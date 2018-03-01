Hapisteki siyasetçiler için yakaya sarı kurdele

Ancak takımının oynadığı iyi futbol kadar yakasına taktığı sarı kurdeleyle de gündemde Guardiola.

Geçen hafta Wigan maçına sarı kurdeleyle çıktığı için İngiltere Futbol Federasyonu tarafından ceza kesildi ünlü hocaya.

Neden?

Çünkü Guardiola bir Katalan ve geçen yaz Barcelona’da yapılan bağımsızlık referandumunda meydanlarda konuşma yapacak kadar da ayrılıkçı.

Katalanların ekimde yaptığı referandumu tanımayan İspanyol hükümeti seçim sandıklarına el koymuş, iki Katalan siyasetçiyi de hapse göndermişti.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont da sürgünde...

İşte Guardiola da bu durumu protesto etmek, hapisteki Katalan siyasetçilere destek vermek amacıyla yakasına sarı kurdele takarak maçlara

çıkıyor.

İngiltere Futbol Federasyonu siyasi sembol saydığı için Wigan maçından sonra Pep Guardiola’ya bir maç men cezası verdi.

Guardiola ise “O siyasetçiler hiçbir şey yapmadılar. Katalonya’nın bağımsızlık oylamasını savunan iki insan İspanya’da hapis yatıyor. Bu hiç adil değil” diyerek sarı kurdele takmaya devam edeceğini söyledi.

Şimdi bu akşam Londra Emirates Stadı’nda Arsenal’le Manchester City’nin maçı var.

Manchester yenerse şampiyonluğu kesin gibi neredeyse.

6’ncı sıradaki Arsenal, UEFA Kupası’na katılmayı garantiledi gibi...

Maç İngiltere saatiyle 22.45’te başlıyor, bizde gece yarısı.

Ama herkesin gözü toptan çok Guardiola’nın yakasında olacak.

Sarı kurdeleyi takacak mı, takmayacak mı...

Katalonya’yı mı düşünecek, şampiyonluğa koşan takımını mı?

Pep Guardiola

Galatasaray’a yakışmadı

Galatasaray, NTV Spor’da yayınlanan “Kırmızı Çizgi” adlı programda yapılan bir yorum nedeniyle NTV ve NTV Spor’un akreditasyonunu iptal etti.

Bu kanalların muhabirleri, temsilcileri Galatasaray’ın hiçbir etkinliğine davet edilmeyecek.

Peki neden?

“Kırmızı Çizgi” programının yorumcusu Serdar Ali Çelikler, “Muslera ve Maicon, Tudor döneminde bilerek kötü oynadı” dediği için.

Galatasaray’ın bu durumda yapması gereken ne?

Dava açar, tekzip gönderir, resmi kanallarından açıklama yapar, yorumu yalanlar...

Ama bir yorumcunun hoşa gitmeyen sözleri nedeniyle bir gruba ambargo koymak Galatasaray’a yakışmaz.

Ayrıca NTV Spor’la NTV’nin aynı olduğunu Galatasaray yönetimi bilmiyor mu?

Benim yazıma kızıp Posta’ya ambargo koymak gibi bir şey bu...

3 gün sonra NTV Spor kapanacak, o zaman ne yapacak Galatasaray? Olayla alakası olmayan NTV’ye akreditasyon yasağına devam mı edecek?

Hiçbir kulübe yakışmaz da Galatasaray’a medyayı yasaklar koymak hiç yakışmaz.

Bir kulak meselesi

Bir süredir boğuştuğum gribal enfeksiyon kulaklara vurdu. Östaki borusu tıkanıp kulak zarının arkasında su birikince neredeyse duymaz oldum...

İlaç tedavisi falan kâr etmedi, salı günü canlı yayında neredeyse hiçbir şey duyamaz vaziyetteydim.

Kulağımdaki kulaklıkta rejinin sesi, ekranda VTR’nin sesi, bir de Seren’in sesi... Üstelik kulaklarım duymuyor!

Yayın sorası hemen Prof. Dr. Sami Katırcıoğlu’na gittim, 10 dakikada kulaklarımı düzeltti.

Kulak zarına ufacık bir çizik atarak içerideki suyu boşalttı, anında duymaya başladım.

İnsan elindeyken sağlığının kıymetini bilmezmiş ya, meğer ne güzel bir şeymiş duymak...

Netflix’in 5 milyon abonesi varsa dişimi kırarım

Netflix’in Türkiye’deki abone sayısını “5 milyon civarı” olarak açıkladı Sina Koloğlu...

Netflix bu konuda kesin bir rakam vermiyormuş, dizilerin ne kadar izlendiğinden yola çıkarak 5 milyon üye rakamına ulaşmış Sina.

TBI dergisi Netflix dizisi “Stranger Things”in Türkiye’de izlenme rakamını 5 milyon 493 bin 143 olarak yazmış.

Aynı dergi, “Narcos” dizisi için bu rakamı 3 milyon 510 bin olarak vermiş.

Sina da buradan hareketle Türkiye’deki Netflix abonelerinin 3.5 milyondan yaklaşık 5 milyona çıktığını söylüyor.

Aşırı abartılı bir rakam bu...

Türkiye’de “Stranger Things”i 5.5 milyon, “Narcos”u 3.5 milyon kişi asla izlemiş olamaz.

Sina sakın o 3.5 milyon, dizilerin tüm bölümlerinin toplam izlenme rakamı olmasın?

“Narcos” 2 sezon 10’ar bölüm olarak, toplamda 20 bölüm yayınlandı.

Doğru hesap 3.5 milyon bölü 20 olabilir; bu da 175 bin kişi yapar ki, Netflix’in Türkiye’deki abone sayısını bu civarda düşünebiliriz.

5.5 milyon izlendiği söylenen “Stranger Things” de 2 sezon olarak toplamda 17 bölüm yayınlandı.

5.5 milyon bölü 17 yaparsak Türkiye’deki bugünkü abone sayısı taş çatlasa 300 bin civarı çıkar Netflix’in...

5 milyon nere, 300 bin nere?

Netflix’in Türkiye’de 5 milyon abonesi varsa, ben de dişimi kırmaya hazırım.

Not: Netflix 2017 sonu itibarıyla ABD’de 54, ABD dışı ülkelerde 62 milyon olmak üzere tüm dünyadaki toplam abone sayısını 117.5 milyon olarak açıkladı.

Türkiye’dekini abone sayısını açıklasa da gereksiz yere tartışmasak...