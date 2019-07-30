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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Hadise’nin dansında başka bir falso daha var

30 Temmuz 2019

Tamam Hadise’nin Reynmen’in “Ela” şarkısıyla yaptığı dansı berbat, tamam Hadise seksi olayım derken itici olmuş, tamam Hadise bu gereksiz performansıyla sınıfta kaldı...

Ama bu olayda tek falso Hadise’nin dansı değil, bir falso daha var.
Hadise, bu yaz Orkun Işıtmak’la beraber Fanta’nın yüzü...
Bir Coca Cola ürünü olan Fanta kutularının üzerinde bile Hadise’nin fotoğrafı var.

Hadise’nin dansında başka bir falso daha var
Peki dans ettiği “Ela” şarkısı ve Reynmen hangi markanın yüzü; Ice Tea...
Bir Pepsi ürünü olan Ice Tea’nin reklamında Reynmen “Ela” şarkısıyla birlikte yer alıyor...
Yani Coca Cola çatısı altında reklam yüzü olup, Pepsi çatısı altındaki bir başka markanın şarkısını söylüyor Hadise...
Yani gündeme oturan videoda Hadise’nin tek falsosu dansı değil...

Yayıncı kuruluş

Süper Lig’de 2019-20 sezonunun başlamasına sayılı gün kaldı, hâlâ maçları kimin yayınlayacağı belli değil...
Belli de, değil...
Evet ortada bir yayıncı kuruluş var, beIN Sports, ama ortada bir anlaşma yok henüz...
Ama merak etmeyin panik yaratacak bir durum yok bu meselede.
Ben bu “yayıncı kuruluş” lafını duyduğum ilk günden beri, ki 20 yıl oluyor herhalde hep benzer krizler gündeme gelir...
Yayıncı kuruluş parayı ödemez, yayıncı kuruluş indirim ister, yayıncı kuruluş kuru sabitlemek ister...
Kulüpler asla kabul etmez...
Sonunda anlaşma sağlanır ve genelde yayıncı kuruluşun istediği olur ve maçlar hiçbir şey olmamış gibi canlı yayınlanmaya devam eder...
Ve her kriz döneminde de ortaya TRT seçeneği atılır...
Göreceksiniz yine tarih tekerrür edecek ve biz maçları yayıncı kuruluşta izlemeye devam edeceğiz...

Sabiha Gökçen’de...

İstanbul Havalimanı’ndaki bitmek bilmeyen taksi süreleri yüzünden pazartesi sabahı bu kez Sabiha Gökçen’den uçtum...
1- Anadolu Jet’in Bodrum-İstanbul 06.20 uçağı planlanandan 15 dakika erken kalktı ve 20 dakika erken indi...
2- Uçak piste teker koyduktan 10 dakika sonra otobüslere bindik, taksi süresi falan yok denecek kadar azdı yani...
3- Bantların önüne geldiğimizde bavullar gelmişti ve 50 adım sonra da havalimanı dışına çıktık...
Ben Sabiha Gökçen de dahil olmak üzere hiç bu kadar hızlı çıkış yaptığım bir havalimanı hatırlamıyorum.
Ama onun da bir kusurcuğu var elbet:
Sabah saati olduğu için Anadolu-Avrupa köprü geçişlerinde trafik vardı ve 1 saat 10 dakikada Avrupa yakasına geçebildim.

Nuri Usta diyor ki...

Kendisi Bodrum’un en iyi pidecisidir, biz de yıllardır her sezon eş dost kalabalık gider ve mutlaka bir “pide partisi” yaparız...
Kıymalı, kuşbaşılı, üç peynirli, sucuklu; menüde ne varsa artık...
Bir Samsun pidecisi olarak her zaman lezzetlidir, her zaman doludur ve her zaman kalabalıktır.
Bu sefer biraz tenha görünce sordum; “Bu sezon nasıl işler” diye...
“32 yıldır buradayız ilk defa bu kadar sakin bir sezon görüyorum.
Sattığımız pide sayısında, ciroda, kârlılıkta, yani neresinden bakarsan bak işlerde yüzde 30 oranında düşüş var” dedi...
Akyarlar’da 32 yıllık bir Bodrum esnafı söylüyor bunu, 2-3 beach’teki kalabalığa bakıp Bodrum-Çeşme’de işler iyi diyenlere duyurulur...

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