Geri zekalı denir mi?..

Demet Akalın, odanın tavanını kirleten eşi Okan’a geri zekalı diye hitap ettiği bir video koydu Instagrama...
Tepkilerden sonra da kaldırdı.
Daha sonra kameralara yaptığı açıklamada da, “Siz karınıza ya da kocanıza hiç mi demiyorsunuz” diye kendini savundu...
Demiyoruz, desek de alıp bunu iyi bir haltmış gibi sosyal medyada yayınlamıyoruz Demet...
Madem bu kadar savunulacak bir şeydi sosyal medyadan neden kaldırdın hemen?
Detone Defne!
Defne Samyeli’nin sahnede detone olması gündemde...
Merak ediyorum Cem Yılmaz’la beraberken çok iyiydi de şimdi mi sesi kötü oldu...
Cem Yılmaz’la beraberken bir şey demeyenler, şimdi veryansın ediyor Defne’nin sesine...
Bu bana samimi bir yaklaşım gelmiyor.
Ben eskiden de şimdi de söylediğim için bu konuda rahat olanlardanım...
Sedat’la neden röportaj yaptım
Ben herkesin hayatta ikinci bir şansı olması gerektiğine inananlardanım.
Evet, Sedat Doğan kriminal biri, bunu kendi de söylüyor zaten.
Hapse girdiğini, uyuşturucu kullandığını, hırsızlık yaptığını ve tüm bunlardan büyük utanç duyduğunu anlattı zaten...
Ama 1.5 yıllık ikinci hapis döneminde uyuşturucudan arındığını, yeni bir hayata başlamak için kendini dinlediğini anlattı.
“Sen olsan kızını gösterir miydin senin gibi birine” diye de sordum Sedat’a...
“Bir şans verirdim” diyor.
Ben Işın Karaca’yı bir şey yapmaya zorlamak için değil, Brezilya hapishanelerinde yatmış, favelalarda yaşamış bir adamın hikayesini dinlemek için bu röportajı yaptım.
Arada piyango İrem Derici’ye çıktı, Venedik’te “Ulan benimle evlen” hikayesini öğrenmiş olduk.
Prag’da hafta sonu...
Prag’a hayatımda ilk kez gittim...
Cumadan pazar gecesine uzanan hafta sonu tatilimizde üç çocuklu iki çifttik...
Airbnb’den kiraladığımız şehrin merkezinde büyük bir evde kaldık. Çocuklarla birlikte bu tarihi şehri keşfettik.
Hava yağışlı değildi...
Charles Köprüsü, Kafka Müzesi, Tarihi Astronomik Saat Kulesi çok güzeldi...
Fiyatlar makuldü...
Şehrin her tarafı ışıl ışıldı...
Marketler cıvıl cıvıldı...
Çocuklar keyifliydi...
Daha ne olsun...
Çocuklu tatilden beklenen de bundan fazlası değildir zaten...
Lime ve Martı
İstanbul’daki kiralık elektrikli scooter Martı’nın en iyi kullanıcılarından biriyim.
Haftada hiç kullanmazsam en az 3-4 kere kiralıyorum.
Avrupa’da bizim Martı’nın muadili Lime...
Prag’da da sürekli Lime kiraladım.
Aynı mantıkla çalışıyor.
Telefona indirdiğiniz uygulamayla kilidini açıp kapatıyorsunuz...
Bizdeki Martı’dan en büyük farkı kilitleri yok Lime’ların...
İstediğiniz telefonla kilitleyip bırakıyorsunuz.
Bir de üzerine elle kilitlediğiniz bir sistem yok yani...
Uber’i özlemişiz...
Prag’da Uber yasak olmadığı için İstanbul’da uzun zamandır kullanmadığım uygulamayı açtım ve havalimanı transferi, şehir içi yolculuklarımı hep Uber’den yaptım...
Ne yalan söyleyeyim, özlemişimiz Uber’i...
Gittiğin yol belli, verdiğin para belli... Aldığın hizmet belli... Ama üç çocuklu olduğumuz için burun kıvıran bir sürücüye de rastlamadık değil...
Onun da çözümü var, seyahat sonrasında 1 yıldızı yapıştırdık hemen...
