...
Gönüllüler ordusu görev yapıyordu.
Üç mahallenin değişen muhtarları bile bir ufacık dokunuşla semtte insanları bir araya getirmeye başardı.
Yerel yönetimlerde istense neler yapılacağını varın siz düşünün...
Yeni muhtarlara, Beyoğlu’nun yeni başkanı Haydar Ali Yıldız’la aralarının nasıl olduğunu sordum, “Çok iyi her konuda destek oluyorlar” dediler...
Beyoğlu-Cihangir adına çok sevindim...
İşte sosyal medya
Daha geçen gün yazdım sosyal medyadaki içeriklerinin çoğunun çöplük olduğunu...
Üstelik bunu internetin en önemli markalarının başındakiler de söylüyor.
Kalitesizlik, ucuzluk, denetimsizlik, kötünün prim yapması sosyal medyanın çıtasını her geçen gün daha da yerlere düşürüyor.
Mesela Kerimcan Durmaz’ı başından beri en çok eleştirenlerden biri benim...
Kerimcan Durmaz’ın kişiliğini değil onun rol model olmasını, onun izinden gidenlerin çok daha kötü imitasyonlar olarak ortaya çıkmasını eleştiriyorum.
İşte en son yine bir skandalla adı anılıyor.
Uçak tuvaletinde çekilen bir görüntünün ona ait olduğu iddiası var.
O da, “O ben değilim, bana gelen bir görüntüyü avukatıma gönderirken yanlışlıkla yayınladım” diyor...
Neyse ne, gram ilgilendirmiyor beni...
Ama bu isimler etrafında sosyal medyada hep bu tür konuları konuşuyoruz...
Muhafız’ın 3. sezonu çekiliyor
Çağatay Ulusoy’un rol aldığı Muhafız dizisinin ikinci sezonu önceki gün Netflix’te başladı.
Bu platformdaki ilk Türk dizisi olan Muhafız, belli ki yayıncı kuruluşu memnun etmiş olmalı ki ikinci sezonda da devam ediyor.
Hatta Netflix işten o kadar memnunmuş ki, üçüncü sezonun siparişini verdiğini öğrendim.
Muhafız’ın üçüncü sezon hazırlıkları tamamlanmış bile bugün-yarın çekimlerin başlaması bekleniyor.
Aliço’nun ‘berbat fikri’
Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya’nın sesini duydum...
“Berbat bir fikrimiz var, radyo programı yapacağız” diyorlardı.
“Biraz gündem, biraz sanat, yanına az da spor... Kadın, erkek, biraz da aşk konuşacağız” diye de ekliyorlardı. İşin latifesini yapıyorlar tabii, berbat değil harika bir fikir olduğunu onlar da biliyor...
Oyuncuların dizilerden kafayı kaldırıp, sanata, tiyatroya, sahneye, radyoya zaman ayırması ancak harika bir fikir olur.
Show Radyo’da her cuma 22.00’de yayınlanacak programlarının adı “İç/Gece” olacakmış, senaryolardan alışıklar yabancılık çekmezler.
2019 model Kaybedenler Kulübü mü geliyor diye merak ediyorum...
Başkan’ı da yanıltıyorlar
Didim’de yapılan Vegan Fest’te kebap yediler diye bir yazı yazdım, bir haftadır ortalığı yıkıyorlar...
“Yok biz öyle bir şey yapmadık”, “Davet edilen gazetecilere ve influencer’lara kebap yedirmedik”, “Onlar Didim’in tanıtımı için gelip Vegan Fest’e uğrayan bir gruptu”, “Cengiz Semercioğlu bizden özür dilesin” diye...
Bir haftadır bekliyorum konuyu uzatmayayım, organizasyonu yapanları daha fazla mahçup etmeyeyim diye...
Yok bitirmiyorlar meseleyi, yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali beni yalancı çıkaracaklar.
Sadece beni değil benim o yazımı sosyal medyada paylaşan diğer gazetecilere de yükleniyorlar.
Arkadaşlar belki sizin haberiniz yok, belki kontrolünüz dışında oldu, belki festivali düzenleyenlerin değil PR’cıların yaptığı bir şey ama oraya vegan festivali için götürülen gazeteciler ve influencerlar öğlen kebap, akşam steak house’da et yedi.
Dediğiniz gibi Didim’in tanıtımı için de değil, bizzat Vegan Fest’e davet edildiler, elimde yazışmalar var.
Götürülen gazetecilere belediye görevlileri yardımcı oldu, belediye araçlarıyla transferleri yapıldı.
Benim üzüldüğüm, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı da yanıltıyorsunuz.
Sayın Atabay açıklamalar yapıyor, “Biz kebap yedirmedik” diye...
Afiyetle yediler başkanım, sizin bilginiz dahilinde değil bu.
Ayrıca ben o yazıyı asla Vegan Fest’i karalamak amacıyla yazmadım.
Türkiye’nin ilk vegan festivali olduğunu, bu işte Didim Belediyesi’nin bir kusuru olmadığını da açıkça belirttim.
Ayrıca Vegan Fest’e giden herkesin vegan olmasına gerek yok.
Ben sadece vegan kültürünün anlatılması, tanıtılması konusunda eksik kalındığına dikkat çektim...
Önümüzdeki yıllarda buna dikkat edin dedim...
Cihangir çocuk festivali
Hafta sonu Cihangir Parkı’nda çok güzel bir çocuk festivali vardı.
Kılıçalipaşa, Cihangir ve Pürtelaş mahallelerinin yeni seçilen genç muhtarları bir araya gelmiş ve böyle bir etkinlik organize etmişler.
İşin güzel tarafı esnaf da festivale sponsor olmuş...
Pastaneler, manavlar, marketler, meyve, kek, pasta göndermişler...
Sular, limonatalar bedava...
Etrafta balonlar, konfetiler tam bir bayram yeriydi...
Gönüllüler ordusu görev yapıyordu.
Üç mahallenin değişen muhtarları bile bir ufacık dokunuşla semtte insanları bir araya getirmeye başardı.
Yerel yönetimlerde istense neler yapılacağını varın siz düşünün...
Yeni muhtarlara, Beyoğlu’nun yeni başkanı Haydar Ali Yıldız’la aralarının nasıl olduğunu sordum, “Çok iyi her konuda destek oluyorlar” dediler...
Beyoğlu-Cihangir adına çok sevindim...