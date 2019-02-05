İşte benim en iyi 10 dizim...

Her liste olduğu gibi Hürriyet Pazar’ın En İyi 100 Yerli Dizi listesi de tartışmalara neden oldu...
Jüride olduğum için pek çok tanıdığım yapımcı, “Neye göre belirlediniz bu listeyi”, “Kim nasıl seçti” diye sorular sordu bana...
Dün haberde yer alıyordu ama bir kez de ben yazayım...
Jüride yer alan 50 kişi kendi ilk 10 listesini yazıp gönderdi gazeteye... 1’inci sıradakine 10 puan, 2’nciye 9, 3’üncüye 8 puan diye puanlama yapılıp toplandı ve sonuçlar ortaya çıktı...
Benim listem şöyleydi:
1- Muhteşem Yüzyıl
2- Aşk-ı Memnu
3- Asmalı Konak
4- Ezel
5- İkinci Bahar
6- Kurtlar Vadisi
7- Çemberimde Gül Oya
8- Öyle Bir Geçer Zaman ki
9- Süper Baba
10- Bizimkiler
Pek çok jüri üyesininki de belli ki bu dizilerdi... Sıralama değişik olsa da sonuçta ilk 10’a giren bu diziler oldu...
İki farkla:
Benim ilk 10’umda Kurtlar Vadisi (listede 18. sırada) vardı, çıkan sonuçta Avrupa Yakası ilk 10’da yer aldı...
Yine oluşan listede Behzat Ç. yer aldı, benim ilk 10’umda yer alan Öyle Bir Geçer Zaman ki listede 15’inci oldu...
Bunun üzerine Türker Abi (İnanoğlu) aradı, “Peki sence Kanada’dan Japonya’ya kadar satılmış olan Yabancı Damat, 95’inci mi olmalıydı? Show TV’nin 49 kere oynatıp reytinglere giren Cennet Mahallesi ilk 100’de olmaz mı” diye sordu?
Dedim ya ortada bir liste varsa tartışma da bitmez...
Ama Türker Abi haklı, özellikle de Yabancı Damat konusunda...
Ben en iyi 100 listesi yapsam, ilk 30’umda yer alır Yabancı Damat...
İlk 30’a Masum ve Kuzey Güney girdiyse Yabancı Damat’ın haydi haydi girmesi lazımdı...
Önemli olan fikrin kalitesi
FX yapımı An American Crime Story serisindeki Versace Cinayeti, 2018’de Emmy’de En İyi Mini Dizi ödülünü kazandı...
Şu sıralar Netflix’te gösterimde, ben de soluksuz izliyorum...
An American Crime Story’nin ilk sezonunda O. J Simpson Cinayeti de çok iyiydi.
1997’de Miami’de lüks malikanesinin merdivenlerinde vurulan Gianni Versace’nin bu diziyle bir AIDS hastası olduğu da iddia ediliyor.
Çünkü dizinin dayandığı Maureen Orth’un “Vulgar Favors” kitabında böyle geçiyor.
Oysa yaşadığı dönemde ailesi, Versace’nin rahatsızlığını iç kulak kanserine dayandırıyordu...
Versace markasında kreatif olan, tasarlayan, yaratıcı olan elbette Gianni Versace...
Kız kardeşi Donatella’nın doğru dürüst çizim bile yapamadığını görüyoruz dizide...
Hastalığı nedeniyle bir ara hayatını kaybedeceğini düşünen Gianni, kız kardeşini “Önemli olan çizimin kalitesi değil, fikrin kalitesi” diyerek kendinden sonraya hazırlamaya çalışıyor. 1994 ve 95’te AIDS’i yenen Versace, 1997’de yaşlı ve zengin erkeklere eskortluk yapan Andrew Cunanan tarafından öldürülüyor.
Dizi onun ölümüyle başlayıp Andrew Cunanan’ın nasıl bir seri katile dönüştüğünü anlatıyor zaten...
Cunanan 1997’de Versace’ye gelene kadar 4 eyalette 5 kişiyi öldürüyor...
Bir seri katili takip edemeyen FBI’daki zafiyet Versace’nin ölümünü hazırlıyor...
