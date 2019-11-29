İmamoğlu kadınlarda Babacan AB’de üstün

Habertürk’te Fatih Altaylı iki gün üst üste genç kuşak siyasetçileri ekrana çıkardı...
Salı akşamı kuracağı yeni partiyi ilk kez anlatan Ali Babacan, bir gün sonra da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayına çıktı...
Haber kanallarının reytingleri, 15 dakikalık dilimlerle ölçülüyor...
İki siyasetçinin çıktığı salı ve çarşamba akşamlarının izlenme paylarını (share) inceledim...
İki program da 21.00’de başlayıp 23.00’te sona erdi...
Babacan en yüksek izlenmeye 21.45-22.00 diliminde ulaştı.
Bu periyotta Babacan’ın izlenme payı AB’de 6,28’e, ABC1’de 5,01’di...
İmamoğlu’nun en çok izlendiği dilim ise programın sonu oldu.
İBB Başkanı 22.45-23.00 diliminde AB’de 5.67, ABC1’de 5.45 izlendi...
İki saatlik ortalamalarda ise izlenme payları şu şekilde oluştu:
AB Grubu:
Babacan 4.28
İmamoğlu 4.0...
ABC1 Grubu
Babacan 3.34
İmamoğlu 3.78...
İki siyasetçi de birbirine yakın izlenme payları elde etti, çok küçük farklarla Babacan AB grubunda, İmamoğlu da reklam verenin baktığı ABC1 grubunda rakibine üstünlük sağladı...
Bu fark 20 yaş üstü kadın seyirci grubunda ise İmamoğlu lehine belirgin bir şekilde açıldı...
İmamoğlu 20 yaş üstü kadınlar grubunda izlenme payı yüzde 2,60 olurken, Babacan’ınki 1,87 olarak gerçekleşti.
Tabii bu rakamlar diğer kanallarda aynı saatlerde ne olduğuyla da çok ilgili...
Mesela Babacan’ın canlı yayında olduğu akşam Galatasaray-Club Brugge maçı vardı ama şifreli kanaldaydı...
İmamoğlu’nun olduğu akşam ise karşısında açık kanal atv’de çok daha güçlü bir rakip, 15 reyting 31 share alan “Kuruluş Osman” dizisi vardı...
Ayrıca Babacan ilk kez çıkıyordu canlı yayına partisiyle ilgili, İmamoğlu seçimlerden bu yana defalarca çıktı...
Bu durumda reyting rekabetini İmamoğlu’nun kazandığını söyleyebiliriz...
Vakko Beyoğlu’nda
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pazar günü bana verdiği röportajda Vakko’nun Beyoğlu’na dönmesi için açık davette bulundu...
Daha sonra Cem Hakko’yla konuştum, “Neden olmasın hemen Başkan’dan randevu alacağım” dedi... Bunların hepsini bu köşede yazdım.
Gerçekten de salı günü hemen gitti Başkan’la görüştü Cem Bey...
Dün bir baktım bütün gazetelerde, “Vakko Beyoğlu’na dönüyor” haberleri vardı...
Hoş ben görüşmeden hemen sonra öğrenmiştim bu haberi...
Sağ olsun Başkan Yıldız, hemen arayıp görüşmenin sonucu hakkında bana bilgi verdi ve “Sizin haberiniz sayesinde oldu, Beyoğlu’na katkılarınız için teşekkür ederim” deme nezaketini gösterdi...
Ben de bunu hemen duyurmak yerine belediyenin resmi duyuruyu tüm basına geçmesini bekledim...
Vakko’nun Beyoğlu’na dönmesi için çorbada bir tuzum olduysa ne mutlu bana.
İdil Bireti’i izlemek
16 Kasım’da başlayan Antalya Piyano Festivali bu akşam ve yarın yapılacak konserlerle sona erecek...
Geçen hafta sonu iki konser izledim Antalya’da, ilki İdil Biret, ikincisi Diego Valdivia’nın konseriydi...
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’yla birlikte sahneye çıkan İdil Biret müthiş bir konser verdi...
Liszt’in 1. Piyano Konçertosu’nu çaldı ve dinmeyen alkışlar sonrasında tam 4 kez bise çıktı...
Bu yıl 70. sanat yılını kutlayan İdil Biret’in o gece doğum günüydü.
78. yaşını sahnede kutladı büyük usta...
İdil Biret’i 4 kez bise çıkaran Antalya seyircisine de bir büyük alkış.
Gerçekten de Antalya’nın kültür sanata âşık insanı var...
Aynı seyirci bir gün sonra da başroldeydi...
İspanyol piyanist Diego Valdivia ve flamenko gösterisinde sahnedeki sanatçılarla birlikte dans etti seyirci...
Valdivia müthiş sempatikti sahneden.
Flamenko gösterisi çok güzeldi, Antalya seyircisi bu konserin de hakkını verdi.
İlk kez Antalya’ya gelen Diego Valdivia ve Antalyalılar karşılıklı sevgi gösterilerinde bulundu.
Çok güzel ve eğlenceli bir konserdi.
Antalya seyircisinin konserleri tıklım tıklım doldurması da çok güzel.
Daha büyük salon olsa orası da dolar...
Altın Portakal’ın ve Antalya Piyano Festivali’nin 20 yıldır kesintisiz sürüyor olması böyle bir seyircinin ortaya çıkmasında da büyük etkenlerden biri...
Antalya Piyanı Festivali’nde bu akşam 20.30’da Kerem Görsev
Trio, yarın akşam kapanış konserinde Evgeny Grinko
var...
Konser sonrası kızım Pera hayranı olduğu İdil Biret’le fotoğraf çektirdi.
