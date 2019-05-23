İki güzel adım

1- Geri dönüşüm...
İstanbul’da akıllı geri dönüşüm konteynerlerine 8 ayda 1.841.467 pet şişe atıldı...
Atılan alüminyum kutu sayısı ise 276 bin...
İstanbullular bu sayede İstanbulkart’larına 92 bin lira yükledi...
Demek ki doğru bir proje yapıldığında, hem vatandaş hem kent kazanabiliyormuş.
Bu konteynerlerin sayısı artırılmalı, pet şişeler ve teneke kutuların daha çok toplanması için şehrin her tarafına yayılmalı.
Çevrenin ve vatandaşın kazandığı bu tür formüllerin de sayısı artmalı.
2- Ev tipi cezaevi...
5-6 yıl önce “İçerde Çocuk Var” projesi sayesinde cezaevindeki çocuklar dikkatimi çekmiş ve bunu yazmıştım...
O zamanlar 450 kadar çocuk vardı cezaevlerinde şimdi sayı 703’e ulaşmış.
0-6 yaş arasında 703 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde yaşıyor şu anda... Zor koşullar, kalabalık koğuşlar... Annelerinin işlediği suçun cezasını küçücük çocuklar da çekiyor.
İşte Adalet Bakanlığı çok güzel bir proje hazırladı.
Cezaevindeki çocuklu anneler için ev tipi stüdyo daireler hazırlamaya karar verdi...
Böylece 0-6 yaş arasındaki çocukların sağlığı, fiziksel gelişimi, psikolojik ve duygusal dünyaları koruma altına alınacak.
Oyun alanları bulunuyor bu projenin içinde.
Bu ev tipi cezaevlerinin ilki Ankara Sincan Cezaevi’ne pilot olarak yapılacak.
Cezaevindeki masum çocuklar için alkışlanacak bir uygulama, tebrikler...
Modern oyuncaklar
Sosyal medyanın son oyuncağı kişiyi çocuk yapan uygulamalar.
Bunun erkeği kadın, kadını erkek yapan versiyonları da var...
Uygulamayı açıyorsun 6 yaşındaki haline döndürüyor seni, ister fotoğraf çek ister video...
Sonra yayınla...
Çok istiyorsan da kadın ya da erkek halini gör...
Çocuklar nasıl bu kadar çok ekran karşısında vakit geçiriyor diye şaşırıyoruz ya aslında hiç şaşırmamak gerek... Modern oyuncaklar bunlar...
Büyüklerin elinden düşmüyor ki, çocukların düşsün...
Hazal Kaya ne dedi
Muhabirler Hazal Kaya’ya “Doğuma da az kaldı” diyor, Hazal da “O sizin uydurmanız” diye yanıt veriyor...
Acaba hamile değil mi iddiası ortaya atıldı bu yanıt üzerine...
Hamilelik için demiyor ki bunu Hazal.
“Doğuma az kaldı” iddiası üzerine söylüyor.
“Yani o sizin uydurmanız aslında hiç de az kalmadı” demeye getiriyor.
Yoksa Hazal Kaya’nın hamileliği sette de biliniyor, yakın
çevresinde de...
55 yaş
Kadının en güzel yaşı 40’lar mı yoksa 50’ler mi Ertuğrul Abi?
Bunun üzerine kitap bile yazdı Ertuğrul Özkök...
Ama erkek için orta yaşın sürekli ilerlediğini, 70’lerin bile orta yaş sayıldığını iddia ederken kadına en güzel yaş için 40’lar demek haksızlık değil mi?
Bak dün sabah Hülya Avşar, sosyal medyaya bu fotoğrafını koydu ve trend topic oldu...
Tek bir kareyle... Altına hiçbir yorum yazmadan...
Hatta fotoğrafı yorumlara kapayarak...
“55 yaş pozu” diye her yere haber oldu Hülya Avşar...
Bu fotoğrafa bakarak kadının en güzel yaşının 50’ler olduğunu mu söylememiz lazım...
Yoksa Hülya’nın kerameti mi bu?
Sorunun yanıtını işin uzmanından bekliyoruz...