Donatella rolünde Penélope Cruz, Versace’nin sevgilisi rolünde Ricky Martin var. Ama dizide döktüren, Andrew Cunanan rolündeki Edgar Ramirez...
Aleyna’nın hayali
Aleyna Tilki’nin en büyük hayaliydi Selda Bağcan’la sahnede birlikte şarkı söyleyebilmek...
Röportaj yaptığımız zaman Selda Bağcan'a da söylemiştim bunu “İleride neden olmasın” diyerek çok üzerinde durmamıştı açıkçası...
Hatta geçen yıl Altın Kelebek’te Aleyna çok istedi Selda Bağcan’la birlikte sahneye çıkmayı...
Selda Bağcan’a da ilettik bunu ama takvimi uymayınca Aleyna’nın hayali gerçekleşememişti.
Sonunda Bostancı Gösteri Merkezi’nde muradına erdi Aleyna...
Selda Bağcan burun kıvırmadan, gencecik bir popçuya verdiği destekle bir kez daha gönülleri fethetti...
Başkası olsa, sahnesine gidip sürpriz yapmayı 40 kere düşünür ama Selda Bağcan kendisiyle barışık olduğu için böyle şeylere takılmaz... Büyüklüğü de oradan geliyor zaten...
Alıntı değil çalıntı
Reynmen’in Derdim Olsun şarkısına çektiği klibin, 2011 yapımı Mahna Mahna Killer adlı kısa filmden alındığı söyleniyor...
Klibi de, filmi de karşılaştırmalı izledim...
Kimse bu işe esinlenme, alıntı falan gibi kulplar takmaya kalkmasın.
Bunun adı birebir çalıntıdır...
Günümüzde o kadar çok dijital platform elimizin altında ki, klip çekmek için kenarda köşedeki filmlerden, yapımlardan çok rahat sahne aşırmaları yapabilirsiniz...
Ama unutmamanız gereken bir şey var, o dijital platformlarda en kenarda köşede kalmış bir filmi bile izleyen birleri mutlaka çıkıyor...
Sonunda da patlıyorsunuz...
İşte benim en iyi 10 dizim...
Her liste olduğu gibi Hürriyet Pazar’ın En İyi 100 Yerli Dizi listesi de tartışmalara neden oldu...
Jüride olduğum için pek çok tanıdığım yapımcı, “Neye göre belirlediniz bu listeyi”, “Kim nasıl seçti” diye sorular sordu bana...
Dün haberde yer alıyordu ama bir kez de ben yazayım...
Jüride yer alan 50 kişi kendi ilk 10 listesini yazıp gönderdi gazeteye... 1’inci sıradakine 10 puan, 2’nciye 9, 3’üncüye 8 puan diye puanlama yapılıp toplandı ve sonuçlar ortaya çıktı...
Benim listem şöyleydi:
1- Muhteşem Yüzyıl
2- Aşk-ı Memnu
3- Asmalı Konak
4- Ezel
5- İkinci Bahar
6- Kurtlar Vadisi
7- Çemberimde Gül Oya
8- Öyle Bir Geçer Zaman ki
9- Süper Baba
10- Bizimkiler
Pek çok jüri üyesininki de belli ki bu dizilerdi... Sıralama değişik olsa da sonuçta ilk 10’a giren bu diziler oldu...
İki farkla:
Benim ilk 10’umda Kurtlar Vadisi (listede 18. sırada) vardı, çıkan sonuçta Avrupa Yakası ilk 10’da yer aldı...
Yine oluşan listede Behzat Ç. yer aldı, benim ilk 10’umda yer alan Öyle Bir Geçer Zaman ki listede 15’inci oldu...
Bunun üzerine Türker Abi (İnanoğlu) aradı, “Peki sence Kanada’dan Japonya’ya kadar satılmış olan Yabancı Damat, 95’inci mi olmalıydı? Show TV’nin 49 kere oynatıp reytinglere giren Cennet Mahallesi ilk 100’de olmaz mı” diye sordu?
Dedim ya ortada bir liste varsa tartışma da bitmez...
Ama Türker Abi haklı, özellikle de Yabancı Damat konusunda...
