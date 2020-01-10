Herkesin kalbini kazandın Harry

Etrafımdaki bütün kadınlar İngiltere Kraliyeti yerine aşkı, eşi ve ailesini seçen Prens Harry’i konuşuyor.
“Aşk özgürlüktür” diyorlar.
“Aşkın fendi tahtı yendi” diyorlar.
Meghan Markle’ın sarayı dize getiren gücünü alkışlıyorlar.
Ama ille de Prens Harry’nin aşkının peşinden koşan ne güzel bir adam olduğunu söylüyorlar.
Kraliyet’te hiçbir erkek Harry kadar sevilmemişti bizim buralarda....
Şaka mı gerçek mi?
Cem Yılmaz, katıldığı İbrahim Selim’in talk show programında durup dururken lafı Serenay Sarıkaya’ya getirdi.
Stalk’lamayı sorarken, “Diyelim ki Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona. Bu stalk mu oluyor şimdi” dedi.
Birincisi; Cem Yılmaz’ın stalk’ı bilmediğine inanmamızı kimse beklemesin.
İkincisi; ortada aylardır Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya dedikoduları uçuşurken laf olsun diye bu örneğin verildiğine inanmamızı kimse beklemesin...
Dolayısıyla bilerek, istenerek, hedef gözeterek nokta atışı yaptı Cem Yılmaz...
Bunu söyledikten sonra bu aşk haberlerinin çok daha şiddetli köpüreceğini çocuklar bile bilir.
Öyle de oldu dünden beri Cem-Serenay aşkı konuşuluyor.
Hatta o çekime birlikte gittikleri ve çekim sonrasında birlikte ayrıldıkları bile söyleniyor.
Cem Yılmaz’ın Serenay’ın Zincirlikuyu’daki evine girerken görüldüğü iddia ediliyor.
Kimileri de
“Cem Yılmaz
bu aşk dedikodularını bildiği için haberlerle dalgasını geçti” diyor.
Ben bu haberler çıktığında inanmıyordum ama
bu ‘dalıp gitme’ itirafından sonra artık bu aşkın varlığına inanmaya başladım.
Başlamamış olsa
bile eli kulağında başlayacak
gözüküyor.
Sermiyan Midyat: Tehdit edildim
“Narkotik polisi gözaltına aldı” ve “Mersin’de uyuşturucuyla yakalandı” haberleri çıktı dün Sermiyan Midyat’la ilgili...
Dün öğlen aradı, “Senin programında gerçekleri anlatmak istiyorum” dedi.
Nedir olay dedim, dinledim...
Azeri bir yapımcıyla bir film için anlaşmış. “Aylardır ortada ne film var ne de çekim” diye başladı anlatmaya...
2-3 haftadır da Mersin’deymiş, çekim yapılacak diye bekliyor.
“3 hafta geçti hiçbir şey yok. Hatta filmin diğer oyuncuları Sevcan Yaşar, ilişkimiz olduğunu da açıkladık zaten. Orçun Kaptan falan dayanamayıp ayrıldılar Mersin’den...
Benim de sözleşmem
15 Ocak’a kadardı” diye devam etti Sermiyan Midyat. Sözleşmede;
“15 Ocak’a kadar çekim yapılmazsa oyuncu ödenen parayı yapımcıya iade etmez” maddesi varmış.
“İşte bu yüzden panik oldular. Önce beni nargile köşelerine çekip tehdit ettiler. Sonra benim habenim bile yokken hemen uyduruk bir set kurup sete gelmediğimi notere tespit ettirdiler.
Bir de uyuşturucu kullandığımı polise şikayet etmişler.
Mersin’de üç haftadır benim takıldığım 2-3 yere polis baskın yaptı, benim üzerimde ve mekanlarda herhangi bir uyuşturucu madde bulamadı.
Bir tek nerede çıktı biliyor musun?
Onların bana kiraladıkları villada. O villanın yedek anahtarları da onlardaydı.
Açıp girebildikleri, temizlik yapmak için giriş çıkış yapılabilmesi için kullandıkları anahtarlar...
İşte ne tesadüftür ki bir tek o villada 2 gram uyuşturucu bulundu.
Polise gittim ifade verdim, birlikte fotoğraflar çektirdik ve ayrıldım karakoldan...
Üzerimde uyuşturucu bulunduğu iddiaları tamamen yalan” dedi Sermiyan Midyat...
Dün akşam Mersin’den ayrılıp İstanbul’a gelecekti oyuncu.
Bu sabah da TV8’de “Gel Konuşalım”da anlatacak tüm bu yaşadıklarını.
Bu hali iyi!
Can Yaman kısa dönem askerliğini yapmak için saçı sakalı kestirdi, yolda görsek tanımayacağımız bir hale dönüştü.
O herkülün içinden, saçın sakalın altından bir salon erkeği çıktı.
“Meğer bütün sihir kılda tüydeymiş” diyen de var ama ben tam tersini düşünüyorum.
“Gönül İşleri”ndeki ‘parlak’ yıllarına döndü. Gamzesinin olduğunu da gördük.
Ben yüzü gözü açılmış bu Can Yaman’ı saç sakal karışmış Can Yaman’dan daha çok sevdim.
Bu “baby face” haliyle hayranları da sever... Zaten kendi görüntüsüyle oynamaya seven bir oyuncu Can Yaman...
