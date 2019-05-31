Beşiktaş’ta Dorock XL adlı eğlence mekanının da bulunduğu Meydan Beşiktaş adlı işletmenin sahibinin çalışanlarını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı.
Üstelik çalışanlardan biri kadın ve defalarca tokat atıyor, saçını çekip duvara doğru itekliyor, sonunda döverek kapı dışarı atıyor...
Gerekçe, patron geldiği zaman çalışanlar ayağa kalkmamış...Öncelikle şunu bil hadsiz adam...
İnsan olana ayağa kalkılır...
Parası olduğu için terör estiren, patron olduğu için çalışanlara her türlü eziyeti yapma hakkını kendinde gören için ayağa kalkılmaz...
Her suçlunun son yıllarda gerekçesi de farkındaysanız hep aynı...
◊ Şekerim var o yüzden sinirlendim...
◊ Tansiyon hastalığım yüzünden ani öfke patlamaları yaşıyorum...
◊ Oruçluydum o yüzden oldu...
Bu ülkenin yarısının şekeri var, diğer yarısının da tansiyonu...
Her gün çünkü bir şiddet, kavga olayıyla karşı karşıyayız.
Hep gerginiz, hep sinirliyiz...
Bu hadsizi de, son zamanlarda şirkette yaşanan maddi olumsuzluklar etkilemiş, tansiyonla birleşince kendini kontrol edememiş...
Patron olmuş ama insan olamamış işte...
Not: Bu arada olayın Dorock XL’le bir ilgisi yok. Meydan Beşiktaş adlı konseptin içinde Dorock XL gibi başka işletmeler de var. Bu kendini patron sanan hadsiz Meydan Beşiktaş’ın sahibi...
Galibiyet sevinci
Geçen gün Göztepe’nin ligde kalma sevincini Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk’ün fotoğrafıyla vermiştim burada.
Bu kez sevinç gösterisi bir basketbol maçından...
Galatasaray Doğa Sigorta basketbol takımı geçen gün play-off çeyrek final serisi maçında Gaziantep’i 89-77 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu...
Galatasaray’da oynayan Caner Erdeniz de maç sonrası galibiyet sevincini nişanlısı Müge Boz’la saha kenarında böyle kutladı...
Çift yakında evlenmeye hazırlanıyor...
Kadınlar bulundukları her yeri olduğu gibi futbolu ve basketbolu da güzelleştiriyor...
Kampanyaya dönüşecek bir şey yok Hadise...
Sunset’e özensiz gittiği için eleştirdiğim Hadise, yeniden makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak “benim kararım”, “benim bedenim”, “benim hayatım” diyerek olayı bir kampanyaya dönüştürdü.
Kadınlardan makyajsız fotoğraflar paylaşmasını istedi.
Sevgili Hadise olayı kampanyaya dönüştürecek bir durum yok ortada.
Kaldı ki etiketlediğin her konuda ben yıllardır en az kadınlar kadar sesimi çıkarıyorum.
Elbette kadının bedenine kimse karışamaz, kendi isteği dışında kimse bir şey yaptıramaz...
Benim söylediğim sadece kadınlar için değildi erkekler için de geçerliydi...
Hem kadın hem erkek şık bir restorana akşam yemeğine giderken daha dikkatli olmalı, daha özenli görünmeli diyorum...
İşi cinsiyet ayrımcılığına, erkek bakış açısına getirmeye gerek yok.
Bu konuda sınıfı iyi dereceyle geçecek kadar çalışkan bir öğrenciyim.
İnsan olana ayağa kalkılır
Beşiktaş’ta Dorock XL adlı eğlence mekanının da bulunduğu Meydan Beşiktaş adlı işletmenin sahibinin çalışanlarını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı.
Üstelik çalışanlardan biri kadın ve defalarca tokat atıyor, saçını çekip duvara doğru itekliyor, sonunda döverek kapı dışarı atıyor...
Gerekçe, patron geldiği zaman çalışanlar ayağa kalkmamış...Öncelikle şunu bil hadsiz adam...
İnsan olana ayağa kalkılır...
Parası olduğu için terör estiren, patron olduğu için çalışanlara her türlü eziyeti yapma hakkını kendinde gören için ayağa kalkılmaz...
Her suçlunun son yıllarda gerekçesi de farkındaysanız hep aynı...
◊ Şekerim var o yüzden sinirlendim...
◊ Tansiyon hastalığım yüzünden ani öfke patlamaları yaşıyorum...
◊ Oruçluydum o yüzden oldu...
Bu ülkenin yarısının şekeri var, diğer yarısının da tansiyonu...
Her gün çünkü bir şiddet, kavga olayıyla karşı karşıyayız.
Hep gerginiz, hep sinirliyiz...
Bu hadsizi de, son zamanlarda şirkette yaşanan maddi olumsuzluklar etkilemiş, tansiyonla birleşince kendini kontrol edememiş...
Patron olmuş ama insan olamamış işte...
Not: Bu arada olayın Dorock XL’le bir ilgisi yok. Meydan Beşiktaş adlı konseptin içinde Dorock XL gibi başka işletmeler de var. Bu kendini patron sanan hadsiz Meydan Beşiktaş’ın sahibi...
Galibiyet sevinci
Geçen gün Göztepe’nin ligde kalma sevincini Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk’ün fotoğrafıyla vermiştim burada.
Bu kez sevinç gösterisi bir basketbol maçından...
Galatasaray Doğa Sigorta basketbol takımı geçen gün play-off çeyrek final serisi maçında Gaziantep’i 89-77 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu...
Galatasaray’da oynayan Caner Erdeniz de maç sonrası galibiyet sevincini nişanlısı Müge Boz’la saha kenarında böyle kutladı...
Çift yakında evlenmeye hazırlanıyor...
Kadınlar bulundukları her yeri olduğu gibi futbolu ve basketbolu da güzelleştiriyor...
Kampanyaya dönüşecek bir şey yok Hadise...
Sunset’e özensiz gittiği için eleştirdiğim Hadise, yeniden makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak “benim kararım”, “benim bedenim”, “benim hayatım” diyerek olayı bir kampanyaya dönüştürdü.
Kadınlardan makyajsız fotoğraflar paylaşmasını istedi.
Sevgili Hadise olayı kampanyaya dönüştürecek bir durum yok ortada.
Kaldı ki etiketlediğin her konuda ben yıllardır en az kadınlar kadar sesimi çıkarıyorum.
Elbette kadının bedenine kimse karışamaz, kendi isteği dışında kimse bir şey yaptıramaz...
Benim söylediğim sadece kadınlar için değildi erkekler için de geçerliydi...
Hem kadın hem erkek şık bir restorana akşam yemeğine giderken daha dikkatli olmalı, daha özenli görünmeli diyorum...
İşi cinsiyet ayrımcılığına, erkek bakış açısına getirmeye gerek yok.
Bu konuda sınıfı iyi dereceyle geçecek kadar çalışkan bir öğrenciyim.