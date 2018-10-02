Halis Karataş: Bir jokey, bir at ve bir büyük aşk...

Türk yarışçılık tarihinin en önemli jokeyi Halis Karataş’sa, en efsane atlarından biri de Bold Pilot’tır...
Halis Karataş’la Bold Pilot birlikte efsane olurlar.
Halis Karataş daha 19 yaşındayken, kendisini yetiştiren at sahibi Özdemir Atman’a “İzin verin ben bu atı çalıştırayım” der.
96-98 yıllarında birlikte 30 yarış, 21 galibiyet yaşarlar.
Bu arada Halis Karataş, at sahibi Özdemir Atman’ın kızı Begüm’le arkadaş olur...
Bu arkadaşlık aşka dönüşür ve evlenirler. 2009’da Begüm Hanım meme kanserine yakalanır, 2014’te hayatını kaybeder.
Eşinin anısına bir şampiyonluk kupası daha kazanmaya söz verir Halis Karataş...
Gazi Kupası’na katılır ve bu kez de eşinin anısına kaldırır kupayı.
İşte yakın tarihli bu destansı hayat film oluyor şimdi.
Bir jokeyin şampiyonluklar kazandığı atına olan aşkını, hayatını birleştirdiği karısına olan aşkını beyazperdede izleyeceğiz.
Halis Karataş’ı Ekin Koç, Begüm Atman Karataş’ı Farah Zeynep Abdullah oynayacak.
Açıkçası bu sezon merakla beklediğim filmlerin başında geliyor bu...
Ay Yapım ve Med Yapım’ın ortak kurduğu sinema şirketi Madd Entertainment’ın ilk işi bu aynı zamanda.
Şirket bu yıl toplam üç filmle piyasaya girecek.
İnsan düğününde oynamaz da ne yapar
Bensu Soral-Hakan Baş evlendi, düğünde çiftin dansları, özellikle damat beyin figürleri çok konuşuldu...
Yok böyle dans diye haberler yapıldı.
Abla Hande Soral da geçen yıl “düğününde fena dağıttı” diye haber olmuştu.
Ben şunu bilir şunu söylerim:
Gelinle damadın eğlenmediği düğünler çok sıkıcı olur...
Demek ki Hande’den sonra Bensu’nun düğünü de çok eğlenceli geçmiş.
Ayrıca insan kendi düğününde eğlenmeyecek de ne zaman eğlenecek?
Asıl sorun: Bizde eğlenmenin dağıtmak olarak algılanması.
Şu sıralar çok popüler...
◊ Kerem Bürsin ve Elçin Sangu’nun oynadığı vampir dizisi “Yaşamayanlar”ı yerden yere vurmak...
◊ Şeyma Subaşı’nın yeni açtığı mekanda boy göstermek...
◊ Amazon Prime’ın yeni dizisi “King Lear”da 80 yaşındaki Anthony Hopkins’in performansını izlemek...
◊ Vadistanbul ve Uniq İstanbul’daki açık hava konserlerini takip etmek...
◊ Vlogger olmak...
Sırılsıklam Hülya
Hülya Avşar’ın yağmur altında tenis oynarken çekilen görüntülerine “Ay ne kadar şımarık” yorumları yapacağınıza...
Yurt çapında 18 yıldır kendi adına tenis turnuvaları düzenlemesini alkışlayın.
Tenis sporuna 18 yıldır yaptığı katkıyı takdir edin.
Ayrıca Hülya’nın yağmur altında fotoğrafları çok güzeldi...
Güzel bir doğum günü hediyesi
Koton’dan doğum günüm nedeniyle büyük boy bir sertifika geldi.
Kartın üzerinde aynen şöyle yazıyor:
“Doğum gününüzü sokaktaki ve barınaktaki dostlarımıza yardım eli uzatarak kutlamak istedik. Mama ve barınak ihtiyaçları için sizin adınıza bağış yaptık”...
Koton’un Haçiko’yla ortak yaptıkları bir projeymiş bu...
Her ne kadar 28 Ekim yerine, bir ay önce 28 Eylül’de kutlamış olsalar da bayıldım.
Doğum günü hediyesi olarak ağaç dikene de, barınaklara yardım edene de selam olsun...