Herkesin kalbini kazandın Harry
Etrafımdaki bütün kadınlar İngiltere Kraliyeti yerine aşkı, eşi ve ailesini seçen Prens Harry’i konuşuyor.
“Aşk özgürlüktür” diyorlar.
“Aşkın fendi tahtı yendi” diyorlar.
Meghan Markle’ın sarayı dize getiren gücünü alkışlıyorlar.
Ama ille de Prens Harry’nin aşkının peşinden koşan ne güzel bir adam olduğunu söylüyorlar.
Kraliyet’te hiçbir erkek Harry kadar sevilmemişti bizim buralarda....
Şaka mı gerçek mi?
Cem Yılmaz, katıldığı İbrahim Selim’in talk show programında durup dururken lafı Serenay Sarıkaya’ya getirdi.
Stalk’lamayı sorarken, “Diyelim ki Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona. Bu stalk mu oluyor şimdi” dedi.
Birincisi; Cem Yılmaz’ın stalk’ı bilmediğine inanmamızı kimse beklemesin.
İkincisi; ortada aylardır Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya dedikoduları uçuşurken laf olsun diye bu örneğin verildiğine inanmamızı kimse beklemesin...
Dolayısıyla bilerek, istenerek, hedef gözeterek nokta atışı yaptı Cem Yılmaz...
Bunu söyledikten sonra bu aşk haberlerinin çok daha şiddetli köpüreceğini çocuklar bile bilir.
Öyle de oldu dünden beri Cem-Serenay aşkı konuşuluyor.
Hatta o çekime birlikte gittikleri ve çekim sonrasında birlikte ayrıldıkları bile söyleniyor.
Cem Yılmaz’ın Serenay’ın Zincirlikuyu’daki evine girerken görüldüğü iddia ediliyor.
Kimileri de
“Cem Yılmaz
bu aşk dedikodularını bildiği için haberlerle dalgasını geçti” diyor.
Ben bu haberler çıktığında inanmıyordum ama
bu ‘dalıp gitme’ itirafından sonra artık bu aşkın varlığına inanmaya başladım.
Başlamamış olsa
bile eli kulağında başlayacak
gözüküyor.
Sermiyan Midyat: Tehdit edildim
“Narkotik polisi gözaltına aldı” ve “Mersin’de uyuşturucuyla yakalandı” haberleri çıktı dün Sermiyan Midyat’la ilgili...
Dün öğlen aradı, “Senin programında gerçekleri anlatmak istiyorum” dedi.
Nedir olay dedim, dinledim...
Azeri bir yapımcıyla bir film için anlaşmış. “Aylardır ortada ne film var ne de çekim” diye başladı anlatmaya...
2-3 haftadır da Mersin’deymiş, çekim yapılacak diye bekliyor.
“3 hafta geçti hiçbir şey yok. Hatta filmin diğer oyuncuları Sevcan Yaşar, ilişkimiz olduğunu da açıkladık zaten. Orçun Kaptan falan dayanamayıp ayrıldılar Mersin’den...
Benim de sözleşmem
15 Ocak’a kadardı” diye devam etti Sermiyan Midyat. Sözleşmede;
“15 Ocak’a kadar çekim yapılmazsa oyuncu ödenen parayı yapımcıya iade etmez” maddesi varmış.
“İşte bu yüzden panik oldular. Önce beni nargile köşelerine çekip tehdit ettiler. Sonra benim habenim bile yokken hemen uyduruk bir set kurup sete gelmediğimi notere tespit ettirdiler.
Bir de uyuşturucu kullandığımı polise şikayet etmişler.
Mersin’de üç haftadır benim takıldığım 2-3 yere polis baskın yaptı, benim üzerimde ve mekanlarda herhangi bir uyuşturucu madde bulamadı.
Bir tek nerede çıktı biliyor musun?
Onların bana kiraladıkları villada. O villanın yedek anahtarları da onlardaydı.
Açıp girebildikleri, temizlik yapmak için giriş çıkış yapılabilmesi için kullandıkları anahtarlar...
İşte ne tesadüftür ki bir tek o villada 2 gram uyuşturucu bulundu.
Polise gittim ifade verdim, birlikte fotoğraflar çektirdik ve ayrıldım karakoldan...
Üzerimde uyuşturucu bulunduğu iddiaları tamamen yalan” dedi Sermiyan Midyat...
Dün akşam Mersin’den ayrılıp İstanbul’a gelecekti oyuncu.
Bu sabah da TV8’de “Gel Konuşalım”da anlatacak tüm bu yaşadıklarını.
Bu hali iyi!
Can Yaman kısa dönem askerliğini yapmak için saçı sakalı kestirdi, yolda görsek tanımayacağımız bir hale dönüştü.
O herkülün içinden, saçın sakalın altından bir salon erkeği çıktı.
“Meğer bütün sihir kılda tüydeymiş” diyen de var ama ben tam tersini düşünüyorum.
“Gönül İşleri”ndeki ‘parlak’ yıllarına döndü. Gamzesinin olduğunu da gördük.
Ben yüzü gözü açılmış bu Can Yaman’ı saç sakal karışmış Can Yaman’dan daha çok sevdim.
Bu “baby face” haliyle hayranları da sever... Zaten kendi görüntüsüyle oynamaya seven bir oyuncu Can Yaman...