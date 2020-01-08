İstanbul’da Deniz Taksi çözülmeli

İstanbul gibi dört bir yanı denizler, boğazlarla çevrili bir şehirde deniz taşımacılığı çok daha iyi olmalı.
Bunu yıllarca yazmıştık, sonunda hayatımıza Deniz Taksi girmişti.
Evet, biraz pahalıydı ama üç-beş kişi bindiğimizde makul fiyata geliyordu.
Ta ki Jet Fadıl olaya el atana kadar.
Her işi olduğu gibi Deniz Taksi’yi de batırdı Jet Fadıl.
Şu anda Haliç’te hurdaya çıkmış durumda.
Benzer bir yazıyı 2 yıl kadar önce de yazmıştım, o günden bu yana hiçbir şey yapılmadı Deniz Taksi’yle ilgili.
Geçen gün Milliyet, hurda halde Haliç’te yatan teknelerin fotoğrafını çekti.
Yazık... Hem teknelere, hem İstanbullulara...
Bunun sıkıntılı bir hukuki süreci var. Ama süreç çözülemiyorsa bile İBB bu işe el atmalı.
Yeni bir Deniz Taksi şirketi kurmalı.
Başkan Ekrem İmamoğlu, Deniz Taksi’leri yeniden İstanbulluların hizmetine sunmalı.
Arda Turan...
Başakşehir, Arda Turan’la anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Arda, “Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum” diyerek izin istedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda’ya sıcak değil ama Fatih Terim tam tersi yönde görüş bildirdi.
Bu durumda Arda Galatasaray’a yüzde 80 gelir, yüzde 20 gelemez.
Kendi görüşümü geçen hafta Futbol Konseyi’nde açıklamıştım zaten.
Arda sezon başında gelmeliydi, öyle olsa bugün başka bir Galatasaray konuşuyor olacaktır.
Arda’lı Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı olur.
3. Dünya Savaşı
Medya, Amerika-İran gerginliğine “3. Dünya Savaşı” demeyi çok seviyor.
Çünkü bu başlık tıklatıyor.
Bu başlık ilgi çekiyor.
3. Dünya Savaşı demek merakı gıdıklıyor.
Ama bu iş çocuk oyuncağı değil arkadaşlar.
Tamam, bütün savaşlar kötüdür ama sözünü ettiğiniz, savaşların anasıdır.
1. Dünya Savaşı’nda 19 milyon insan öldü.
2. Dünya Savaşı’nda 65 milyon insan öldü.
Bugünün gelişmiş silahlarıyla 3. Dünya Savaşı’nda 150 milyon insan ölecek belki de...
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin?
3. Dünya Savaşı diyene “Ağzından yel alsın” diyeceğimize herkes modaymış gibi bu deyimi kullanmayı çok seviyor...
Büyük ikramiye çıksaydı...
1 rakamla büyük ikramiyeyi kaçırıp 20 bin lira kazanan ve bileti haram diye yakan arkadaş...
Merak ediyorum, çeyrek biletine 20 milyonluk büyük ikramiye çıksaydı yine aynı şeyi yapar mıydın?
Piyango haramsa yetim hakkı yiyene, haksız kazanç elde edene, süte su katana, hile yapana ne diyeceğiz acaba?
Kim kimi anımsattı
Altın Küre Ödül Töreni’nden görüntüleri izlerken, hangi ünlü bizimkilerden birine benziyor diye baktım.
Sadece fiziki olarak
değil, hâl hareket duruş olarak da Hollywood
yıldızları bana şu isimleri anımsattı:
Nicole Kidman-Gülşen...
Charlize Theron-Bade İşçil...
Beyonce-Bülent Ersoy...
Jennifer Lopez-Ajda Pekkan...
Hailey Bieber-Serenay Sarıkaya...
Jennifer Aniston-Meryem Uzerli...
Scarlett Johansson-Aybüke Pusat...
Renée Zellweger-Beren Saat...
Talk show’da bir siyasi sohbet
Geçen akşam TV100’de Okan Bayülgen’in programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, MKYK üyesi, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Sivas Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ı izledim.
Söylediklerine katılırsınız, katılmazsınız...
Ama ben en çok şunu sevdim; genç bir kadın siyasetçi, inandığı bir şeyi çıkıp bir talk show programında çok güzel anlatıyor.
Türkiye’nin normalleşmesi açısından güzel bu...
Kavga yok, dövüş yok...
İBB seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım da çıkmıştı Okan’a. Ama onlar oy için yapmışlardı...
Çiğdem Karaaslan ise böyle bir seçim yarışında değil.
Keşke böyle siyasetçilerin sayısı daha çok artsa.
Talk show programlarında, müzikte, kültür sanat etkinliklerinde daha fazla siyasi yüz görsek.
İnanın Türkiye’nin normalleşmesinin bir yolu da buralardan geçiyor.
