Hocaların maaşı ne olacak?

Bir ramazan geleneğine dönen tartışmayı bu yıl da kimse başlatmadan ben başlatıyorum:Televizyona çıkan bu hocaların kazandığı paralar ne olacak?



Nasıl olsa bu mesele her ramazan olduğu gibi bu ramazan da gündemimize

gelecek...

İftar ve sahur programlarıyla hangi hoca ne kadar kazanıyor diye konuşmaya başlayacağız.

O yüzden kimse sormadan ben soruyorum...

Bu hocaların aldığı paralar caiz mi?

Ben reyting işi yaptıkları için aldıkları paranın sonuna kadar hakları olduğuna inananlardanım ama maksat gelenek bozulmasın diye soruyorum...

Çalsana kalbimi çalsana

Dilime dolandı kurtulamıyorum bu şarkıdan. Çalsana kalbimi çalsana...

Sadece ben değil pek çok kişinin ağzında aynı melodi:

Çalsana kalbimi çalsana...

Virüs gibi yayılan çıplak videosunda ‘eciş’ kardeşlerden Esra bu şarkıyı söylüyordu...

O günden bu yana durup durup dilime takılıyor: Çalsana kalbimi çalsana/ Hadi hadi bir yolunu bulsana...

“Psikiyatri tedavisi görmek için Lape’ye yatacağız” açıklaması yaptı ya kardeşler...

Peki aynı anda bizim hem göz, hem kulak, hem akıl sağlığımıza verdiğiniz zarar ne olacak...

Baksanıza durduk yerde hep birlikte söylüyoruz:

Çalsana kalbimi çalsana...

Galatasaray bırakmaz...

Herkes elinde kağıt kalem son 4 haftanın şampiyonluk hesaplarını yapıyor.

Belli ki şampiyonluk mücadelesi son dakikaya kadar devam edecek.

Belki de averaja kalacak iş.

Bu hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi Başakşehir ve Fenerbahçe’yi umutlandırıyor.

Bir beraberlik durumunda Başakşehir liderliği ele geçirecek.

Bu arada derbi beraberliği ile birlikte, Başakşehir de Osmanlı’ya yenilir mi diye Fenerbahçe aportta bekliyor.

Ben Galatasaray’ın bu hafta Beşiktaş’ı geçerek şampiyonluğa daha da yaklaşacağına inanıyorum.

Bu yüzden son 4 haftaya girerken takımların şampiyonluk şanslarını şöyle görüyorum:

Galatasaray %35

Başakşehir %30

Beşiktaş %28

Fenerbahçe %7

Huysuz burçlar...

Burçların huysuzluk oranlarına rastladım sosyal medyada...

Şöyle sıralanmış huysuzluk yüzdeleri...

Akrep: 1

Kova: 3

Boğa: 17

Yay: 27

Aslan: 30

Balık: 50

Terazi: 52

İkizler: 77

Koç: 90

Oğlak: 95

Başak: 98

Yengeç: 100

Burç meselesine de bu tür araştırmalara da çok inanmam ama tanıdığım bir Yengeç, bir de Akrep arkadaşım var.

Ve diyorum ki, galiba doğru bu araştırma...

İki yoldan biri

Bir erkek evlilikten kaçıyor olabilir...

Bir kadın sürdürdüğü ilişkinin evlilikle sonuçlanmasını isteyebilir...

Bir kadın bu yüzden baskı kurabilir...

Bir erkek bu yüzden üzerine çok gelinmiş hissedebilir...

Bu yüzden de ilişki ortada somut bir neden olmasa da bitebilir...

Bu süreci yaşayan o kadar çok ilişki var ki...

Ya evlilikle devam ediyor ya da noktalanıyor.

Murat Boz’la Aslı Enver’in yaşadığı ikincisi oldu.

Olay bundan ibarettir...