İki güzel adım
.
1- Geri dönüşüm...
İstanbul’da akıllı geri dönüşüm konteynerlerine 8 ayda 1.841.467 pet şişe atıldı...
Atılan alüminyum kutu sayısı ise 276 bin...
İstanbullular bu sayede İstanbulkart’larına 92 bin lira yükledi...
Demek ki doğru bir proje yapıldığında, hem vatandaş hem kent kazanabiliyormuş.
Bu konteynerlerin sayısı artırılmalı, pet şişeler ve teneke kutuların daha çok toplanması için şehrin her tarafına yayılmalı.
Çevrenin ve vatandaşın kazandığı bu tür formüllerin de sayısı artmalı.
2- Ev tipi cezaevi...
5-6 yıl önce “İçerde Çocuk Var” projesi sayesinde cezaevindeki çocuklar dikkatimi çekmiş ve bunu yazmıştım...
O zamanlar 450 kadar çocuk vardı cezaevlerinde şimdi sayı 703’e ulaşmış.
0-6 yaş arasında 703 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde yaşıyor şu anda... Zor koşullar, kalabalık koğuşlar... Annelerinin işlediği suçun cezasını küçücük çocuklar da çekiyor.
İşte Adalet Bakanlığı çok güzel bir proje hazırladı.
Cezaevindeki çocuklu anneler için ev tipi stüdyo daireler hazırlamaya karar verdi...
Böylece 0-6 yaş arasındaki çocukların sağlığı, fiziksel gelişimi, psikolojik ve duygusal dünyaları koruma altına alınacak.
Oyun alanları bulunuyor bu projenin içinde.
Bu ev tipi cezaevlerinin ilki Ankara Sincan Cezaevi’ne pilot olarak yapılacak.
Cezaevindeki masum çocuklar için alkışlanacak bir uygulama, tebrikler...
Modern oyuncaklar
Sosyal medyanın son oyuncağı kişiyi çocuk yapan uygulamalar.
Bunun erkeği kadın, kadını erkek yapan versiyonları da var...
Uygulamayı açıyorsun 6 yaşındaki haline döndürüyor seni, ister fotoğraf çek ister video...
Sonra yayınla...
Çok istiyorsan da kadın ya da erkek halini gör...
Çocuklar nasıl bu kadar çok ekran karşısında vakit geçiriyor diye şaşırıyoruz ya aslında hiç şaşırmamak gerek... Modern oyuncaklar bunlar...
Büyüklerin elinden düşmüyor ki, çocukların düşsün...
Hazal Kaya ne dedi
Muhabirler Hazal Kaya’ya “Doğuma da az kaldı” diyor, Hazal da “O sizin uydurmanız” diye yanıt veriyor...
Acaba hamile değil mi iddiası ortaya atıldı bu yanıt üzerine...
Hamilelik için demiyor ki bunu Hazal.
“Doğuma az kaldı” iddiası üzerine söylüyor.
“Yani o sizin uydurmanız aslında hiç de az kalmadı” demeye getiriyor.
Yoksa Hazal Kaya’nın hamileliği sette de biliniyor, yakın
çevresinde de...
55 yaş
Kadının en güzel yaşı 40’lar mı yoksa 50’ler mi Ertuğrul Abi?
Bunun üzerine kitap bile yazdı Ertuğrul Özkök...
Ama erkek için orta yaşın sürekli ilerlediğini, 70’lerin bile orta yaş sayıldığını iddia ederken kadına en güzel yaş için 40’lar demek haksızlık değil mi?
Bak dün sabah Hülya Avşar, sosyal medyaya bu fotoğrafını koydu ve trend topic oldu...
Tek bir kareyle... Altına hiçbir yorum yazmadan...
Hatta fotoğrafı yorumlara kapayarak...
“55 yaş pozu” diye her yere haber oldu Hülya Avşar...
Bu fotoğrafa bakarak kadının en güzel yaşının 50’ler olduğunu mu söylememiz lazım...
Yoksa Hülya’nın kerameti mi bu?
Sorunun yanıtını işin uzmanından bekliyoruz...