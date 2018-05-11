Hangi şarkıcının takipçileri hangi siyasi lideri takip ediyor...



İktidara yakın sanatçılar var, muhalefete yakın sanatçılar var, birinin olduğu yerde diğeri olmuyor falan...

Bunları ortadan kaldıracak toplumsal formülleri yakın zamanda bulacağımıza inancım tam...

Konda’nın yakın zamanda 2600 kişi ile yüz yüze yaptığı bir anketten yola çıkarak sosyal medya üzerinde bir çalışma yapıldı...

Yapan kim?

Sosyal medya izleme ve veri gazeteciliği platformu olarak bilinen genelizleyici.com adlı internet sitesi...

Araştırma sanatçılarla siyasi liderlerin takipçilerinin ne kadar kesiştiği üzerine kurulu...

Araştırma, ünlü isimler, takipçileri ve o ünlünün yakın olduğu lider arasındaki bağın olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Bu araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’la en sıkı bağı olan Yavuz Bingöl...

Yani Yavuz Bingöl’ün takipçilerinin yüzde 74.2’si Erdoğan’ı takip ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ile en sıkı bağ ise Sabahat Akkiraz arasında...

Akkiraz’ın takipçilerinin yüzde 74.5’i Kılıçdaroğlu’nu takip ediyor.

Ülkücü şarkıcı olarak tanınan Ali Kınık’la en kuvvetli bağ Devlet Bahçeli ve Meral Akşener arasında...

Ali Kınık’ın takipçilerinin yüzde 72.3’ü Bahçeli’yi takip ederken, yüzde 49.4’ü Akşener’i takip ediyor.

Selahattin Demirtaş’la en güçlü bağ ise Şiwan Perwer ve Arif Sağ arasında bulunuyor...

5 liderin listesinde ortak olan tek isim Yavuz Bingöl...

Bingöl’ün takipçileri en çok Erdoğan’ı takip ediyor ama yüzde 20 oranında Demirtaş’ı da, yüzde 25 oranında Akşener’i de takip ediyor...

Arif Sağ, Selda Bağcan, Kubat, Edip Akbayram, 3 liderin listesinde yer alıyor...

Akşener’in listesinde Edip Akbayram, Haluk Levent, Selda Bağcan’ın çıkması ilginç değil mi?

İşte takipçileri bakımından en yakın sanatçı ve liderler...

MGD’den iki not

Magazin Gazetecileri Derneği’nin ödül gecesinden atladığım iki notu aktarıyorum...

◊ Gecede magazin yazarları dışında Hıncal Uluç, Ertuğrul Özkök, Güneri Cıvaoğlu ve Fatih Altaylı’ya Onur Ödülü verildi... Bence de çok doğru seçilmiş isimlerdi bunlar. Hıncal ve Güneri abi yoktu ama Özkök ve Altaylı salonda hazır bulundular...

◊ Hem gazete hem televizyon dalında ödül almak kendi adıma gurur vericiydi...

Hürriyet adına yılın röportajını alırken, Star adına Seren Serengil’le birlikte sunduğumuz Duymayan Kalmasın yılın magazin tartışma programı ödülünü aldı... MGD’ye teşekkür ediyorum...

1938’de çocukları düşünen Dr. Behçet Uz’dan özür dilerim...

Türkiye’de tam teşekküllü çocuk hastanesi olmadığını, sadece çocuklara yönelik ilk hastanenin önümüzdeki aylarda Ankara’da açılacağını yazmıştım. Yapımı tamamlanan Ankara Şehir Hastanesi içinde bulunan çocuk hastanesinin özelliklerini de yazmıştım...

Dün Ertuğrul Özkök, “Bu yapılan ilk çocuk hastanesi olamaz. Benim çocukluğumda İzmir’de bir çocuk hastanesi vardı. Amerikan yardımı süt tozunu elimde karneyle gidip o hastaneden alırdım” diye yazdı...

Haklıymışsın Ertuğrul Abi, hatta sana iyi bir haber vereyim o hastane hâlâ varmış.

Okurlar da beni uyardı ve Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin 1938’de Dr. Behçet Uz tarafından İzmir’de kurulduğunu söylediler...

1931’den 41’e İzmir Belediye Başkanlığı da yapan Dr. Behçet Uz, sonraki yıllarda milletvekilliği ve üç dönem sağlık bakanlığı da yapmış... Ve çocuk hastanesi yapmayı 1938’lerde düşünmüş...

O tarihte temelini attığı hastaneyi 1946’da Sağlık Bakanlığı’na hibe etmiş...

O hastane bugün İzmir’de faaliyet gösteriyor...

Dr. Behçet Uz 1986 yılında, 94 yaşında öldü...

Hem kendisinden özür diliyor, hem de Cumhuriyet’in yetiştirdiği vizyon sahibi bu kıymetli hocanın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum...