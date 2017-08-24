Hayatını kendin mahvettin

Çünkü tüm ısrarlı sorularıma rağmen Murat Başoğlu, teknede yakalandığı kadının yeğeni olmadığını söylemiş...

Yabancı bir kadın olduğunu açıklamıştı.

Belli ki bu göz göre göre inkar etmeler, kadının kocasının damarına iyice bastı ve aynı gün harekete geçtiler. Teknedeki kadının, Murat Başoğlu’nun öz abisinin kızı olduğu, kadının eşi tarafından doğrulandı. Akıl alır gibi değil...

İnanılır gibi değil...

Bir insan öz abisinin kızıyla böyle bir ilişkiye nasıl girebilir?

Dünyada kadın mı kalmadı, dünyada erkek mi kalmadı?

Telefon görüşmemizde kendisine de söylemiştim;

“Evli bir erkek olarak çapkınlık yapabilirsin, bunun hesabını da karına verirsin. Ama ilişkiye girdiğin kadın yeğeninse, bu durum hepimizi ilgilendirir” demiştim.

“Hayır Cengiz, benim yeğenim var ama bu konuyla ilgisi yok” demişti.

Şimdi ortaya çıkıyor ki, doğrudan var. Bu rezalet üzerine abisinin ne diyeceğini, ne düşündüğünü merak ediyordum ben.

Önceki akşam telefonda konuştum Tahir Mahir Başoğlu’yla.

İnsan böyle çirkin bir konuyla ilgili soru sorarken bile zorlanıyor.

“Cengiz Bey siz ne kadar biliyorsanız, ben de o kadar biliyorum. Ben de medyadan takip ediyorum” dedi.

“Murat’la aranız nasıl, görüşüyor muydunuz, küs müsünüz? Bu olay ortaya çıktıktan sonra ne yaptınız?” diye sordum ama Tahir Bey hiçbirine cevap verebilecek durumda değildi. Şimdi olay magazin tarihinin gördüğü en büyük skandallardan birine dönüştü.

Biz ensest konusunda Türkiye’de herkesi dikkatli olmaya çağırırken, meğer en büyük ensest ilişkiyi ünlü biri yaşıyormuş.

Öz abisinin kızıyla...

Olacak iş değil, kabul edilir gibi değil...

Murat bana yaptığı açıklamada; “Beni yok etmek için üzerime geliyorlar. Hayatımı mahvettiler, ben artık yokum” demişti.

Hayır Murat, hayatını kimse değil, sen kendin mahvettin.

Televizyon kariyerini, spor hayatını, aileni...

Gerçekten de artık yok olman ve başka bir hayata başlaman herkes için en doğrusu olacak.

Not: Bu yazıyı çok daha kızgın, çok daha ağır bir şekilde yazacaktım, ancak ortada 10 yaşında bir çocuk var, babasını bizden dinlemesin...

Bakanlık konuya el atacak mı?

Magazin dünyasında yaşanan ensest olayına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da el atacağı duyumu geldi bana.

Kamu davası mı açılır, Bakanlık müdahil mi olur bilemiyorum ama durumdan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın da rahatsız olduğu söyleniyor.

Dün Sayın Bakan’ı aradım ama gazete basılana kadar görüşemedik.



Göksel Arsoy’dan Tuvana Türkay’a mesaj: 3 saat kuaföre gitmeyi bırakın

Dün sabah Yeşilçam’ın usta oyuncusu Göksel Arsoy aradı.

Dünkü Hürriyet’te yer alan Tuvana Türkay’la Alper Potuk haberinde bir detaya takılmış. “Genç oyuncu kardeşim Tuvana Türkay’ın ‘sözleri değil gözleri konuştu’ diye verilmiş haber. Çok da doğal bakmış Tuvana Türkay, görünce eskilere gittim” dedi Göksel Arsoy...

Sonra da devam etti:

“Ama iki gün önce yine Kelebek’te Fatma Girik’in evinde annesiyle bir fotoğrafı vardı: Ne kuaför, ne makyaj, çok doğal bir fotoğraftı. Ne kadar samimi...

Yeşilçam’da Türkan Şoray bakmasını bilen, sinemaya yakışan başka oyuncudur...

Bir diğer isim Yıldız Kenter mesela. ‘İsyancılar’ filminde köy kahvesinin çaycısını oynuyordum. Yıldız Kenter de bir köylü kadını. Yerde otururken bana bir bakışı vardı, çok şey anlatır.

Bunları yeni oyunculara ders niyetine anlatıyorum. 3 saat kuaför, makyaj bunlardan vazgeçin. Doğal olun, bakışlarınızla oynayın.”

Usta oyuncu bir fotoğraftan yola çıkarak genç oyunculara bu tavsiyede bulundu ama pek karşılığı olacağını sanmıyorum...

Sosyal medya çağında genç oyuncular doğallık değil, filtreler ve photoshop’lar peşinde Göksel Abi.

3 saat kuaförde kalsalar iyi, günlerce estetik merkezlerine taşınıyorlar...

Bu arada şimdiden haberini vereyim:

Ekim ayında Göksel Arsoy’un 60 senelik sinema ve sahne hayatını anlatan hatıralarla dolu kitabı piyasaya çıkacak.

WhatsApp grubunu değiştir Başkan!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Ukraynalı manken Ulviyya Alex’le Yunanistan’ın Korint Boğazı’nı geçerken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Nasıl çıktığını Başkan bile bilmiyordur, benden öğrensin...

Fikret Orman, Ulviyya ile birlikte çektikleri selfie’yi bazı erkek arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Belki de bir WhatsApp grubu bu, oraya atıyor.

O fotoğraf bizim Birsen Altuntaş’a bir şekilde ulaşıyor.

Birsen hem Fikret Orman’ın hem Ulviyya’nın sosyal medya hesaplarına bakıyor, ikisinin de Korint Boğazı’ndan ayrı ayrı paylaştıkları fotoğraflar var.

Bingo!

Demek ki birlikte tatildeler diyerek haberi yapıyor.

İstihbarat ve gazetecilikte, “Kadını takip et, olayı çöz” anlayışı vardır. Şimdi buna, “Erkeğin WhatsApp grubuna yakın ol, aşkı çöz” de eklenecek. Ya da Başkan bugünden tezi yok WhatsApp grubunu değiştirecek.

Korludağ’ın reytingi

66 yaşındaki usta oyuncu Tamer Levent, set arkadaşı olduğu söylenen genç bir kadınla öpüşürken yakalandı.

Dün bir anda magazin gündeminin en tepesine yerleşti konu. Size bir şey söyleyeyim mi; Tamer Levent’in öpüşmesinin reytingi keşke Tahsin Korludağ’da olsaydı...

Not: Ben bu ünlülerin uluorta çapkınlık yapmalarını anlamıyorum.

Tamer Levent’in yakalandığı yer de Cihangir’in ortasındaki Hayat Meyhanesi!

Bildiğiniz sokağın ortası, herkesin görebileceği bir yer...