İmamoğlu kadınlarda Babacan AB’de üstün
Habertürk’te Fatih Altaylı iki gün üst üste genç kuşak siyasetçileri ekrana çıkardı...
Salı akşamı kuracağı yeni partiyi ilk kez anlatan Ali Babacan, bir gün sonra da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayına çıktı...
Haber kanallarının reytingleri, 15 dakikalık dilimlerle ölçülüyor...
İki siyasetçinin çıktığı salı ve çarşamba akşamlarının izlenme paylarını (share) inceledim...
İki program da 21.00’de başlayıp 23.00’te sona erdi...
Babacan en yüksek izlenmeye 21.45-22.00 diliminde ulaştı.
Bu periyotta Babacan’ın izlenme payı AB’de 6,28’e, ABC1’de 5,01’di...
İmamoğlu’nun en çok izlendiği dilim ise programın sonu oldu.
İBB Başkanı 22.45-23.00 diliminde AB’de 5.67, ABC1’de 5.45 izlendi...
İki saatlik ortalamalarda ise izlenme payları şu şekilde oluştu:
AB Grubu:
Babacan 4.28
İmamoğlu 4.0...
ABC1 Grubu
Babacan 3.34
İmamoğlu 3.78...
İki siyasetçi de birbirine yakın izlenme payları elde etti, çok küçük farklarla Babacan AB grubunda, İmamoğlu da reklam verenin baktığı ABC1 grubunda rakibine üstünlük sağladı...
Bu fark 20 yaş üstü kadın seyirci grubunda ise İmamoğlu lehine belirgin bir şekilde açıldı...
İmamoğlu 20 yaş üstü kadınlar grubunda izlenme payı yüzde 2,60 olurken, Babacan’ınki 1,87 olarak gerçekleşti.
Tabii bu rakamlar diğer kanallarda aynı saatlerde ne olduğuyla da çok ilgili...
Mesela Babacan’ın canlı yayında olduğu akşam Galatasaray-Club Brugge maçı vardı ama şifreli kanaldaydı...
İmamoğlu’nun olduğu akşam ise karşısında açık kanal atv’de çok daha güçlü bir rakip, 15 reyting 31 share alan “Kuruluş Osman” dizisi vardı...
Ayrıca Babacan ilk kez çıkıyordu canlı yayına partisiyle ilgili, İmamoğlu seçimlerden bu yana defalarca çıktı...
Bu durumda reyting rekabetini İmamoğlu’nun kazandığını söyleyebiliriz...
Vakko Beyoğlu’nda
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pazar günü bana verdiği röportajda Vakko’nun Beyoğlu’na dönmesi için açık davette bulundu...
Daha sonra Cem Hakko’yla konuştum, “Neden olmasın hemen Başkan’dan randevu alacağım” dedi... Bunların hepsini bu köşede yazdım.
Gerçekten de salı günü hemen gitti Başkan’la görüştü Cem Bey...
Dün bir baktım bütün gazetelerde, “Vakko Beyoğlu’na dönüyor” haberleri vardı...
Hoş ben görüşmeden hemen sonra öğrenmiştim bu haberi...
Sağ olsun Başkan Yıldız, hemen arayıp görüşmenin sonucu hakkında bana bilgi verdi ve “Sizin haberiniz sayesinde oldu, Beyoğlu’na katkılarınız için teşekkür ederim” deme nezaketini gösterdi...
Ben de bunu hemen duyurmak yerine belediyenin resmi duyuruyu tüm basına geçmesini bekledim...
Vakko’nun Beyoğlu’na dönmesi için çorbada bir tuzum olduysa ne mutlu bana.
İdil Bireti’i izlemek
16 Kasım’da başlayan Antalya Piyano Festivali bu akşam ve yarın yapılacak konserlerle sona erecek...
Geçen hafta sonu iki konser izledim Antalya’da, ilki İdil Biret, ikincisi Diego Valdivia’nın konseriydi...
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’yla birlikte sahneye çıkan İdil Biret müthiş bir konser verdi...
Liszt’in 1. Piyano Konçertosu’nu çaldı ve dinmeyen alkışlar sonrasında tam 4 kez bise çıktı...
Bu yıl 70. sanat yılını kutlayan İdil Biret’in o gece doğum günüydü.
78. yaşını sahnede kutladı büyük usta...
İdil Biret’i 4 kez bise çıkaran Antalya seyircisine de bir büyük alkış.
Gerçekten de Antalya’nın kültür sanata âşık insanı var...
Aynı seyirci bir gün sonra da başroldeydi...
İspanyol piyanist Diego Valdivia ve flamenko gösterisinde sahnedeki sanatçılarla birlikte dans etti seyirci...
Valdivia müthiş sempatikti sahneden.
Flamenko gösterisi çok güzeldi, Antalya seyircisi bu konserin de hakkını verdi.
İlk kez Antalya’ya gelen Diego Valdivia ve Antalyalılar karşılıklı sevgi gösterilerinde bulundu.
Çok güzel ve eğlenceli bir konserdi.
Antalya seyircisinin konserleri tıklım tıklım doldurması da çok güzel.
Daha büyük salon olsa orası da dolar...
Altın Portakal’ın ve Antalya Piyano Festivali’nin 20 yıldır kesintisiz sürüyor olması böyle bir seyircinin ortaya çıkmasında da büyük etkenlerden biri...
Antalya Piyanı Festivali’nde bu akşam 20.30’da Kerem Görsev
Trio, yarın akşam kapanış konserinde Evgeny Grinko
var...
Konser sonrası kızım Pera hayranı olduğu İdil Biret’le fotoğraf çektirdi.