Ben en iyi 100 listesi yapsam, ilk 30’umda yer alır Yabancı Damat...
İlk 30’a Masum ve Kuzey Güney girdiyse Yabancı Damat’ın haydi haydi girmesi lazımdı...
Önemli olan fikrin kalitesi
FX yapımı An American Crime Story serisindeki Versace Cinayeti, 2018’de Emmy’de En İyi Mini Dizi ödülünü kazandı...
Şu sıralar Netflix’te gösterimde, ben de soluksuz izliyorum...
An American Crime Story’nin ilk sezonunda O. J Simpson Cinayeti de çok iyiydi.
1997’de Miami’de lüks malikanesinin merdivenlerinde vurulan Gianni Versace’nin bu diziyle bir AIDS hastası olduğu da iddia ediliyor.
Çünkü dizinin dayandığı Maureen Orth’un “Vulgar Favors” kitabında böyle geçiyor.
Oysa yaşadığı dönemde ailesi, Versace’nin rahatsızlığını iç kulak kanserine dayandırıyordu...
Versace markasında kreatif olan, tasarlayan, yaratıcı olan elbette Gianni Versace...
Kız kardeşi Donatella’nın doğru dürüst çizim bile yapamadığını görüyoruz dizide...
Hastalığı nedeniyle bir ara hayatını kaybedeceğini düşünen Gianni, kız kardeşini “Önemli olan çizimin kalitesi değil, fikrin kalitesi” diyerek kendinden sonraya hazırlamaya çalışıyor. 1994 ve 95’te AIDS’i yenen Versace, 1997’de yaşlı ve zengin erkeklere eskortluk yapan Andrew Cunanan tarafından öldürülüyor.
Dizi onun ölümüyle başlayıp Andrew Cunanan’ın nasıl bir seri katile dönüştüğünü anlatıyor zaten...
Cunanan 1997’de Versace’ye gelene kadar 4 eyalette 5 kişiyi öldürüyor...
Bir seri katili takip edemeyen FBI’daki zafiyet Versace’nin ölümünü hazırlıyor...
Donatella rolünde Penélope Cruz, Versace’nin sevgilisi rolünde Ricky Martin var. Ama dizide döktüren, Andrew Cunanan rolündeki Edgar Ramirez...
Aleyna’nın hayali
Aleyna Tilki’nin en büyük hayaliydi Selda Bağcan’la sahnede birlikte şarkı söyleyebilmek...
Röportaj yaptığımız zaman Selda Bağcan'a da söylemiştim bunu “İleride neden olmasın” diyerek çok üzerinde durmamıştı açıkçası...
Hatta geçen yıl Altın Kelebek’te Aleyna çok istedi Selda Bağcan’la birlikte sahneye çıkmayı...
Selda Bağcan’a da ilettik bunu ama takvimi uymayınca Aleyna’nın hayali gerçekleşememişti.
Sonunda Bostancı Gösteri Merkezi’nde muradına erdi Aleyna...
Selda Bağcan burun kıvırmadan, gencecik bir popçuya verdiği destekle bir kez daha gönülleri fethetti...
Başkası olsa, sahnesine gidip sürpriz yapmayı 40 kere düşünür ama Selda Bağcan kendisiyle barışık olduğu için böyle şeylere takılmaz... Büyüklüğü de oradan geliyor zaten...
Alıntı değil çalıntı
Reynmen’in Derdim Olsun şarkısına çektiği klibin, 2011 yapımı Mahna Mahna Killer adlı kısa filmden alındığı söyleniyor...
Klibi de, filmi de karşılaştırmalı izledim...
Kimse bu işe esinlenme, alıntı falan gibi kulplar takmaya kalkmasın.
Bunun adı birebir çalıntıdır...
Günümüzde o kadar çok dijital platform elimizin altında ki, klip çekmek için kenarda köşedeki filmlerden, yapımlardan çok rahat sahne aşırmaları yapabilirsiniz...
Ama unutmamanız gereken bir şey var, o dijital platformlarda en kenarda köşede kalmış bir filmi bile izleyen birleri mutlaka çıkıyor...
Sonunda da patlıyorsunuz...