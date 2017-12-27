Herkesin listesi kendine

Dijital tarafta ise işler daha karışık...

Müzik sektöründe neden bu kadar çok birinci var?

Nasıl oluyor da herkes kendini birinci ilan edebiliyor, en çok dinlendiğini söyleyebiliyor...

Şundan dolayı...

Televizyondaki reytinglerde olduğu gibi tek bir ölçüm sistemi yok burada.

iTunes’da başka sonuç çıkıyor, Spotify’da başka...

Fizy’de başka sonuç çıkıyor, Telifmetre’de başka...

Youtube’da başka sonuç var, Google aramalarında başka...

Dolayısıyla kiminde Tarkan bir numara, kiminde Aleyna, kiminde Hande Yener, kiminde Demet Akalın, kiminde Sezen Aksu, kiminde Ebru Yaşar...

En doğrusunu, pazar günü röportaj yaptığım DMC Genel müdürü Samsun Demir yapıyor...

“Her listenin ilk 10’unda yer alan şarkıcılar yılın en çok dinlenen şarkıcılarıdır” diyor Samsun...

Babatomi ne demek?

Hiç kafanızı yormayın, Babatomi’nin kelime anlamı yok... Anatomi’ye karşı Fikret Mualla’nın ürettiği bir kelime...

“Anatomi var da Babatomi neden yok” demiş...

İşte Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış eserlerinin sergilendiği Dirimart’taki sergi de “Babatomi ve Öpücük” adını taşıyor...

1958-60 yıllarında yabancı uyruklu bir sevgilisi varmış Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ve ‘Böcek’ lakaplı bu kadın için yaptığı eskizlerden oluşuyor sergi...

Sevgilisine yazdığı mektuplara iliştirdiği desenler bunlar...

Bu gözle bakarsanız çok erotik çalışmaları göreceksiniz sergide...

Sergi 14 Ocak’a kadar Nişantaşı Dirimart’ta...

Bir efsaneyle yıllarca yan yana çalışmak

Fikret Ercan sadece Hürriyet’in değil, Türk medyasının en önemli kilometre

taşlarından biridir...

Dile kolay, 1 Mayıs’ta 70 yaşına basacak Hürriyet’in 48 yılında onun imzası var.

Nice iktidarlar geldi gitti o hep Hürriyet yazı işlerinin dümenindeydi.

Hürriyet’in bütün kritik dönemeçlerinde hep kilit rolü oynayan isimdi.

20 yıla yakın birlikte çalıştık Fikret Abi’yle...

Biz gazetenin 1’inci sayfasını çizmeyi ondan öğrendik.

Soğukkanlı olmayı, denge kurmayı, haberi çarpıcı vermeyi, manşeti atmayı her gün onu izleyerek gördük.

Yıllarca Kelebek’i çizerken bir ustayı izledik.

Meslekte kimselere nasip olmayacak şekilde Türk medyasının amiral gemisinde uzun, onurlu ve haysiyetli bir yol yürüdü Fikret Ercan...

Bakmayın siz birkaç densizin suyu bulandırmaya çalıştığına, Fikret Ercan gazeteciliğinin tırnağı olamazsınız siz.

Hepimiz için her koltuğun, her makamın, her köşenin, her yolculuğun bir sonu var...

Fikret Abi 48 yıllık Hürriyet yolculuğunun sonuna geldi.

Ama attığımız kahkahaların, yaptığımız kahvaltıların sonuna gelmedik Fikret Abi...

Sadece Hürriyet mesaimiz bitti, sen kabul ettiğin sürece bizim kardeşlik mesaimiz baki...

Bu arada emeklilik yakışmaz Fikret Abi’ye...

Böyle büyük bir gazetecilik ve Hürriyet deneyimi olan bir ustanın ben boş kalacağına inanmıyorum.