Geri zekalı denir mi?..
Demet Akalın, odanın tavanını kirleten eşi Okan’a geri zekalı diye hitap ettiği bir video koydu Instagrama...
Tepkilerden sonra da kaldırdı.
Daha sonra kameralara yaptığı açıklamada da, “Siz karınıza ya da kocanıza hiç mi demiyorsunuz” diye kendini savundu...
Demiyoruz, desek de alıp bunu iyi bir haltmış gibi sosyal medyada yayınlamıyoruz Demet...
Madem bu kadar savunulacak bir şeydi sosyal medyadan neden kaldırdın hemen?
Detone Defne!
Defne Samyeli’nin sahnede detone olması gündemde...
Merak ediyorum Cem Yılmaz’la beraberken çok iyiydi de şimdi mi sesi kötü oldu...
Cem Yılmaz’la beraberken bir şey demeyenler, şimdi veryansın ediyor Defne’nin sesine...
Bu bana samimi bir yaklaşım gelmiyor.
Ben eskiden de şimdi de söylediğim için bu konuda rahat olanlardanım...
Sedat’la neden röportaj yaptım
Ben herkesin hayatta ikinci bir şansı olması gerektiğine inananlardanım.
Evet, Sedat Doğan kriminal biri, bunu kendi de söylüyor zaten.
Hapse girdiğini, uyuşturucu kullandığını, hırsızlık yaptığını ve tüm bunlardan büyük utanç duyduğunu anlattı zaten...
Ama 1.5 yıllık ikinci hapis döneminde uyuşturucudan arındığını, yeni bir hayata başlamak için kendini dinlediğini anlattı.
“Sen olsan kızını gösterir miydin senin gibi birine” diye de sordum Sedat’a...
“Bir şans verirdim” diyor.
Ben Işın Karaca’yı bir şey yapmaya zorlamak için değil, Brezilya hapishanelerinde yatmış, favelalarda yaşamış bir adamın hikayesini dinlemek için bu röportajı yaptım.
Arada piyango İrem Derici’ye çıktı, Venedik’te “Ulan benimle evlen” hikayesini öğrenmiş olduk.
Prag’da hafta sonu...
Prag’a hayatımda ilk kez gittim...
Cumadan pazar gecesine uzanan hafta sonu tatilimizde üç çocuklu iki çifttik...
Airbnb’den kiraladığımız şehrin merkezinde büyük bir evde kaldık. Çocuklarla birlikte bu tarihi şehri keşfettik.
Hava yağışlı değildi...
Charles Köprüsü, Kafka Müzesi, Tarihi Astronomik Saat Kulesi çok güzeldi...
Fiyatlar makuldü...
Şehrin her tarafı ışıl ışıldı...
Marketler cıvıl cıvıldı...
Çocuklar keyifliydi...
Daha ne olsun...
Çocuklu tatilden beklenen de bundan fazlası değildir zaten...
Lime ve Martı
İstanbul’daki kiralık elektrikli scooter Martı’nın en iyi kullanıcılarından biriyim.
Haftada hiç kullanmazsam en az 3-4 kere kiralıyorum.
Avrupa’da bizim Martı’nın muadili Lime...
Prag’da da sürekli Lime kiraladım.
Aynı mantıkla çalışıyor.
Telefona indirdiğiniz uygulamayla kilidini açıp kapatıyorsunuz...
Bizdeki Martı’dan en büyük farkı kilitleri yok Lime’ların...
İstediğiniz telefonla kilitleyip bırakıyorsunuz.
Bir de üzerine elle kilitlediğiniz bir sistem yok yani...
Uber’i özlemişiz...
Prag’da Uber yasak olmadığı için İstanbul’da uzun zamandır kullanmadığım uygulamayı açtım ve havalimanı transferi, şehir içi yolculuklarımı hep Uber’den yaptım...
Ne yalan söyleyeyim, özlemişimiz Uber’i...
Gittiğin yol belli, verdiğin para belli... Aldığın hizmet belli... Ama üç çocuklu olduğumuz için burun kıvıran bir sürücüye de rastlamadık değil...
Onun da çözümü var, seyahat sonrasında 1 yıldızı yapıştırdık hemen...