İstanbul’da Deniz Taksi çözülmeli
İstanbul gibi dört bir yanı denizler, boğazlarla çevrili bir şehirde deniz taşımacılığı çok daha iyi olmalı.
Bunu yıllarca yazmıştık, sonunda hayatımıza Deniz Taksi girmişti.
Evet, biraz pahalıydı ama üç-beş kişi bindiğimizde makul fiyata geliyordu.
Ta ki Jet Fadıl olaya el atana kadar.
Her işi olduğu gibi Deniz Taksi’yi de batırdı Jet Fadıl.
Şu anda Haliç’te hurdaya çıkmış durumda.
Benzer bir yazıyı 2 yıl kadar önce de yazmıştım, o günden bu yana hiçbir şey yapılmadı Deniz Taksi’yle ilgili.
Geçen gün Milliyet, hurda halde Haliç’te yatan teknelerin fotoğrafını çekti.
Yazık... Hem teknelere, hem İstanbullulara...
Bunun sıkıntılı bir hukuki süreci var. Ama süreç çözülemiyorsa bile İBB bu işe el atmalı.
Yeni bir Deniz Taksi şirketi kurmalı.
Başkan Ekrem İmamoğlu, Deniz Taksi’leri yeniden İstanbulluların hizmetine sunmalı.
Arda Turan...
Başakşehir, Arda Turan’la anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Arda, “Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum” diyerek izin istedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda’ya sıcak değil ama Fatih Terim tam tersi yönde görüş bildirdi.
Bu durumda Arda Galatasaray’a yüzde 80 gelir, yüzde 20 gelemez.
Kendi görüşümü geçen hafta Futbol Konseyi’nde açıklamıştım zaten.
Arda sezon başında gelmeliydi, öyle olsa bugün başka bir Galatasaray konuşuyor olacaktır.
Arda’lı Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı olur.
3. Dünya Savaşı
Medya, Amerika-İran gerginliğine “3. Dünya Savaşı” demeyi çok seviyor.
Çünkü bu başlık tıklatıyor.
Bu başlık ilgi çekiyor.
3. Dünya Savaşı demek merakı gıdıklıyor.
Ama bu iş çocuk oyuncağı değil arkadaşlar.
Tamam, bütün savaşlar kötüdür ama sözünü ettiğiniz, savaşların anasıdır.
1. Dünya Savaşı’nda 19 milyon insan öldü.
2. Dünya Savaşı’nda 65 milyon insan öldü.
Bugünün gelişmiş silahlarıyla 3. Dünya Savaşı’nda 150 milyon insan ölecek belki de...
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin?
3. Dünya Savaşı diyene “Ağzından yel alsın” diyeceğimize herkes modaymış gibi bu deyimi kullanmayı çok seviyor...
Büyük ikramiye çıksaydı...
1 rakamla büyük ikramiyeyi kaçırıp 20 bin lira kazanan ve bileti haram diye yakan arkadaş...
Merak ediyorum, çeyrek biletine 20 milyonluk büyük ikramiye çıksaydı yine aynı şeyi yapar mıydın?
Piyango haramsa yetim hakkı yiyene, haksız kazanç elde edene, süte su katana, hile yapana ne diyeceğiz acaba?
Kim kimi anımsattı
Altın Küre Ödül Töreni’nden görüntüleri izlerken, hangi ünlü bizimkilerden birine benziyor diye baktım.
Sadece fiziki olarak
değil, hâl hareket duruş olarak da Hollywood
yıldızları bana şu isimleri anımsattı:
Nicole Kidman-Gülşen...
Charlize Theron-Bade İşçil...
Beyonce-Bülent Ersoy...
Jennifer Lopez-Ajda Pekkan...
Hailey Bieber-Serenay Sarıkaya...
Jennifer Aniston-Meryem Uzerli...
Scarlett Johansson-Aybüke Pusat...
Renée Zellweger-Beren Saat...
Talk show’da bir siyasi sohbet
Geçen akşam TV100’de Okan Bayülgen’in programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, MKYK üyesi, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Sivas Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ı izledim.
Söylediklerine katılırsınız, katılmazsınız...
Ama ben en çok şunu sevdim; genç bir kadın siyasetçi, inandığı bir şeyi çıkıp bir talk show programında çok güzel anlatıyor.
Türkiye’nin normalleşmesi açısından güzel bu...
Kavga yok, dövüş yok...
İBB seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım da çıkmıştı Okan’a. Ama onlar oy için yapmışlardı...
Çiğdem Karaaslan ise böyle bir seçim yarışında değil.
Keşke böyle siyasetçilerin sayısı daha çok artsa.
Talk show programlarında, müzikte, kültür sanat etkinliklerinde daha fazla siyasi yüz görsek.
İnanın Türkiye’nin normalleşmesinin bir yolu da buralardan geçiyor.