Halis Karataş: Bir jokey, bir at ve bir büyük aşk...
Türk yarışçılık tarihinin en önemli jokeyi Halis Karataş’sa, en efsane atlarından biri de Bold Pilot’tır...
Halis Karataş’la Bold Pilot birlikte efsane olurlar.
Halis Karataş daha 19 yaşındayken, kendisini yetiştiren at sahibi Özdemir Atman’a “İzin verin ben bu atı çalıştırayım” der.
96-98 yıllarında birlikte 30 yarış, 21 galibiyet yaşarlar.
Bu arada Halis Karataş, at sahibi Özdemir Atman’ın kızı Begüm’le arkadaş olur...
Bu arkadaşlık aşka dönüşür ve evlenirler. 2009’da Begüm Hanım meme kanserine yakalanır, 2014’te hayatını kaybeder.
Eşinin anısına bir şampiyonluk kupası daha kazanmaya söz verir Halis Karataş...
Gazi Kupası’na katılır ve bu kez de eşinin anısına kaldırır kupayı.
İşte yakın tarihli bu destansı hayat film oluyor şimdi.
Bir jokeyin şampiyonluklar kazandığı atına olan aşkını, hayatını birleştirdiği karısına olan aşkını beyazperdede izleyeceğiz.
Halis Karataş’ı Ekin Koç, Begüm Atman Karataş’ı Farah Zeynep Abdullah oynayacak.
Açıkçası bu sezon merakla beklediğim filmlerin başında geliyor bu...
Ay Yapım ve Med Yapım’ın ortak kurduğu sinema şirketi Madd Entertainment’ın ilk işi bu aynı zamanda.
Şirket bu yıl toplam üç filmle piyasaya girecek.
İnsan düğününde oynamaz da ne yapar
Bensu Soral-Hakan Baş evlendi, düğünde çiftin dansları, özellikle damat beyin figürleri çok konuşuldu...
Yok böyle dans diye haberler yapıldı.
Abla Hande Soral da geçen yıl “düğününde fena dağıttı” diye haber olmuştu.
Ben şunu bilir şunu söylerim:
Gelinle damadın eğlenmediği düğünler çok sıkıcı olur...
Demek ki Hande’den sonra Bensu’nun düğünü de çok eğlenceli geçmiş.
Ayrıca insan kendi düğününde eğlenmeyecek de ne zaman eğlenecek?
Asıl sorun: Bizde eğlenmenin dağıtmak olarak algılanması.
Şu sıralar çok popüler...
◊ Kerem Bürsin ve Elçin Sangu’nun oynadığı vampir dizisi “Yaşamayanlar”ı yerden yere vurmak...
◊ Şeyma Subaşı’nın yeni açtığı mekanda boy göstermek...
◊ Amazon Prime’ın yeni dizisi “King Lear”da 80 yaşındaki Anthony Hopkins’in performansını izlemek...
◊ Vadistanbul ve Uniq İstanbul’daki açık hava konserlerini takip etmek...
◊ Vlogger olmak...
Sırılsıklam Hülya
Hülya Avşar’ın yağmur altında tenis oynarken çekilen görüntülerine “Ay ne kadar şımarık” yorumları yapacağınıza...
Yurt çapında 18 yıldır kendi adına tenis turnuvaları düzenlemesini alkışlayın.
Tenis sporuna 18 yıldır yaptığı katkıyı takdir edin.
Ayrıca Hülya’nın yağmur altında fotoğrafları çok güzeldi...
Güzel bir doğum günü hediyesi
Koton’dan doğum günüm nedeniyle büyük boy bir sertifika geldi.
Kartın üzerinde aynen şöyle yazıyor:
“Doğum gününüzü sokaktaki ve barınaktaki dostlarımıza yardım eli uzatarak kutlamak istedik. Mama ve barınak ihtiyaçları için sizin adınıza bağış yaptık”...
Koton’un Haçiko’yla ortak yaptıkları bir projeymiş bu...
Her ne kadar 28 Ekim yerine, bir ay önce 28 Eylül’de kutlamış olsalar da bayıldım.
Doğum günü hediyesi olarak ağaç dikene de, barınaklara yardım edene de selam olsun...