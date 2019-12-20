Hızır mı, Robin Hood mu?

Yoksullara para dağıtan kişi bu kez Ataşehir-Yenisahra’da ortaya çıktı.
Kendisinden “Robin Hood” olarak bahsedilmesini istiyormuş.
Daha önce “Hızır” olarak adlandırılıyordu.
Vatandaşın bakkala olan borcunu kapatan, çocuklara 100’er lira dağıtan, yetişkinlere zarf içinde 1000’er lira veren biri...
Her yerde ortaya çıkan bu kişi mi, yoksa “iyilik bulaşıcıdır” diyen farklı yardımseverler mi bilmiyoruz ama Hızır’la Robin Hood arasında bir fark var.
Hızır, Kuran’da adı geçen ve darda kalanların yardımına koştuğuna inanılan bir ulu kişidir.
Robin Hood ise zenginden çaldığını fakire dağıtan bir halk kahramanı.
Ama çaldıkları da halka zulüm eden kralındır.
Bu hayırseverin Hızır-Robin Hood tercihini neye göre yaptığını merak ettim. Neyse, adına ne derse desin vatandaşa ekonomik açıdan
soluk aldırıyor ya önemli olan o...
İstiklal ışıl ışıl
Yıllar sonra İstiklal Caddesi’nin yılbaşı için ışıklandırılacağını geçen hafta yazmıştım...
Önceki akşam ışıklandırma tamamlandı ve yıllar sonra İstiklal yeniden ışıl ışıl oldu.
Ben belediyelerin, AVM’lerin, dükkanların yılbaşı için ışıklandırma, süsleme yapması gerektiğini yıllardır yazar, çizer, söylerim.
İstanbul en büyük turist çeken şehirlerden biri olmayı hedefliyorsa eğer yılbaşına karanlıklar içinde giremez, girmemeli...
İstiklal için de yıllardır bunu söylüyorduk ve yeni Başkan Haydar Ali Yıldız ilk yeni yılında İstiklal’i ışıklandırdı...
Helikopter hediyesi mi?
Süreyya Yalçın’ın 35. doğum gününde eşi Ozan Baran helikopter hediye etmiş...
Agusta Westland marka bir helikoptermiş...
Ufak at da civcivler yesin.
10 milyon dolar, 12 milyon dolar, 25 milyon dolar bu helikopterler.
Tamam aile varlıklı da neden sürekli bu abartılı haberler?
Geçen yıl da Süreyya Hanım eşine TIR almıştı, daha sonra eşinin TIR’larından biri olduğu söylendi bunun...
Geçen ay da Ozan Baran’ın pastasına altından bir akrep kondurmuştu Süreyya Hanım...
Ne oluyoruz arkadaşlar?
AgustaWestland’lar ayrıca çok büyük helikopterlerdir, evlerinin hangarına park ediyorlarmış ya, demek ki bir de pist var evlerinin bahçesinde...
Ancak AgustaWestland’lar öyle küçük pistlere de inmez, atak helikopterleri de yapan bir firmadır...
TIR, helikopter hediyeleri... Altından pastalar filan...
İçine yalan hadi yalan demeyeyim de fazlaca abartının karıştığı bu bu tür haberlere hep mesafeli yaklaşmışımdır..
Hızır mı, Robin Hood mu?
Yoksullara para dağıtan kişi bu kez Ataşehir-Yenisahra’da ortaya çıktı.
Kendisinden “Robin Hood” olarak bahsedilmesini istiyormuş.
Daha önce “Hızır” olarak adlandırılıyordu.
Vatandaşın bakkala olan borcunu kapatan, çocuklara 100’er lira dağıtan, yetişkinlere zarf içinde 1000’er lira veren biri...
Her yerde ortaya çıkan bu kişi mi, yoksa “iyilik bulaşıcıdır” diyen farklı yardımseverler mi bilmiyoruz ama Hızır’la Robin Hood arasında bir fark var.
Hızır, Kuran’da adı geçen ve darda kalanların yardımına koştuğuna inanılan bir ulu kişidir.
Robin Hood ise zenginden çaldığını fakire dağıtan bir halk kahramanı.
Ama çaldıkları da halka zulüm eden kralındır.
Bu hayırseverin Hızır-Robin Hood tercihini neye göre yaptığını merak ettim. Neyse, adına ne derse desin vatandaşa ekonomik açıdan
soluk aldırıyor ya önemli olan o...
İstiklal ışıl ışıl
Yıllar sonra İstiklal Caddesi’nin yılbaşı için ışıklandırılacağını geçen hafta yazmıştım...
Önceki akşam ışıklandırma tamamlandı ve yıllar sonra İstiklal yeniden ışıl ışıl oldu.
Ben belediyelerin, AVM’lerin, dükkanların yılbaşı için ışıklandırma, süsleme yapması gerektiğini yıllardır yazar, çizer, söylerim.
İstanbul en büyük turist çeken şehirlerden biri olmayı hedefliyorsa eğer yılbaşına karanlıklar içinde giremez, girmemeli...
İstiklal için de yıllardır bunu söylüyorduk ve yeni Başkan Haydar Ali Yıldız ilk yeni yılında İstiklal’i ışıklandırdı...
Helikopter hediyesi mi?
Süreyya Yalçın’ın 35. doğum gününde eşi Ozan Baran helikopter hediye etmiş...
Agusta Westland marka bir helikoptermiş...
Ufak at da civcivler yesin.
10 milyon dolar, 12 milyon dolar, 25 milyon dolar bu helikopterler.
Tamam aile varlıklı da neden sürekli bu abartılı haberler?
Geçen yıl da Süreyya Hanım eşine TIR almıştı, daha sonra eşinin TIR’larından biri olduğu söylendi bunun...
Geçen ay da Ozan Baran’ın pastasına altından bir akrep kondurmuştu Süreyya Hanım...
Ne oluyoruz arkadaşlar?
AgustaWestland’lar ayrıca çok büyük helikopterlerdir, evlerinin hangarına park ediyorlarmış ya, demek ki bir de pist var evlerinin bahçesinde...
Ancak AgustaWestland’lar öyle küçük pistlere de inmez, atak helikopterleri de yapan bir firmadır...
TIR, helikopter hediyeleri... Altından pastalar filan...
İçine yalan hadi yalan demeyeyim de fazlaca abartının karıştığı bu bu tür haberlere hep mesafeli yaklaşmışımdır..