Her belediye istediği vapuru yaptırabilir mi?



Üsküdarlılar, Valide Sultan adlı bu gemiyle ücretsiz Boğaz turu yapabilecek, aynı zamanda gemiyi sosyal tesis olarak kullanabilecekler.

Parasını veren nikâh kıymak için de kullanabilecek.

Sosyal belediyecilik adına güzel bir hizmet.

Bugün İstanbul’da Boğaz’ı hayatında görmemiş on binlerce insan yaşıyor.

Boğaz’ı ne kadar çok İstanbullu görür, yaşarsa o kadar güzel. Bu gemi de ona hizmet edecek.

Benim itirazım şuna, Boğaz’a kıyısı olan her belediye istediği gibi gemi tasarlatıp suya indirebiliyor mu?

Bir süre önce Şehir Hatları’nın yaptırdığı korkunç vapurlar hâlâ yüzen ütü olarak Boğaz’da seferlerini sürdürüyor.

Üsküdar Belediyesi’nin Valide Sultan gemisinin de ondan aşağı kalır yanı yok.

Estetik olarak kötü, İstanbul’un klasik Boğaz vapurlarıyla ilgisi olmayan bir tasarım...

Balina formu şeklinde,

mavi-beyaz ağırlıklı bir gemi.

Yarın öbür gün Sarıyer, Beykoz ya da Beşiktaş Belediyesi kafasına göre bir gemi tasarlatıp suya indirse...

Biri kırmızı, diğeri turuncu rengi tercih etse...

Panayıra döner mi, dönmez mi Boğaz?

Zaten birbirinden çirkin tur tekneleri Boğaz’ın bütün estetiğini bozuyor, şimdi bir de buna belediyelerin vapurları katılmaya başladı.

Boğaz’da vapur işinin bir standardı olması gerekiyor, herkesin kafasına göre tasarım yaptıramayacağı bir standart.

Emniyet’e teşekkürler

Dün yazdığım tacizci okul servis şoförüyle ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Kağıthane Emniyet Müdür Yardımcısı dün arayıp “Şahsı aldık, arabayı da bağladık” dediğinde saat 12.00 bile olmamıştı daha.

Benden tacize uğrayan Star TV’nin kadın yapımcısının ismini ve telefonunu istediler, bilgileri paylaştım.

Şikayetçi olması için Emniyet’e davet edeceklerdi.

Bu kadar hızlı hareket ettikleri ve tacize karşı gösterdikleri hassasiyet için Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.

Ceketini alıp gidemezsin

“Cem Yılmaz’ın sosyal medyayı bırakması, Teoman’ın müziği bırakması gibi bir şeydir, göreceksiniz yakın zamanda dönecektir.”

Ben bu cümleyi yazalı iki hafta olmuş daha, Cem Yılmaz sosyal medyaya döndü...

İki hafta önce aynı yazıda şunu da yazmıştım:

“Cem Yılmaz yeni filminin bütün promosyonunu oradan yaptı, bütün kadrosunu oradan açıkladı, setten ilk fotoğrafları oradan yayınladı.

Tüm bu gücü bir kenara mı bırakacak? Mümkün değil...

O da sosyal medyayı gerektiği kadar kullanmayı öğrenecek.”

Öğrenmiş...

Paylaşımlarını yorumlara kapatmış...

Filminin sponsoru Arçelik’in ‘ricasını’ kırmamış, robot Çelik’lerin arasında poz vermiş.

Bu da gösterdi ki bize, sosyal medya hiçbir ünlünün ceketini alıp çıkacağı bir yer değildir...

Wikipedia kime yasak

Bu devirde internet yasaklarının işe yaramadığını, yasak

olan tüm sitelere girilebildiğini ufacık çocuklar bile

biliyor artık.

Üç aydır yasaklı olan Wikipedia’yı da her zamanki gibi kullanıyorum ben.

Üstelik VPN falan gibi, yasakları bypass eden programlar indirmeden.

Tek bir tuşla...

Geçen gün bu ‘sırrı’ gazetedeki arkadaşlarıma verdim.

Tak diye yasaklı Wikipedia önlerine geldi, çok şaşırdılar.

Buradan yazmam uygun olmaz.

Diyeceğim o ki bilen biliyor, kullanan kullanıyor.

Bu yasaklar sadece bizim dünyadaki imajımızı zedeliyor.

Yeniden Eurovision mu

TRT’nin fikrini değiştirdiği ve 2018 Eurovision Yarışması’na maNga’yla katılacağımız haberi düştü dün sosyal medyaya.

Ardından maNga yalanladı haberi.

TRT’nin karar değiştirdiği Eurovision fanlarının uçurduğu bir balon mu, yoksa gerçek mi, bu yazıyı yazana kadar teyit edememiştim.

Eğer doğruysa;

k Yine komşu ülkeler birbirini tutacak...

k Yine Güney Kıbrıs, Ermenistan’la puan alışverişi olmayacak...

k Yine aynı tas, aynı hamam diye dalga geçmeden önce bir de şunu düşünün:

k Biz bu yarışmayla eğleniyorduk.

k 40 yılda bir de olsa birincilik bile alıyorduk...

k Ekran karşısında güzel bir canlı yayın gecesi yaşıyorduk.

k Kaldı ki şu yarışmayı çok önem atfetmeden izlemeyi bile öğrenmiştik artık.

Dolayısıyla umarım TRT fikrini değiştirmiştir, maNga değil de bir başkası gider Eurovision’a...

Umarım 6 yıllık boykot son bulmuştur.

Belki de bu boykotun altından da TRT’deki FETÖ yapılanması

çıkacak...